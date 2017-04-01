Роналду против Месси, 2017

Футбольные фанаты - одни из самых активных в мире спорта. Они не только искренне болеют за свои команды, но и готовы доказывать, что именно конкретная команда или игрок - самые лучшие на свете. И именно из-за игроков в свое время футбольный мир разделился на две части: фанаты Криштиану Роналду и почитатели Лионеля Месси.
Документальный фильм Тары Пирниа рассказывает историю обоих игроков, собирает интервью экспертов, которые оценивают воспитание, тренировки, режим и конечно игры этих великих игроков. Конечно, оценить талант невозможно, но поведение на поле, счет и конкурентоспособность за пределами футбола - более чем. Помимо экспертов, своим мнением поделились сами фанаты, коллеги Роналду и Месси и их соперники.
- Тара Пирниа была режиссером документальной картины «Криштиану Роналду: Мир у его ног» (2014)
- Роналду получил свое имя в честь президента Рональда Рейгана
- Криштиану активный донор крови - поэтому у него нет татуировок
- Криштиану – первый португалец в «Манчестер Юнайтед»
- Роналду прыгает в высоту с места на 44 см, а с разбега — на 78, что на семь сантиметров выше показателей среднестатистического игрока НБА
- Корни Лионеля Месси - в Италии. Именно оттуда, из города Анкона, в 1883 году эмигрировал его прадед Анжело Месси
- "Мне не нужно было прогуливать школу. Если я не хотел идти в нее, я говорил маме, что мне нужно поспать подольше, чтобы лучше подготовиться к тренировке. Она всегда соглашалась", - вспоминает Месси
- Рост Месси составляет 169 сантиметров
- Первый выход Месси на поле в Лиге чемпионов состоялось в Донецке. 7 декабря 2004 юный Месси и его команда проиграли "Шахтеру" со счетом 0:2
- Прозвище Месси - La Pulga Atomica (Атомная Блоха). Также его называют Марадонита, а испанская пресса - Мессидона
Футбольный мир разделен на два противоборствующих лагеря: те, кто болеет за Криштиану Роналду и те, кто отдает предпочтение Лионелю Месси. Эксперты сравнивают то, как воспитывались эти два величайших спортсмена, их спортивную карьеру, талант и мастерство, результативность на поле и конкурентоспособность за его пределами. Мы пообщаемся с неистовыми преданными фанатами футболистов, их коллегами и соперниками, а также поучаствуем в жаркой дискуссии, чтобы определить кто же лучший из лучших.