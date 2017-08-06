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Жили-были Жили-были
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Жили-были, 2017

2017 / Россия
7.2 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером фильма «Жили-были» стал Эдуард Парри («О, счастливчик!», «Остров ненужных людей»).  Картина стала дебютной работой продюсерского центра «Федор Добронравов». Главные роли в этой комедии сыграли такие знаменитые российские актеры, как Роман Мадянов («12», «Поддубный» и «Легенда № 17»), Ирина Розанова («Мамы», «Интердевочка») и сам Федор Добронравов, известный по телешоу «6 кадров».

Сюжет комедии «Жили-были» расскажет о небольшой российской деревеньке, где двое лучших друзей борются за внимание одной вдовы. Между ними развязывается нешуточное соперничество, которое происходит на фоне забавных приключений в их родной деревне. Но главные герои не только конкурируют за сердце прекрасной дамы, но и пытаются объединить свои огороды в один общий колхоз.

- Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ и Госкорпорации Ростех

- Премьера фильма «Жили-были» состоялась на фестивале "Окно в Европу" в Выборе, в августе 2017 года

- Фильм стал дебютной работой Продюсерского центра «Федор Добронравов»

Местом действия в картине «Жили-были» стала вымирающая, но живописная деревня в русской глубинке. Из жителей деревни – двое не молодых мужчин и внезапно овдовевшая женщина. Между старинными приятелями Гришкой и Лёхой разгорается нешуточная война за расположение вдовы Татьяны.

7.2 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 15 марта 2018
Премьера онлайн 9 апреля 2018
Премьера в мире 6 августа 2017
Возраст 12+
Прокатчик Reflexion Films
Режиссер
Эдуард Парри
Эдуард Парри
В ролях
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Федор Добронравов
Федор Добронравов
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Жили-были 1 постер
Человек, познающий мир Приз зрительских симпатий
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Жили-были смотреть онлайн

Жили-были
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за 1 рубль
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Живут себе в деревне Чудиновка четверо: вдовец, старый холостяк и семейная пара. Все примерно одного возраста – за шестьдесят. Затем остаются и вовсе трое: в алкогольном угаре муж лезет в электрический щиток и получает смертельный удар током. Такова невеселая завязка “деревенской” комедии Эдуарда Парри, показанной зрителю на фестивале “Окно в Европу”. Кадр из фильма “Жили-были” Что будет дальше, ясно едва ли не с первых минут –…
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Полина Князева 3 марта 2018, 22:06
"Уеду - и с кем мне тогда ругаться?"
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Наталья Успешная 3 марта 2018, 16:22
"Жили-были" - очень красивый, душевный, искренний фильм. Назвать его комедией в полном смысле этого слова нельзя, но в фильме много юмора!… Читать дальше…
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