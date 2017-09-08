Обитатели, 2017

Режиссером фильма «Обитатели» стал Брайан О’Мэлли, снявший до этого фильм ужасов «Давайте поохотимся». В главных ролях появятся такие актеры, как Шарлотта Вега («Наменик», «Книжный магазин»), Дэвид Брэдли (Филч в саге «Гарри Поттер»), Мо Данфорд (сериал «Викинги» и «Тюдоры») и др.
Сюжет картины расскажет о близнецах Рейчел и Эдварде, живущих в своем старом ирландском поместье в 20-х годах прошлого века. Они ведут закрытый образ жизни, подчиняясь лишь зловещей сущности, которая каждую ночь диктует им правила поведения. Но однажды с ними по соседству поселяется ветеран войны по имени Шон, и привычные для близнецов правила начинают рушиться.
- Премьера фильма прошла на фестивале в Торонто в 2017 году
- Фильм снят в одном из самых зловещих домов в Ирландии - Лофтус Холл
Близнецы Рэйчел и Эдвард — единственные наследники старинного поместья, о котором давно ходит мрачная молва. Поговаривают, будто дом проклят, и в нём поселилось нечто иное, что внушает людям злую волю. Непослушание карается страшными муками.
Разрушить древнее проклятие — безумная идея, но первая влюблённость и неутолимое влечение к молодому солдату толкают юную Рэйчел на отчаянный шаг.