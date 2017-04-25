Гупёшка, 2017

Театральный и кинорежиссер Влад Фурман («Божьи коровки возвращаются на землю», «В моем омуте», «Волчок», «Пластилин», «Жить») поставил, а затем и снял «Гупёшку» по пьесе Василия Сигарева. В картине снялись Михаил Разумовский (Улицы разбитых фонарей 3» (сериал, 2000), «Приказ» (ТВ, 1987), «Место встречи изменить нельзя» (мини-сериал, 1979), Евгений Баранов («Чума» (сериал, 2015), «Тест на беременность» (сериал, 2014), «Еще не вечер» (сериал, 2010), «Сад» (2008)) и Нелли Попова («Пять минут тишины» (сериал, 2016 – ...), «Таинственная страсть» (сериал, 2016), «Подозрение» (мини-сериал, 2015), «Куприн. Впотьмах» (мини-сериал, 2014)).

Картина режиссера Влада Фурмана и оператора Кирилла Мошковича «Гупёшка» по одноименной пьесе лауреата премии Стоппарда Василия Сигарева расскажет историю о встрече Тамары и Паши. Попав в гости к незнакомой ему женщине, Паша выслушивает трогательную историю жизни Тамары, которую она рассказывает ему под бутылку вина.