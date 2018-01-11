Инсомния, 2018

Режиссер фильма «Тихий дом» Густаво Эрнандес снял ужастик о том, как опасно экспериментировать с бессоницей. Главные роли в фильме исполнили Эва Куаттрокси, Наталия де Молина («Секреты любви и секса»), Хуан Мануэль Гилера («Мятежный дух») и Сюзана Орнос.

Театральная группа ставит эксперименты со сном для новой постановки в идеально подходящем для этого месте - заброшенной психиатрической лечебнице. Ночи без сна и эксперименты расширяют границы сознания, помогая актерам проникнуть в историю здания. Однако события заставляют их сражаться не только за главную роль, но и за свои жизни.