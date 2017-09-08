Обитатели, 2017

Режиссером фильма «Обитатели» стал Брайан О’Мэлли, снявший до этого фильм ужасов «Давайте поохотимся». В главных ролях появятся такие актеры, как Шарлотта Вега («Наменик», «Книжный магазин»), Дэвид Брэдли (Филч в саге «Гарри Поттер»), Мо Данфорд (сериал «Викинги» и «Тюдоры») и др.

Сюжет картины расскажет о близнецах Рейчел и Эдварде, живущих в своем старом ирландском поместье в 20-х годах прошлого века. Они ведут закрытый образ жизни, подчиняясь лишь зловещей сущности, которая каждую ночь диктует им правила поведения. Но однажды с ними по соседству поселяется ветеран войны по имени Шон, и привычные для близнецов правила начинают рушиться.