Инсомния, 2018

Режиссер фильма «Тихий дом» Густаво Эрнандес снял ужастик о том, как опасно экспериментировать с бессоницей. Главные роли в фильме исполнили Эва Куаттрокси, Наталия де Молина («Секреты любви и секса»), Хуан Мануэль Гилера («Мятежный дух») и Сюзана Орнос.
Театральная группа ставит эксперименты со сном для новой постановки в идеально подходящем для этого месте - заброшенной психиатрической лечебнице. Ночи без сна и эксперименты расширяют границы сознания, помогая актерам проникнуть в историю здания. Однако события заставляют их сражаться не только за главную роль, но и за свои жизни.
- Густаво Эрнандес придумал идею фильма после Каннского фестиваля, когда, вернувшись после представления своего фильма, режиссер поиграл в игру Gitar Hero и лег спать, а утром обнаружил, что поставил новый рекорд в игре, но не помнил этого.
- Слоган фильма звучит как "Сколько ты сможешь не спать?"
- Фильм сняли за 6 миллионов долларов
- Съемки проходили в Аргентине и Испании
В заброшенную психиатрическую клинику приезжает новаторская театральная труппа, чтобы отрепетировать пьесу, написанную пациентами клиники много лет назад. Одно из условий – актеры должны отказаться от сна. Постепенно их восприятие реальности начинает меняться. Они сталкиваются с потусторонними силами, которые подталкивают их к жестокой и трагической развязке, описанной в пьесе.