Тоня против всех, 2017

Фильм «Тоня против всех» снял режиссер Крэйг Гиллеспи, известный по таким фильмам, как «Рука на миллион» и «Ларс и настоящая девушка». На главные роли он пригласил популярных голливудских актеров – Марго Робби («Отряд самоубийц», «Волк с Уолл-стрит») и Себастиана Стэна, который играет Зимнего Солдата во франшизе «Мстители».

В основу сюжета фильма «Тоня против всех», легла реальная история фигуристки Тони Хардинг, которая во время чемпионата по фигурному катанию в 94 году вместе со своим супругом наняли человека, который сломал бы ногу главной конкурентке Хардинг. Их план был раскрыт, а скандал разросся до международных масштабов. Несмотря на то что Тоня больше никогда не выступала в качестве фигуристки, она участвовала в боксерских боях и рестлинге.