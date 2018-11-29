Проводник, 2018

- Бюджет фильма «Проводник» составил 86 миллионов рублей

- Сценарий картины был номинирован на премию «Слово» 2016 года в категории «Лучший дебютный сценарий»

- Съёмки фильма «Проводник» прошли в Москве и Подмосковье

- Одна из сцен была снята в усадьбе Знаменское-Садки в Битцевском парке, где действительно произошла кровавая история

- «Проводник» снимался почти полностью без использования компьютерных спецэффектов. Актеры исполняли трюки без дублеров.



- Чтобы снять сцену с залитой кровью комнатой, был построен специальный защитный бассейн, для которого потребовалось больше 400 литров пищевой крови.



- Для декорирования дома, в котором постоянно оказывается главная героиня, художники собрали и привезли на площадку пять грузовиков осенних листьев.



- Интерьер главного дома усадьбы Знаменское-Садки пришлось сильно изменить: были полностью перекрашены и «состарены» все стены, заколочены окна, появилось много предметов интерьера, даже создан целый коридор, который потом сожгли во время съемок сцены пожара.



- В процессе работы художникам нужно было вскрыть полы, где они наткнулись на жутковатую находку: мумифицированный, очень хорошо сохранившийся труп небольшой собаки.



- Сцены в полицейском участке снимались в воскресной школе при одной из подмосковных церквей.



- Съемки проходили осенью, в фильме много натуры, но в тот год очень рано выпал и лег снег. С этим обстоятельством бороться было бесполезно, и его решили использовать. В итоге Страшный Дом находится в совершенно особенном зимнем мире.