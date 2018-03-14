Страна призраков, 2018

Актер и режиссер Паскаль Ложье, известный по фильмам «Братство волка» и «Мученицы», представил свою новую работу в жанре ужасов. Главную роль в картине исполнила известная по сериалу «Волчонок» Вероника Рид, Роб Арчер («Зов крови»,«Тринадцатый») и Эмилия Джонс («Один день»,«Утопия»).

Фильм рассказывает историю девушки по имени Бэт, которая, уже будучи взрослой женщиной со своей семье, возвращается в родные места. Много лет назад здесь произошла страшная трагедия, которая изменила жизнь семьи: мать и сестра Бэт все еще одержимы злыми духами, которые, как считает героиня - только плод их фантазии.