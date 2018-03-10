Секса не будет!!!, 2018

На что только ни пойдут родители, чтобы защитить своего ребенка. Именно об этом и сняла фильм Кэй Кэннон, сценарист фильмов франшизы «Идеальный голос». В ее режиссерском дебюте приняли участие актеры Кэтрин Ньютон («Паранормальное явление 4», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури») Джон Сина («Легендарный», «Девушка без комплексов»), Лесли Манн («Папе снова 17», «Кабельщик») и Айк Баринхолц («Проект Минди», «Отряд самоубийц»).

В центре сюжета три старшеклассницы, у которых уже есть весьма определенные планы на ночь выпускного. Случайным образом эта информация появляется и у их родителей, которые всеми силами стремятся не дать деткам повзрослеть раньше времени.