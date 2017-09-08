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Обитатели, 2017

2017 / Ирландия
4.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Близнецы живут в зловещем доме и подчиняются его правилам
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером фильма «Обитатели» стал Брайан О’Мэлли, снявший до этого фильм ужасов «Давайте поохотимся». В главных ролях появятся такие актеры, как Шарлотта Вега («Наменик», «Книжный магазин»), Дэвид Брэдли (Филч в саге «Гарри Поттер»), Мо Данфорд (сериал «Викинги» и «Тюдоры») и др.

Сюжет картины расскажет о близнецах Рейчел и Эдварде, живущих в своем старом ирландском поместье в 20-х годах прошлого века. Они ведут закрытый образ жизни, подчиняясь лишь зловещей сущности, которая каждую ночь диктует им правила поведения. Но однажды с ними по соседству поселяется ветеран войны по имени Шон, и привычные для близнецов правила начинают рушиться.

- Премьера фильма прошла на фестивале в Торонто в 2017 году

- Фильм снят в одном из самых зловещих домов в Ирландии - Лофтус Холл

Близнецы Рэйчел и Эдвард — единственные наследники старинного поместья, о котором давно ходит мрачная молва. Поговаривают, будто дом проклят, и в нём поселилось нечто иное, что внушает людям злую волю. Непослушание карается страшными муками.

Разрушить древнее проклятие — безумная идея, но первая влюблённость и неутолимое влечение к молодому солдату толкают юную Рэйчел на отчаянный шаг.

4.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 15 февраля 2018
Премьера онлайн 3 июня 2018
Премьера в мире 8 сентября 2017
Возраст 16+
Прокатчик МВК
Режиссер
Брайан О’Мэлли
Брайан О’Мэлли
В ролях
Дэвид Брэдли
Дэвид Брэдли
Шарлотта Вега
Шарлотта Вега
Юджин Саймон
Юджин Саймон
Мо Данфорд
Мо Данфорд
Билл Милнер
Билл Милнер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Обитатели 3 постера
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Обитатели смотреть онлайн

Обитатели
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за 1 рубль
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Действие происходит в Ирландии двадцатых годов XX века. Близнецы Эдвард и Рэйчел живут в огромном, но заброшенном поместье, в старом фамильном доме. Они считают, что должны неукоснительно следовать известным только им правилам. И потому Эдвард никогда не выходит из дома, а Рэйчел контактирует с миром, только если нужно купить продукты. В соседней деревне к ним относятся с опаской, тем более что про их дом ходит множество странных слухов и легенд. Но однажды Рэйчел встречается с калекой Шоном,…
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Амалия Чех 28 июля 2018, 22:18
Отвратительный,бесмысленнный фильм,не тратьте свое время и деньги
veter7335 5 июля 2018, 13:29
Фильм уже давно вышел!!!!! 2017 года.
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12 голосов
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Кадры из фильма Все кадры
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