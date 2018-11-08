Груз, 2018

Грузовик, дорога, непредсказуемая судьба — всё сплелось в единое целое в преступной сети, торгующей людьми. У попавшей в эту паутину Виктории есть только один путь — бороться за выживание. Дальнобойщик, которого тяготит перевозимый им груз. Дорога, которая должна вести к лучшей жизни. Люди, к которым относятся как к товару на продажу... В капиталистическом обществе, где каждый зациклен только на своих собственных потребностях, легко забыть о тех, кто нас окружает, и делать только то, что лучше для нас самих. Это история Виктории, которая всё бросает в поисках лучшей жизни. Как только открывается дверь грузовика, она попадает в жестокий мир работорговли. Сможет ли она сбежать от судьбы?