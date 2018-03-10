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Секса не будет!!!, 2018

2018 / США
5.8 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Родители пытаются помешать старшеклассникам оторваться на выпускном
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Причины посмотреть Факты О фильме

На что только ни пойдут родители, чтобы защитить своего ребенка. Именно об этом и сняла фильм Кэй Кэннон, сценарист фильмов франшизы «Идеальный голос». В ее режиссерском дебюте приняли участие актеры Кэтрин Ньютон («Паранормальное явление 4», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури») Джон Сина («Легендарный», «Девушка без комплексов»), Лесли Манн («Папе снова 17», «Кабельщик») и Айк Баринхолц («Проект Минди», «Отряд самоубийц»). 

В центре сюжета три старшеклассницы, у которых уже есть весьма определенные планы на ночь выпускного. Случайным образом эта информация появляется и у их родителей, которые всеми силами стремятся не дать деткам повзрослеть раньше времени. 

- Фильм стал полнометражным дебютом для режиссера Кэй Кэннон

- Съемки фильма проходили в Атланте, штат Джорджия

- Фильм получил положительные отзывы критиков и первых зрителей

- В 2018 году вышло два фильма с Лесли Манн, второй стала картина «Женщины Марвена». В обеих лентах у актрисы одна из главных ролей

У трех подруг грандиозные планы на выпускной. Случайно об этом узнав, их родители решают во что бы то ни стало предотвратить непоправимое.

5.8 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 24 мая 2018
Премьера онлайн 19 июня 2018
Премьера в мире 10 марта 2018
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Кэй Кэннон
Кэй Кэннон
В ролях
Джон Сина
Джон Сина
Лесли Манн
Лесли Манн
Айк Баринхолц
Айк Баринхолц
Кэтрин Ньютон
Кэтрин Ньютон
Грэм Филлипс
Грэм Филлипс
Все актеры и съемочная группа
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Секса не будет!!!
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Никогда не понимала, почему в американских фильмах все школьники так парятся по поводу выпускного и мечтают на нём оторваться, напиться, накуриться и лишиться девственности, и всё это одновременно. А, и чтобы при этом родители, разумеется, думали, что их дети по-прежнему цветы жизни. Но с момента выхода первого «Американского пирога» прошло 19 лет. То есть ровесники этого фильма, скорее всего, берут за свой эталон именно американский тип выпускного. Ведь фильмы о них штампуют чуть…
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Петя Минакин 30 мая 2018, 22:30
Фильм очень крутоц и ржачныц советую всем
lucklessman 31 мая 2018, 17:28
Это скорее про Человеческую многоножку.
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