Мы — X Japan

, 2016
We Are X
Великобритания, Япония, США / документальный / 18+
О фильме

«Постоянно спрашивая: «Почему я здесь?» «Почему в этом мире?», я чувствую себя, словно ищу причину для смерти. Вот почему я играю на барабанах так, будто нет никакого завтра», говорит в самом начале фильма Ёсики Хаяси, сооснователь одной из главных рок-групп Японии, X Japan. X Japan, в соответствии с названием, очень японская группа — в «We Are X» рассказывается о чести, достоинстве, попытках выйти на западный рынок и том, что в любые моменты жизни ты должен быть готов к тому, чтобы выполнить волю императора. Все критики наперебой хвалят группу, ненадолго появляющиеся Стэн Ли, Джин Симмонс и Мэрилин Мэнсон склоняют голову в почтении, фанаты без ума от них, но на самом деле это фильм не об успехе и о том, как достичь в жизни всего, что хотел. «We Are X» лишь поначалу показывает только подготовку к важному для группы концерту в Madison Square Garden. Ёсики рассказывает о смерти отца и не стесняется показывать свои походы по врачам, лишь иногда отказываясь говорить о слишком личном. Тоси, вокалист и давний друг Ёсики, откровенно отвечает на вопросы о времени, проведенном в секте, и о временах, когда ему пришлось уйти из группы. Остальные участники скорее остаются на заднем плане — но лишь для того, чтобы подчеркнуть эту историю многолетней дружбы, пережившей смерть близких, срывы, непонимание и ссоры. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

В ролях

Есики Хаяси
Тоши
Пата
Ёсики Хаяси
Hiroshi Morie
Sugizo
Режиссер Стивен Киджак
Композитор Ёсики Хаяси
Детали фильма

Страна Великобритания / Япония / США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 23 января 2016
Дата выхода
16 февраля 2018 Россия 16+
12 октября 2017 Германия
23 января 2016 Казахстан
19 октября 2017 Нидерланды
21 октября 2016 США
23 января 2016 Украина
6 декабря 2017 Франция
25 мая 2017 Южная Корея
12 марта 2016 Япония
MPAA R
Другие названия
We Are X, WE ARE X：X JAPAN重生之路, X Japan to my!, X Japan 的死與生, X Japan：永劫回歸, 我们是X

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 13 голосов

Отзывы о фильме

