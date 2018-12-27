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Елки Последние Елки Последние
Киноафиша Фильмы Елки Последние

Елки Последние, 2018

2018 / Россия
6.8 Оцените
87 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Заключительная часть праздничного киноальманаха с Сергеем Светлаковым и Иваном Ургантом
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Елки последние» — это самая трогательная часть полюбившегося россиянами новогоднего фильма. Именно в нем уже знакомые много лет герои попрощаются со зрителями. В киноальманах 2018 года вошли пять историй: «Сосны», «Братья», «Ресторан быстрого знакомства», «Вокзал на троих» и «Вредный дедушка». Вас ждет последняя глава в истории закадычных друзей Жени и Бори, а также в истории лыжника и сноубордиста. Кроме того, фильм покажет нам новых героев и поведает об их волшебных приключениях.

В этот раз среди постановщиков оказались Тимур Бекмамбетов («Ночной дозор»), Анна Пармас (сценарист «История одного назначения»), Александр Котт («Брестская крепость») и Егор Баранов («Саранча»). Что касается актерского состава, то вас ждут самые известные отечественные артисты, в числе которых Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева, Александр Головин, Юрий Кузнецов и многие другие полюбившиеся актеры.

- Благодаря фильму появилось «Поколение Ё» — комьюнити людей со всей России, которые делились своими новогодними историями для сценариев, семей, которые принимали участие в съемках, тех, кому полюбился фильм и кто на нем вырос, и, конечно, создателей.

- «Елки Последние» являются заключительной частью франшизы, выходившей на экраны с 2010 года.

- В общей сложности все части серии «Елки» посмотрели около 145 миллионов зрителей.

- Один из эпизодов фильма, где герой Ивана Урганта бежит по мосту в свитере и пальто, снимали на 30-градусной жаре.

- «Ёлки» снимались в Новосибирске, Самаре, Воронеже, Анапе, Омске, Саратове, Якутске, Алматы, Москве, Калининграде, Перми, Бавлах, Уфе, Казани, Тюмени, Хабаровске, Мичуринске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Астане, Магнитогорске, Краснодаре, Владикавказе, Сочи, Челябинске, Иркутске, Лондоне, на острове Ратманова, на нефтяной платформе «Приразломная» во льдах Баренцева моря и даже в космосе.

Накануне Нового Года герои отправятся на поиски приключений. 

Действие фильма по традиции будет разворачиваться в разных городах России: многодетная Снегурочка отправится на спасение одинокого, но очень ворчливого дедушки; тюменский хипстер поможет своему будущему отчиму-выживальщику дяде Юре сделать предложение; Боря поднимет на уши всю страну, чтобы остановить любимого и единственного друга Женю от возвращения в Якутию; старые пермские друзья лыжник и сноубордист перевернут весь город ради улыбки одной красавицы; а простая девушка из Воронежа отправится в погоню за своим счастьем — столичным актером Комаровским.

6.8 Оцените
87 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 27 декабря 2018
Премьера в мире 27 декабря 2018
Возраст 6+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Анна Пармас
Анна Пармас
В ролях
Иван Ургант
Иван Ургант
Сергей Светлаков
Сергей Светлаков
Юлия Александрова
Юлия Александрова
Даниил Вахрушев
Даниил Вахрушев
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Все актеры и съемочная группа
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Елки Последние
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Наша рецензия
Очень легко ругать «Ёлки» в 2018-м году — этот «оливье» почти десять лет готовят из одних и тех же порезанных кубиками ингридиентов. Актеры, на искусственном снегу потеющие в шубах в разгар летних съемок, выглядят сильно уставшими; кажется, постарел даже голос Хабенского за кадром. Герои навсегда застряли в стеклянном шаре, который переворачивают раз в год — особенно жаль тридцатилетних уже пермских сноубордистов (бывший «кадет» и сын Александра…
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Константин Гвоздинский 30 декабря 2018, 12:44
Очередная дичь
Татьяна Сухорутченко 3 января 2019, 19:09
Ужасный фильм, сюжет никакой.Жаль потраченного времени!
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