Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пчелка Майя и Кубок меда Пчелка Майя и Кубок меда
Киноафиша Фильмы Пчелка Майя и Кубок меда
Maya the Bee: The Honey Games

Пчелка Майя и Кубок меда, 2018

2018 / Австралия / Германия
7.0 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
Время собирать мед!
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме


Целая команда мультипликаторов - Ноэль Клири, Серджо Делфино, Алекс Стадерманн - взялась за создание продолжения «Пчелки Майи». 

На этот раз отважная и обаятельная пчелка Майя во всю увлечена сбором меда - весь ее улей много трудился для того, чтобы получить большой и вкусный урожай, но внезапно Императрица приказывает поделиться - и отдать аж половину всего собранного. Конечно, можно обойти монаршее решение, но для этого нужно победить в «Медовых играх» - а сделать это ой как непросто.  

- Продолжение мультфильма «Пчелка Майя»

- Ноэль Клири и Алекс Стадерманн также всесте работали над созданием анимационного фильма «Невероятный Блинки Билл»

Время собирать мед! Непоседливая пчелка Майя и весь ее улей хорошо потрудились в этом году, но по приказу Императрицы они должны отдать половину сбора. Единственный способ сохранить весь мед и заслужить императорскую милость – одержать победу в грандиозном спортивном состязании «Медовые игры». Но в команде Майи нет сильных участников, зато противники готовы на всё ради успеха.

7.0 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 17 мая 2018
Премьера в мире 2 февраля 2018
Возраст 0+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Алекс Стадерманн
Алекс Стадерманн
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Тайная жизнь насекомых
Тайная жизнь насекомых (2017)
5.4615383
Пчелка Майя
Пчелка Майя (2014)
5.8
Секретная жизнь пчел
Секретная жизнь пчел (2008)
7.8
Мультфильм находится в подборках
Фильмы про гонки Фильмы про гонки
Постер мультфильма Пчелка Майя и Кубок меда 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Пчелка Майя и Кубок меда смотреть онлайн

Пчелка Майя и Кубок меда
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Тайная жизнь насекомых
 
Пчелка Майя
 
Секретная жизнь пчел
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Жители Макового лужка, небольшого улья, где живет пчелка Майя и ее лучший друг Вилли, хорошо работали весь год и у них есть достаточно меда на зиму. Но по приказу королевы им нужно отдать половину еды в казну, а это грозит вымиранием их поселению. Услышав о такой несправедливости, Майя и Вилли отправляются в Пчелкоград. Там пчелки пытаются встретиться с королевой, чтобы не дать погибнуть Маковому лужку. Им дается возможность сохранить мед, но придется принять участие в ежегодной спортивной игре…
Читать
Алина Андреева 19 мая 2018, 07:21
Ну, такое. Помню раньше когда этот мульт был нарисованный а не анимированный было более интерсней)
Отзывы Написать
18 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
В российский прокат выходит мультфильм «Пчёлка Майя и Кубок Мёда» Российские зрители уже знакомы с пчёлкой Майей и ее друзьями: в 1991 году в телевизионном эфире шел сериал о ее приключениях. В 2014 в отечественный прокат вышел полнометражный мультфильм о пчёлке
Написать
16 мая 2018 01:00
Все новости мультфильма
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Приложение киноафиши