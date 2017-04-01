Роналду против Месси, 2017

Футбольные фанаты - одни из самых активных в мире спорта. Они не только искренне болеют за свои команды, но и готовы доказывать, что именно конкретная команда или игрок - самые лучшие на свете. И именно из-за игроков в свое время футбольный мир разделился на две части: фанаты Криштиану Роналду и почитатели Лионеля Месси.

Документальный фильм Тары Пирниа рассказывает историю обоих игроков, собирает интервью экспертов, которые оценивают воспитание, тренировки, режим и конечно игры этих великих игроков. Конечно, оценить талант невозможно, но поведение на поле, счет и конкурентоспособность за пределами футбола - более чем. Помимо экспертов, своим мнением поделились сами фанаты, коллеги Роналду и Месси и их соперники.