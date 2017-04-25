Гупёшка, 2017

Театральный и кинорежиссер Влад Фурман («Божьи коровки возвращаются на землю», «В моем омуте», «Волчок», «Пластилин», «Жить») поставил, а затем и снял «Гупёшку» по пьесе Василия Сигарева. В картине снялись Михаил Разумовский (Улицы разбитых фонарей 3» (сериал, 2000), «Приказ» (ТВ, 1987), «Место встречи изменить нельзя» (мини-сериал, 1979), Евгений Баранов («Чума» (сериал, 2015), «Тест на беременность» (сериал, 2014), «Еще не вечер» (сериал, 2010), «Сад» (2008)) и Нелли Попова («Пять минут тишины» (сериал, 2016 – ...), «Таинственная страсть» (сериал, 2016), «Подозрение» (мини-сериал, 2015), «Куприн. Впотьмах» (мини-сериал, 2014)).
Картина режиссера Влада Фурмана и оператора Кирилла Мошковича «Гупёшка» по одноименной пьесе лауреата премии Стоппарда Василия Сигарева расскажет историю о встрече Тамары и Паши. Попав в гости к незнакомой ему женщине, Паша выслушивает трогательную историю жизни Тамары, которую она рассказывает ему под бутылку вина.
- В апреле 2017 года на Национальном кинофестивале дебютов "Движение" картина была высоко оценена членами жюри и кинокритиками, а исполнительница главной роли - актриса театра и кино , Заслуженная артистка России Нелли Попова получила Приз за Лучшую Женскую Роль
- В мае 2017 года создатели фильма "Гупёшка" были награждены Премией Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства.
- Международная премьера картины состоится на международном фестивале The Golden Unicorn Awards & Russian Film Week
- Пьесу «Гупёшка» драматург Василий Сигарев написал в начале 2000х. Впервые на сцене пьеса была поставлена в 2003 году в петербургском Театре имени Андрея Миронова.
Однажды Тамара вышла выбросить мусор и встретила у подъезда Пашу – с бутылкой вина и желанием поговорить. Напросившись в гости, мужчина попадает в квартиру новой знакомой, а она рассказывает ему, как сильно любит мужа Лёнечку, который вывез её, «бракованную», из деревни, посадил дома за швейную машинку и назвал «гупёшкой» - в честь аквариумной рыбки, покорной, молчаливой, невольно преданной хозяину.
черно белый фильм... типичное начало сюжета для арт хауса - сумбурно и не понятно. Непонятные диалоги, нелепые… Читать дальше…