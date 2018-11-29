Проводник, 2018

Фильм «Проводник» снял телевизионный режиссёр Илья Максимов, известный по нескольким сезонам сериала «Шпионские игры» и «Адвокат». В картине снялись такие актёры, как Александра Бортич («Духless 2», «Неуловимые: Последний герой»), Евгений Цыганов («Битва за Севастополь», «Брестская крепость»), Александр Робак («Географ глобус пропил», «Брат 2»), Вячеслав Разбегаев («Качели», «Экипаж») и другие.
В центре сюжета картины «Проводник» окажется молодая девушка по имени Катя. Она обладает уникальной способностью видеть призраков. Однажды её сестра-близнец бесследно исчезает, и Катя тут же отправляется её искать. Полиция ничем не может помочь и вовсе думает, что никакой сестры не существует. В ходе расследования Катя выясняет, что в городе появился серийный убийца, жертвой которого пала и её сестра. Тогда она решает остановить маньяка самостоятельно.
- Бюджет фильма «Проводник» составил 86 миллионов рублей
- Сценарий картины был номинирован на премию «Слово» 2016 года в категории «Лучший дебютный сценарий»
- Съёмки фильма «Проводник» прошли в Москве и Подмосковье
- Одна из сцен была снята в усадьбе Знаменское-Садки в Битцевском парке, где действительно произошла кровавая история
- «Проводник» снимался почти полностью без использования компьютерных спецэффектов. Актеры исполняли трюки без дублеров.
- Чтобы снять сцену с залитой кровью комнатой, был построен специальный защитный бассейн, для которого потребовалось больше 400 литров пищевой крови.
- Для декорирования дома, в котором постоянно оказывается главная героиня, художники собрали и привезли на площадку пять грузовиков осенних листьев.
- Интерьер главного дома усадьбы Знаменское-Садки пришлось сильно изменить: были полностью перекрашены и «состарены» все стены, заколочены окна, появилось много предметов интерьера, даже создан целый коридор, который потом сожгли во время съемок сцены пожара.
- В процессе работы художникам нужно было вскрыть полы, где они наткнулись на жутковатую находку: мумифицированный, очень хорошо сохранившийся труп небольшой собаки.
- Сцены в полицейском участке снимались в воскресной школе при одной из подмосковных церквей.
- Съемки проходили осенью, в фильме много натуры, но в тот год очень рано выпал и лег снег. С этим обстоятельством бороться было бесполезно, и его решили использовать. В итоге Страшный Дом находится в совершенно особенном зимнем мире.
Главная героиня Катя обладает мистическим даром — она видит призраков. Когда пропадает Катина сестра-близнец, девушка в одиночку бросается на ее поиски. В полиции подозревают, что сестры вообще не существует, она - плод Катиного больного воображения. В процессе поисков сестры Катя понимает, что в городе орудует серийный маньяк, и сестра — одна из его жертв. Еще есть надежда спасти ее, но в мрачном, полном тайн городе, нельзя доверять никому, даже самой себе.