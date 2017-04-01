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Роналду против Месси Роналду против Месси
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Ronaldo vs. Messi: Face Off

Роналду против Месси, 2017

2017 / Великобритания
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Документальный фильм о Роналду и Месси, сравнение игроков, мнение экспертов
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Футбольные фанаты - одни из самых активных в мире спорта. Они не только искренне болеют за свои команды, но и готовы доказывать, что именно конкретная команда или игрок - самые лучшие на свете. И именно из-за игроков в свое время футбольный мир разделился на две части: фанаты Криштиану Роналду и почитатели Лионеля Месси. 

Документальный фильм Тары Пирниа рассказывает историю обоих игроков, собирает интервью экспертов, которые оценивают воспитание, тренировки, режим и конечно игры этих великих игроков. Конечно, оценить талант невозможно, но поведение на поле, счет и конкурентоспособность за пределами футбола - более чем. Помимо экспертов, своим мнением поделились сами фанаты, коллеги Роналду и Месси и их соперники. 

- Тара Пирниа была режиссером документальной картины «Криштиану Роналду: Мир у его ног» (2014)

- Роналду получил свое имя в честь президента Рональда Рейгана 

- Криштиану активный донор крови - поэтому у него нет татуировок 

- Криштиану – первый португалец в «Манчестер Юнайтед»

- Роналду прыгает в высоту с места на 44 см, а с разбега — на 78, что на семь сантиметров выше показателей среднестатистического игрока НБА

- Корни Лионеля Месси - в Италии. Именно оттуда, из города Анкона, в 1883 году эмигрировал его прадед Анжело Месси

- "Мне не нужно было прогуливать школу. Если я не хотел идти в нее, я говорил маме, что мне нужно поспать подольше, чтобы лучше подготовиться к тренировке. Она всегда соглашалась", - вспоминает Месси

- Рост Месси составляет 169 сантиметров

- Первый выход Месси на поле в Лиге чемпионов состоялось в Донецке. 7 декабря 2004 юный Месси и его команда проиграли "Шахтеру" со счетом 0:2

- Прозвище Месси - La Pulga Atomica (Атомная Блоха). Также его называют Марадонита, а испанская пресса - Мессидона

Футбольный мир разделен на два противоборствующих лагеря: те, кто болеет за Криштиану Роналду и те, кто отдает предпочтение Лионелю Месси. Эксперты сравнивают то, как воспитывались эти два величайших спортсмена, их спортивную карьеру, талант и мастерство, результативность на поле и конкурентоспособность за его пределами. Мы пообщаемся с неистовыми преданными фанатами футболистов, их коллегами и соперниками, а также поучаствуем в жаркой дискуссии, чтобы определить кто же лучший из лучших.

6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 18 мая 2018
Премьера онлайн 1 апреля 2017
Премьера в мире 1 апреля 2017
Возраст 6+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Тара Пирниа
Тара Пирниа
В ролях
Лео Месси
Лео Месси
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм
Шакира
Шакира
Все актеры и съемочная группа
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Роналду против Месси
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Криштиану Роналду и Лионель Месси – двое самых известных и титулованных футболиста современности. Кто из них лучший спортсмен, семьянин, благотворитель и более любим фанатами? Вот вопрос, который создатели картины «Роналду против Месси» обсуждают с как-либо причастными к футболу людьми и с помощью архивов (фото, видео и интервью) ведут диалог со зрителями. Кадр из фильма «Роналдо против Месси» Режиссер Тара Пирниа («Криштиану Роналду: Мир у его…
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