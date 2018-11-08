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Груз
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Carga

Груз, 2018

2018 / Португалия
5.2 Оцените
15 голосов
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О фильме

Грузовик, дорога, непредсказуемая судьба — всё сплелось в единое целое в преступной сети, торгующей людьми. У попавшей в эту паутину Виктории есть только один путь — бороться за выживание. Дальнобойщик, которого тяготит перевозимый им груз. Дорога, которая должна вести к лучшей жизни. Люди, к которым относятся как к товару на продажу... В капиталистическом обществе, где каждый зациклен только на своих собственных потребностях, легко забыть о тех, кто нас окружает, и делать только то, что лучше для нас самих. Это история Виктории, которая всё бросает в поисках лучшей жизни. Как только открывается дверь грузовика, она попадает в жестокий мир работорговли. Сможет ли она сбежать от судьбы?

5.2 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 8 ноября 2018
Премьера онлайн 4 августа 2019
Премьера в мире 8 ноября 2018
Возраст 18+
Режиссер
Бруно Гаскон
В ролях
Михалина Ольшанска
Михалина Ольшанска
Витор Норте
Рита Бланко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Груз 2 постера
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