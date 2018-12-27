Елки Последние, 2018

- Благодаря фильму появилось «Поколение Ё» — комьюнити людей со всей России, которые делились своими новогодними историями для сценариев, семей, которые принимали участие в съемках, тех, кому полюбился фильм и кто на нем вырос, и, конечно, создателей.

- «Елки Последние» являются заключительной частью франшизы, выходившей на экраны с 2010 года.

- В общей сложности все части серии «Елки» посмотрели около 145 миллионов зрителей.

- Один из эпизодов фильма, где герой Ивана Урганта бежит по мосту в свитере и пальто, снимали на 30-градусной жаре.

- «Ёлки» снимались в Новосибирске, Самаре, Воронеже, Анапе, Омске, Саратове, Якутске, Алматы, Москве, Калининграде, Перми, Бавлах, Уфе, Казани, Тюмени, Хабаровске, Мичуринске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Астане, Магнитогорске, Краснодаре, Владикавказе, Сочи, Челябинске, Иркутске, Лондоне, на острове Ратманова, на нефтяной платформе «Приразломная» во льдах Баренцева моря и даже в космосе.