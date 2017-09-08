Тоня против всех, 2017

Фильм «Тоня против всех» снял режиссер Крэйг Гиллеспи, известный по таким фильмам, как «Рука на миллион» и «Ларс и настоящая девушка». На главные роли он пригласил популярных голливудских актеров – Марго Робби («Отряд самоубийц», «Волк с Уолл-стрит») и Себастиана Стэна, который играет Зимнего Солдата во франшизе «Мстители».
В основу сюжета фильма «Тоня против всех», легла реальная история фигуристки Тони Хардинг, которая во время чемпионата по фигурному катанию в 94 году вместе со своим супругом наняли человека, который сломал бы ногу главной конкурентке Хардинг. Их план был раскрыт, а скандал разросся до международных масштабов. Несмотря на то что Тоня больше никогда не выступала в качестве фигуристки, она участвовала в боксерских боях и рестлинге.
- Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в 90х в США
- Премьера фильма прошла на кинофестивале в Торонто, и он занял второе место
- Сценарий фильма был в списке лучших нереализованных сценариев 2016 года
- Перед съемками Марго Робби практически не умела кататься на коньках
- Марго Робби почти на 10 см выше Тони Хардинг
- За свою роль Марго Робби была номинирована на премию Оскар
- Тоня Хардинг стала второй женщиной в истории и первой американкой, выполнившей тройной аксель на соревнованиях.
Во время национального чемпионата по фигурному катанию 1994 года бывшие супруги, Тоня Хардинг и Джеф Гиллоули, наняли неизвестного мужчину, чтобы тот сломал ногу главной сопернице Хардинг — Нэнси Керриган. После скандала карьера Хардинг в фигурном катании закончилась, однако позже она участвовала в рестлинге и боксерских боях.
Фильм у всех на слуху, уже номинирован… Читать дальше…