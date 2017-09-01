Леди Бёрд, 2017

Картина «Леди Берд» - это режиссерский дебют актрисы независимого кино Греты Гервиг («ЛОЛ», «Ханна берет высоту», «Гринберг»). В главное роли – номинантка на премию «Оскар» Сирша Ронан («Бруклин», «Искупление, Ханна», «Совершенное оружие», «Отель «Гранд Будапешт»»). Помимо нее в картине снялись Лори Меткаф («Покидая Лас-Вегас», сериалы «Розанна», «Теория большого взрыва»), Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»).

Это трогательная история девушки по прозвищу Леди Берд, которой трудно найти свое место в обществе из-за ее бунтарского характера.