Жили-были, 2017

Режиссером фильма «Жили-были» стал Эдуард Парри («О, счастливчик!», «Остров ненужных людей»). Картина стала дебютной работой продюсерского центра «Федор Добронравов». Главные роли в этой комедии сыграли такие знаменитые российские актеры, как Роман Мадянов («12», «Поддубный» и «Легенда № 17»), Ирина Розанова («Мамы», «Интердевочка») и сам Федор Добронравов, известный по телешоу «6 кадров».
Сюжет комедии «Жили-были» расскажет о небольшой российской деревеньке, где двое лучших друзей борются за внимание одной вдовы. Между ними развязывается нешуточное соперничество, которое происходит на фоне забавных приключений в их родной деревне. Но главные герои не только конкурируют за сердце прекрасной дамы, но и пытаются объединить свои огороды в один общий колхоз.
- Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ и Госкорпорации Ростех
- Премьера фильма «Жили-были» состоялась на фестивале "Окно в Европу" в Выборе, в августе 2017 года
- Фильм стал дебютной работой Продюсерского центра «Федор Добронравов»
Местом действия в картине «Жили-были» стала вымирающая, но живописная деревня в русской глубинке. Из жителей деревни – двое не молодых мужчин и внезапно овдовевшая женщина. Между старинными приятелями Гришкой и Лёхой разгорается нешуточная война за расположение вдовы Татьяны.
Фильм “Жили-были”, который уже совсем скоро выйдет в российский прокат, рассказывает о жителях богом… Читать дальше…