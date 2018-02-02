Пчелка Майя и Кубок меда, 2018

Целая команда мультипликаторов - Ноэль Клири, Серджо Делфино, Алекс Стадерманн - взялась за создание продолжения «Пчелки Майи».
На этот раз отважная и обаятельная пчелка Майя во всю увлечена сбором меда - весь ее улей много трудился для того, чтобы получить большой и вкусный урожай, но внезапно Императрица приказывает поделиться - и отдать аж половину всего собранного. Конечно, можно обойти монаршее решение, но для этого нужно победить в «Медовых играх» - а сделать это ой как непросто.
- Продолжение мультфильма «Пчелка Майя»
- Ноэль Клири и Алекс Стадерманн также всесте работали над созданием анимационного фильма «Невероятный Блинки Билл»
Время собирать мед! Непоседливая пчелка Майя и весь ее улей хорошо потрудились в этом году, но по приказу Императрицы они должны отдать половину сбора. Единственный способ сохранить весь мед и заслужить императорскую милость – одержать победу в грандиозном спортивном состязании «Медовые игры». Но в команде Майи нет сильных участников, зато противники готовы на всё ради успеха.