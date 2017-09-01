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Леди Бёрд Леди Бёрд
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Lady Bird

Леди Бёрд, 2017

2017 / США
7.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Трогательная история девушки, которой трудно найти свое место в обществе из-за ее бунтарского характера
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Причины посмотреть Факты О фильме

Картина «Леди Берд» - это режиссерский дебют актрисы независимого кино Греты Гервиг («ЛОЛ», «Ханна берет высоту», «Гринберг»). В главное роли – номинантка на премию «Оскар» Сирша Ронан («Бруклин», «Искупление, Ханна», «Совершенное оружие», «Отель «Гранд Будапешт»»). Помимо нее в картине снялись Лори Меткаф («Покидая Лас-Вегас», сериалы «Розанна», «Теория большого взрыва»), Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»).

Это трогательная история девушки по прозвищу Леди Берд, которой трудно найти свое место в обществе из-за ее бунтарского характера.

- Фильм стал самым прибыльным проектом студии A24

- Картина получила 4 номинации на «Золотой Глобус» («Лучший сценарий», «Лучший фильм — комедия/мюзикл», «Лучшая актриса — комедия/мюзикл», «Лучшая актриса второго плана»). В номинациях «Лучший фильм — комедия/мюзикл» и «Лучшая актриса — комедия/мюзикл» фильм одержал победу. 

- Леди Берд - первая режиссерская работа Греты Гервиг

- Картина получила 5 номинаций на «Оскар», в том числе как лучший фильм. 

Режиссерский дебют Греты Гервиг рассказывает о жизни Кристины «Леди Бёрд» МакФирсон. Ее бунтарский характер и живое воображение выделяют девушку среди сверстников.
Это трогательная история о первой любви, настоящей дружбе и попытке вырваться из провинциального городка, чтобы найти свое место в жизни.

 

7.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 15 марта 2018
Премьера онлайн 13 февраля 2018
Премьера в мире 1 сентября 2017
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Грета Гервиг
Грета Гервиг
В ролях
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Джейк Макдорман
Джейк Макдорман
Одейя Раш
Одейя Раш
Кэтрин Ньютон
Кэтрин Ньютон
Лори Меткаф
Лори Меткаф
Все актеры и съемочная группа
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Золотой глобус Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Золотой глобус Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
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Леди Бёрд смотреть онлайн

Леди Бёрд
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Самостоятельный режиссёрский дебют актрисы и сценариста Греты Гервиг начал триумфальное шествие по планете с фестиваля в Теллурайде, после чего был показан широкой публике в Торонто. Картина настолько понравилась зрителям, что даже установила рекорд, дольше всех продержавшись с рейтингом 100% на сайте Rotten Tomatoes. В результате «Леди Бёрд» имеет четыре номинации на «Золотой глобус» и стал одним из главных претендентов на «Оскар». Что же такое смогли…
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Anastasia Ganina 23 февраля 2018, 11:11
What if this is the best version?
В отечественный прокат вышел фильм «Леди Берд», который принес его режиссеру Грете Гервиг номинацию на Оскар в этом… Читать дальше…
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