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Гупёшка Гупёшка
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Гупёшка, 2017

2017 / Россия
5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Рассказ о безмолвной покорной женщине - гупешке
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Театральный и кинорежиссер Влад Фурман («Божьи коровки возвращаются на землю», «В моем омуте», «Волчок», «Пластилин», «Жить») поставил, а затем и снял «Гупёшку» по пьесе Василия Сигарева. В картине снялись Михаил Разумовский (Улицы разбитых фонарей 3» (сериал, 2000), «Приказ» (ТВ, 1987), «Место встречи изменить нельзя» (мини-сериал, 1979), Евгений Баранов («Чума» (сериал, 2015), «Тест на беременность» (сериал, 2014), «Еще не вечер» (сериал, 2010), «Сад» (2008)) и Нелли Попова («Пять минут тишины» (сериал, 2016 – ...), «Таинственная страсть» (сериал, 2016), «Подозрение» (мини-сериал, 2015), «Куприн. Впотьмах» (мини-сериал, 2014)).

Картина режиссера Влада Фурмана и оператора Кирилла Мошковича «Гупёшка» по одноименной пьесе лауреата премии Стоппарда Василия Сигарева расскажет историю о встрече Тамары и Паши. Попав в гости к незнакомой ему женщине, Паша выслушивает трогательную историю жизни Тамары, которую она рассказывает ему под бутылку вина.

- В апреле 2017 года на Национальном кинофестивале дебютов "Движение" картина была высоко оценена членами жюри и кинокритиками, а исполнительница главной роли - актриса театра и кино , Заслуженная артистка России Нелли Попова получила Приз за Лучшую Женскую Роль

- В мае 2017 года создатели  фильма "Гупёшка" были награждены Премией Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства.

- Международная премьера картины состоится на международном фестивале The Golden Unicorn Awards & Russian Film Week

- Пьесу «Гупёшка» драматург Василий Сигарев написал в начале 2000х. Впервые на сцене пьеса была поставлена в 2003 году в петербургском Театре имени Андрея Миронова.

 

Однажды Тамара вышла выбросить мусор и встретила у подъезда Пашу – с бутылкой вина и желанием поговорить. Напросившись в гости, мужчина попадает в квартиру новой знакомой, а она рассказывает ему, как сильно любит мужа Лёнечку, который вывез её, «бракованную», из деревни, посадил дома за швейную машинку и назвал «гупёшкой» - в честь аквариумной рыбки, покорной, молчаливой, невольно преданной хозяину.

5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 24 мая 2018
Премьера в мире 25 апреля 2017
Возраст 16+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Влад Фурман
Влад Фурман
В ролях
Неля Попова
Неля Попова
Михаил Разумовский
Михаил Разумовский
Евгений Баранов
Евгений Баранов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гупёшка 5 постеров
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Гупёшка смотреть онлайн

Гупёшка
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за 1 рубль
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Наша рецензия
У нее большие выпученные глаза, смотрящие робко и откуда-то снизу. Над лбом путаются пушистые волосы, сдерживаемые от неряшливого хаоса плоским пластмассовым ободком. На футболке бледнеет невыстиранное пятно и небольшая дырочка, без капли стыдливости демонстрирующая запущенность своей хозяйки. В этот день она суетится больше обычного, к ней пришел неожиданный гость - мужчина. Несмотря на то, что у нее есть муж, она пытается организовать вино при свечах и непринужденную беседу, однако…
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Sergey Knyazev 8 января 2018, 15:13
Спектакль «Гупешка», поставленный Владом Фурманом, вот уже несколько лет идет в петербургском театре «Антреприза имени Андрея Миронова». Фильм… Читать дальше…
Денис Езерский 8 декабря 2017, 08:54
извращенский порно детектив!
черно белый фильм... типичное начало сюжета для арт хауса - сумбурно и не понятно. Непонятные диалоги, нелепые… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
На «Ленфильме» пройдёт эксклюзивный показ фильма «Гупёшка» То ли смешно, то ли грустно. «Гупёшка» — история о женщине, потерявшей себя, но способной выжить в любых условиях. Как рыбка гуппи. Премьера фильма Влада Фурмана состоится на
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4 декабря 2017 13:28
Фильм «Гупёшка» Влада Фурмана был показан в Англии 22 ноября в Лондоне и 23 ноября в Тринити Колледж показали фильм Влада Фурмана «Гупёшка». Сеансы проходили в рамках Недели Российского Кино. После показа зрители могли задать вопросы
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24 ноября 2017 19:43
В Петербурге состоится показ фильма «Гупешка» 11 октября в «Ленфильме» состоится предпремьерный показ и обсуждение картины Влада Фурмана «Гупешка», организованный киностудией в рамках проекта «Ленфильм-клуб»
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5 октября 2017 13:21
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