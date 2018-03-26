Распрекрасный принц, 2017

Режиссёр мультфильма «Белки в деле» Росс Венокур выпускает свой новый фильм «Распрекрасный». Персонажей его картины озвучили известные актёры и музыканты, в числе которых Деми Ловато, Сиа, Аврил Лавин, Уилмер Вальдеррама («От заката до рассвета»), Ниа Вардалос («Моя большая греческая свадьба»), Эшли Тисдейл («Классный мюзикл») и другие.
В волшебном королевстве ничто не предвещало беды. Но стоило на горизонте появится прекрасному принцу, как тут же начался переполох, ведь каждому принцу нужна принцесса! Правда, герой решил обручиться сразу с тремя, и когда они об этом узнают, они приходят в настоящую ярость и начинают борьбу за сердце своего распрекрасного жениха. Не без песни, конечно.
- Аврил Лавин, Эшли Тисдейл и Деми Ловато споют песню, написанную Fall Out Boy как официальный саундтрек к мультфильму «Распрекрасный»
- Деми Ловато также является музыкальным продюсером фильма
- Аврил Лавин впервые играет в кино за последние 10 лет
- «Распрекрасный» - это первый фильм с участием Деми Ловато, снятый не для телевидения
- Во время съёмок картины Деми Ловато встречалась с Уилмером Вальдеррама, однако какое-то время спустя они расстались
О прекрасном принце мечтает каждая, что уж говорить о Распрекрасном. Необычный дар юноша получил еще при рождении: девушки готовы на всё ради его улыбки, но плата за это – праведный гнев мужчин. Такое положение дел не может продолжаться вечно, а дар вот-вот обернется проклятьем. И теперь у Распрекрасного принца всего три дня, чтобы спасти Королевство от самого себя…