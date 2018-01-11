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Инсомния Инсомния
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No dormirás

Инсомния, 2018

2018 / Аргентина / Испания / Уругвай
5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Фильм об экспериментах с бессоницей в заброшенной психбольнице
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Режиссер фильма «Тихий дом» Густаво Эрнандес снял ужастик о том, как опасно экспериментировать с бессоницей. Главные роли в фильме исполнили Эва Куаттрокси, Наталия де Молина («Секреты любви и секса»), Хуан Мануэль Гилера («Мятежный дух») и Сюзана Орнос. 

Театральная группа ставит эксперименты со сном для новой постановки в идеально подходящем для этого месте - заброшенной психиатрической лечебнице. Ночи без сна и эксперименты расширяют границы сознания, помогая актерам проникнуть в историю здания. Однако события заставляют их сражаться не только за главную роль, но и за свои жизни.

- Густаво Эрнандес придумал идею фильма после Каннского фестиваля, когда, вернувшись после представления своего фильма, режиссер поиграл в игру Gitar Hero и лег спать, а утром обнаружил, что поставил новый рекорд в игре, но не помнил этого. 

- Слоган фильма звучит как "Сколько ты сможешь не спать?"

- Фильм сняли за 6 миллионов долларов

- Съемки проходили в Аргентине и Испании

В заброшенную психиатрическую клинику приезжает новаторская театральная труппа, чтобы отрепетировать пьесу, написанную пациентами клиники много лет назад. Одно из условий – актеры должны отказаться от сна. Постепенно их восприятие реальности начинает меняться. Они сталкиваются с потусторонними силами, которые подталкивают их к жестокой и трагической развязке, описанной в пьесе.

5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 28 июня 2018
Премьера онлайн 21 ноября 2021
Премьера в мире 11 января 2018
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Густаво Эрнандес
Густаво Эрнандес
В ролях
Белен Руэда
Белен Руэда
Наталия де Молина
Наталия де Молина
Эва Куаттрокси
Эва Куаттрокси
Герман Палашиос
Герман Палашиос
Эухения Тобаль
Эухения Тобаль
Все актеры и съемочная группа
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Инсомния
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Картины про состояние между сном и реальностью – довольно популярная тема, которую пытались использовать раньше («Коматозники») с легкостью эксплуатируют и сейчас («Лимб», «Ночной кошмар»). Беспроигрышная тема всегда – то, что люди не могут объяснить, понять или потрогать, так что фантазию авторов никто не может остановить или сказать им, что так не бывает. Новой картиной на эту тему стала «Инсомния» - многоуровневое кино, сочетающее в…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эксперименты с эмоциями: Трейлер хоррора «Инсомния» Вышел дублированный трейлер южноамериканского фильма ужасов «Инсомния» от режиссера Густаво Эрнандеса. Актеры театральной труппы задумали поставить революционную постановку, для этого
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8 мая 2018 16:13
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