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Проводник Проводник
Киноафиша Фильмы Проводник

Проводник, 2018

2018 / Россия
8.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Девушка Катя с мистическим даром видеть призраков отправляется на поиски сестры-близнеца
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Фильм «Проводник» снял телевизионный режиссёр Илья Максимов, известный по нескольким сезонам сериала «Шпионские игры» и «Адвокат». В картине снялись такие актёры, как Александра Бортич («Духless 2», «Неуловимые: Последний герой»), Евгений Цыганов («Битва за Севастополь», «Брестская крепость»), Александр Робак («Географ глобус пропил», «Брат 2»), Вячеслав Разбегаев («Качели», «Экипаж») и другие.

В центре сюжета картины «Проводник» окажется молодая девушка по имени Катя. Она обладает уникальной способностью видеть призраков. Однажды её сестра-близнец бесследно исчезает, и Катя тут же отправляется её искать. Полиция ничем не может помочь и вовсе думает, что никакой сестры не существует. В ходе расследования Катя выясняет, что в городе появился серийный убийца, жертвой которого пала и её сестра. Тогда она решает остановить маньяка самостоятельно.

- Бюджет фильма «Проводник» составил 86 миллионов рублей

- Сценарий картины был номинирован на премию «Слово» 2016 года в категории «Лучший дебютный сценарий»

- Съёмки фильма «Проводник» прошли в Москве и Подмосковье

- Одна из сцен была снята  в усадьбе Знаменское-Садки в Битцевском парке, где действительно произошла кровавая история

- «Проводник» снимался почти полностью без использования компьютерных спецэффектов. Актеры исполняли трюки без дублеров.

- Чтобы снять сцену с залитой кровью комнатой, был построен специальный защитный бассейн, для  которого потребовалось больше 400 литров пищевой крови.

-   Для декорирования дома, в котором постоянно оказывается главная героиня,  художники собрали и привезли на площадку пять грузовиков осенних листьев.

-  Интерьер главного дома усадьбы Знаменское-Садки пришлось сильно изменить: были полностью перекрашены и «состарены» все стены,  заколочены окна, появилось много предметов интерьера, даже создан целый коридор, который потом сожгли во время съемок сцены пожара.

-   В процессе работы художникам нужно было вскрыть полы, где они наткнулись на жутковатую находку: мумифицированный, очень хорошо сохранившийся труп небольшой собаки.  

-  Сцены в полицейском участке снимались в воскресной школе при одной из подмосковных церквей.

- Съемки проходили осенью, в фильме много натуры, но в тот год очень рано выпал и лег снег. С этим обстоятельством бороться было бесполезно, и его решили использовать. В итоге Страшный Дом находится в совершенно особенном зимнем мире.

Главная героиня Катя обладает мистическим даром — она видит призраков. Когда пропадает Катина сестра-близнец, девушка в одиночку бросается на ее поиски. В полиции подозревают, что сестры вообще не существует, она - плод Катиного больного воображения. В процессе поисков сестры Катя понимает, что в городе орудует серийный маньяк, и сестра — одна из его жертв. Еще есть надежда спасти ее, но в мрачном, полном тайн городе, нельзя доверять никому, даже самой себе.

8.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 29 ноября 2018
Премьера в мире 29 ноября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Илья Максимов
Илья Максимов
В ролях
Александра Бортич
Александра Бортич
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
Александр Робак
Александр Робак
Василий Бочкарев
Василий Бочкарев
Все актеры и съемочная группа
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Проводник
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Детективных историй с маньяками, привидениями и красивыми девушками, ищущими покоя, очень давно не было в наших краях, не считая сериалов и книг, тем более российского производства. «Проводник» - запутанная история маньяка и жертвы, развернувшаяся на несколько десятилетий. И когда, казалось бы, зло побеждено, оно возвращается. Или это только лишь кажется главной героине, и жертвы снова заполняют неназванный город N. Название Девушка Катя живет тихой и мирной жизнью. Из…
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Слава Крулатов 2 октября 2018, 19:33
Ну как всегда вначале оцениваем просто трейлер. Да, есть свои нюансы, но по большей части как фанату жанра понравилось. Очень надеюсь. что создатели… Читать дальше…
Артём Иванов 29 ноября 2018, 21:46
Нууууу.... Как всегда мы ждали хороший сюжет, но вопросов к персонажам и развязке море. И вроде бы все неплохо для нашего кино... Но главный вопрос к чуваку с красными глазами - кто и откуда взялся?!!
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