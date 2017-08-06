Жили-были, 2017

Режиссером фильма «Жили-были» стал Эдуард Парри («О, счастливчик!», «Остров ненужных людей»). Картина стала дебютной работой продюсерского центра «Федор Добронравов». Главные роли в этой комедии сыграли такие знаменитые российские актеры, как Роман Мадянов («12», «Поддубный» и «Легенда № 17»), Ирина Розанова («Мамы», «Интердевочка») и сам Федор Добронравов, известный по телешоу «6 кадров».

Сюжет комедии «Жили-были» расскажет о небольшой российской деревеньке, где двое лучших друзей борются за внимание одной вдовы. Между ними развязывается нешуточное соперничество, которое происходит на фоне забавных приключений в их родной деревне. Но главные герои не только конкурируют за сердце прекрасной дамы, но и пытаются объединить свои огороды в один общий колхоз.