Елки Последние, 2018

«Елки последние» — это самая трогательная часть полюбившегося россиянами новогоднего фильма. Именно в нем уже знакомые много лет герои попрощаются со зрителями. В киноальманах 2018 года вошли пять историй: «Сосны», «Братья», «Ресторан быстрого знакомства», «Вокзал на троих» и «Вредный дедушка». Вас ждет последняя глава в истории закадычных друзей Жени и Бори, а также в истории лыжника и сноубордиста. Кроме того, фильм покажет нам новых героев и поведает об их волшебных приключениях.
В этот раз среди постановщиков оказались Тимур Бекмамбетов («Ночной дозор»), Анна Пармас (сценарист «История одного назначения»), Александр Котт («Брестская крепость») и Егор Баранов («Саранча»). Что касается актерского состава, то вас ждут самые известные отечественные артисты, в числе которых Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева, Александр Головин, Юрий Кузнецов и многие другие полюбившиеся актеры.
- Благодаря фильму появилось «Поколение Ё» — комьюнити людей со всей России, которые делились своими новогодними историями для сценариев, семей, которые принимали участие в съемках, тех, кому полюбился фильм и кто на нем вырос, и, конечно, создателей.
- «Елки Последние» являются заключительной частью франшизы, выходившей на экраны с 2010 года.
- В общей сложности все части серии «Елки» посмотрели около 145 миллионов зрителей.
- Один из эпизодов фильма, где герой Ивана Урганта бежит по мосту в свитере и пальто, снимали на 30-градусной жаре.
- «Ёлки» снимались в Новосибирске, Самаре, Воронеже, Анапе, Омске, Саратове, Якутске, Алматы, Москве, Калининграде, Перми, Бавлах, Уфе, Казани, Тюмени, Хабаровске, Мичуринске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Астане, Магнитогорске, Краснодаре, Владикавказе, Сочи, Челябинске, Иркутске, Лондоне, на острове Ратманова, на нефтяной платформе «Приразломная» во льдах Баренцева моря и даже в космосе.
Накануне Нового Года герои отправятся на поиски приключений.
Действие фильма по традиции будет разворачиваться в разных городах России: многодетная Снегурочка отправится на спасение одинокого, но очень ворчливого дедушки; тюменский хипстер поможет своему будущему отчиму-выживальщику дяде Юре сделать предложение; Боря поднимет на уши всю страну, чтобы остановить любимого и единственного друга Женю от возвращения в Якутию; старые пермские друзья лыжник и сноубордист перевернут весь город ради улыбки одной красавицы; а простая девушка из Воронежа отправится в погоню за своим счастьем — столичным актером Комаровским.