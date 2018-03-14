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Страна призраков Страна призраков
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Ghostland

Страна призраков, 2018

2018 / Франция / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Главная героиня возвращается в родные края, где произошла ужасная трагедия
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Актер и режиссер Паскаль Ложье, известный по фильмам «Братство волка» и «Мученицы», представил свою новую работу в жанре ужасов. Главную роль в картине исполнила известная по сериалу «Волчонок» Вероника Рид, Роб Арчер («Зов крови»,«Тринадцатый») и Эмилия Джонс («Один день»,«Утопия»). 

Фильм рассказывает историю девушки по имени Бэт, которая, уже будучи взрослой женщиной со своей семье, возвращается в родные места. Много лет назад здесь произошла страшная трагедия, которая изменила жизнь семьи: мать и сестра Бэт все еще одержимы злыми духами, которые, как считает героиня - только плод их фантазии. 

- Благодаря выходу нового сингла Милен Фармер «Rolling Stone» парижский кинотеатр «Le Grand Rex» за пять минут продал 2800 билетов на предпремьерный показ.

Бэт возвращается в родные места, где много лет назад с её семьёй произошла страшная трагедия. В старом особняке её ждут мать и сестра, помешанная на призраках, чья одержимость злыми духами — не что иное, как отголосок ужасного инцидента, превратившего жизнь в параноидальный кошмар. В доме начинают происходить странные события, объяснить которые Бэт не в силах...

8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2018
Премьера в России 15 марта 2018
Премьера в мире 14 марта 2018
Возраст 18+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Паскаль Ложье
Паскаль Ложье
В ролях
Кристал Рид
Кристал Рид
Роб Арчер
Роб Арчер
Эмилия Джонс
Эмилия Джонс
Тэйлор Хиксон
Тэйлор Хиксон
Анастасия Филлипс
Анастасия Филлипс
Все актеры и съемочная группа
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Страна призраков
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Новый фильм режиссера «Мучениц» выходит за привычные жанровые рамки, поэтому воспринимать «Страну призраков» исключительно как хоррор – нельзя. Главные достоинства картины не связаны с чувством страха, по которой принято оценивать фильмы подобной тематики, они доходят до степени воздействия совершенно иного уровня. По меньшей мере – это качественный психологический триллер, удачно вписанный в действительно пугающую историю. И здесь слово…
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В кинотеатре Киносфера IMAX пройдет предпремьерный показ «Страны призраков» с Милен Фармер в главной роли Во вторник, 6 марта 2018 года в кинотеатре Киносфера IMAX состоится специальный предпремьерный показ фильма «Страна призраков». Одну из главных ролей в киноленте исполнила Милен
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2 марта 2018 20:36
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