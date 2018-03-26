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Распрекрасный принц Распрекрасный принц
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Charming

Распрекрасный принц, 2017

2017 / Канада
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Принц пытается избавиться от необычного заклятья
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр мультфильма «Белки в деле» Росс Венокур выпускает свой новый фильм «Распрекрасный». Персонажей его картины озвучили известные актёры и музыканты, в числе которых Деми Ловато, Сиа, Аврил Лавин, Уилмер Вальдеррама («От заката до рассвета»), Ниа Вардалос («Моя большая греческая свадьба»), Эшли Тисдейл («Классный мюзикл») и другие.

В волшебном королевстве ничто не предвещало беды. Но стоило на горизонте появится прекрасному принцу, как тут же начался переполох, ведь каждому принцу нужна принцесса! Правда, герой решил обручиться сразу с тремя, и когда они об этом узнают, они приходят в настоящую ярость и начинают борьбу за сердце своего распрекрасного жениха. Не без песни, конечно.

- Аврил Лавин, Эшли Тисдейл и Деми Ловато споют песню, написанную Fall Out Boy как официальный саундтрек к мультфильму «Распрекрасный»

- Деми Ловато также является музыкальным продюсером фильма

- Аврил Лавин впервые играет в кино за последние 10 лет

- «Распрекрасный» - это первый фильм с участием Деми Ловато, снятый не для телевидения

- Во время съёмок картины Деми Ловато встречалась с Уилмером Вальдеррама, однако какое-то время спустя они расстались

О прекрасном принце мечтает каждая, что уж говорить о Распрекрасном. Необычный дар юноша получил еще при рождении: девушки готовы на всё ради его улыбки, но плата за это – праведный гнев мужчин. Такое положение дел не может продолжаться вечно, а дар вот-вот обернется проклятьем. И теперь у Распрекрасного принца всего три дня, чтобы спасти Королевство от самого себя…

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 28 июня 2018
Премьера онлайн 1 августа 2020
Премьера в мире 26 марта 2018
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Росс Венокур
Росс Венокур
В ролях
Джиллиан Белл
Джиллиан Белл
Эшли Тисдейл
Эшли Тисдейл
Уилмер Вальдеррама
Уилмер Вальдеррама
Деми Ловато
Деми Ловато
Тара Стронг
Тара Стронг
Все актеры и съемочная группа
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Распрекрасный принц
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Принц Филипп Распрекрасный везде успел засветиться: Белоснежку и Спящую Красавицу пробудил от вековечного сна, Золушке туфельку доставил. Но безудержного мастера флирта не остановить. Он подмигнет каждой встречной и найдет именно те слова, которые заставят почувствовать себя принцессой любую девушку. И дело не в особой харизме королевского сына и даже не в его статусе и богатстве, а в проклятии, что было наложено на Филиппа, когда он был совсем маленьким. Его сверкающая улыбка не просто манит…
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