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Тоня против всех Тоня против всех
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I, Tonya

Тоня против всех, 2017

2017 / США
6.7 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
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Реальная история фигуристки Тони Хардинг
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Фильм «Тоня против всех» снял режиссер Крэйг Гиллеспи, известный по таким фильмам, как «Рука на миллион» и «Ларс и настоящая девушка». На главные роли он пригласил популярных голливудских актеров – Марго Робби («Отряд самоубийц», «Волк с Уолл-стрит») и Себастиана Стэна, который играет Зимнего Солдата во франшизе «Мстители».

В основу сюжета фильма «Тоня против всех», легла реальная история фигуристки Тони Хардинг, которая во время чемпионата по фигурному катанию в 94 году вместе со своим супругом наняли человека, который сломал бы ногу главной конкурентке Хардинг. Их план был раскрыт, а скандал разросся до международных масштабов. Несмотря на то что Тоня больше никогда не выступала в качестве фигуристки, она участвовала в боксерских боях и рестлинге.

- Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в 90х в США

- Премьера фильма прошла на кинофестивале в Торонто, и он занял второе место

- Сценарий фильма был в списке лучших нереализованных сценариев 2016 года

- Перед съемками Марго Робби практически не умела кататься на коньках

- Марго Робби почти на 10 см выше Тони Хардинг

- За свою роль Марго Робби была номинирована на премию Оскар

- Тоня Хардинг стала второй женщиной в истории и первой американкой, выполнившей тройной аксель на соревнованиях.

Во время национального чемпионата по фигурному катанию 1994 года бывшие супруги, Тоня Хардинг и Джеф Гиллоули, наняли неизвестного мужчину, чтобы тот сломал ногу главной сопернице Хардинг — Нэнси Керриган. После скандала карьера Хардинг в фигурном катании закончилась, однако позже она участвовала в рестлинге и боксерских боях.

6.7 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 1 февраля 2018
Премьера онлайн 13 марта 2018
Премьера в мире 8 сентября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Крэйг Гиллеспи
Крэйг Гиллеспи
В ролях
Марго Робби
Марго Робби
Себастиан Стэн
Себастиан Стэн
МакКенна Грейс
МакКенна Грейс
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Бояна Новакович
Бояна Новакович
Все актеры и съемочная группа
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Тоня против всех
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Марго Робби с химзавивкой и чистым безумием в глазах передает «привет» из 90-х с постера новой черной комедии «Тоня против всех». Это та же Харли Квинн, только реально существующая. Актриса, спасшая «Отряд самоубийц» от тотального занудства, предстала в роли известной американской фигуристки Тони Хардинг, которую любил и ненавидел весь мир за тройной аксель, скандалы и перманентные «инциденты». Сегодня мы вновь прокручиваем в голове…
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elisyaaan 2 февраля 2018, 16:54
Я посетила пресс-показ фильма «Тоня против всех», который организовал Федеральный портал kinoafisha.info.

Фильм у всех на слуху, уже номинирован… Читать дальше…
Наталья Успешная 2 февраля 2018, 15:11
Фильм "Тоня против всех" основан на реальных событиях, а точнее на реальной жизни американской фигуристки Тони Хардинг. И это была сложная… Читать дальше…
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Режиссер Крэйг Гиллеспи рассказал, почему его привлекают кинопроекты о неоднозначных фигурах из реальной жизни Он также намекнул на то, когда состоится релиз мини-сериала «Пэм и Томми».
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24 сентября 2021 15:44
Создатели спортивной драмы «Тоня против всех» выпустят мини-сериал о Майке Тайсоне Скандально известный экс-боксер не будет принимать участие в производстве.
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26 февраля 2021 15:30
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«Тоня против всех» в кинотеатрах

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