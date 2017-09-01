Леди Бёрд, 2017

Картина «Леди Берд» - это режиссерский дебют актрисы независимого кино Греты Гервиг («ЛОЛ», «Ханна берет высоту», «Гринберг»). В главное роли – номинантка на премию «Оскар» Сирша Ронан («Бруклин», «Искупление, Ханна», «Совершенное оружие», «Отель «Гранд Будапешт»»). Помимо нее в картине снялись Лори Меткаф («Покидая Лас-Вегас», сериалы «Розанна», «Теория большого взрыва»), Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем»).
Это трогательная история девушки по прозвищу Леди Берд, которой трудно найти свое место в обществе из-за ее бунтарского характера.
- Фильм стал самым прибыльным проектом студии A24
- Картина получила 4 номинации на «Золотой Глобус» («Лучший сценарий», «Лучший фильм — комедия/мюзикл», «Лучшая актриса — комедия/мюзикл», «Лучшая актриса второго плана»). В номинациях «Лучший фильм — комедия/мюзикл» и «Лучшая актриса — комедия/мюзикл» фильм одержал победу.
- Леди Берд - первая режиссерская работа Греты Гервиг
- Картина получила 5 номинаций на «Оскар», в том числе как лучший фильм.
Режиссерский дебют Греты Гервиг рассказывает о жизни Кристины «Леди Бёрд» МакФирсон. Ее бунтарский характер и живое воображение выделяют девушку среди сверстников.
Это трогательная история о первой любви, настоящей дружбе и попытке вырваться из провинциального городка, чтобы найти свое место в жизни.
Все началось с Оскара. Локальная любовь к дебютному творению актрисы Греты Гервиг - практически героя нашего времени, глашатая… Читать дальше…
В отечественный прокат вышел фильм «Леди Берд», который принес его режиссеру Грете Гервиг номинацию на Оскар в этом… Читать дальше…