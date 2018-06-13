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Animal World / Dong wu shi jie

Планета зверей, 2018

2018 / Китай
6.6 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Приключенческий боевик с Майклом Дугласом: начинающий актер хочет отыграться на таинственном корабле и ставит на кон свою жизнь
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Причины посмотреть Факты О фильме

Начинающий актёр Чжэн Кейси, бесцельно прожигающий свою молодость, насобирал за свою пусть и короткую жизнь далеко немаленькое количество долгов в размере нескольких миллионов. Работа подобных денег принести не сможет и Кейси решает рискнуть и попытать удачу на таинственном корабле, где каждому дают возможность сыграть в «Число судьбы». Однако у игры есть свою условия: выигрываешь – получаешь всё, что душа попросит, проигрываешь – лишаешься жизни. Кораблю по его таинственности не уступает и его хозяин – Андерсон – который словно кукловод контролирует процесс игры и самих участников. У Кейси нет выхода, так как помимо долгов на неё висит тяжело больная мать, поэтому молодой человек соглашается и вступает в опасную авантюру.

Данный фильм является третий работой китайского режиссёра и сценариста Хань Яня. Ведущие роли в фильме исполнили Ли Ифэн («Мистер Шесть», «Томящийся от любви»), Чжоу Дунъюй («Никогда не прощайся», «Прорубь», «Дворец») и Майкл Дуглас («Человек-муравей», «Человек-муравей и Оса», «Основной инстинкт» а также являлся продюсером фильма «Пролетая над гнездом кукушки»).

- «Планета зверей» открывала 21-й Шанхайский международный кинофестиваль

- Фильм снят по мотивам известной манги и культового аниме Кайдзи.

Оказавшись по уши в долгах, главный герой решается на отчаянный шаг – принять участие в загадочных играх «Число судьбы», где главная ставка – жизнь!

6.6 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 2 августа 2018
Премьера онлайн 13 июня 2018
Премьера в мире 13 июня 2018
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Хань Янь
Хань Янь
В ролях
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Ли Ифэн
Ли Ифэн
Чжоу Дунъюй
Чжоу Дунъюй
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Планета зверей 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В современном мире фильмы о супергероях давно стали нормой. И все, как их авторы, так и зрители, примерно понимают, что нужно сделать и как подать на экране историю, чтобы окупиться и заработать на продолжении. Создатели «Планеты зверей», картины основанной на серии популярных комикс-бестселлеров «Кайдзи», пошли несколько другим путем. Они используют популярность героев с суперспособностями лишь отчасти. Отдав основную часть времени азартным играм, обману зрителей и…
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Рустам Хазиахметов 2 августа 2018, 21:41
Фильм понравился. Кто повелся на трейлер можете даже не ходить, тут не про экшен. Всем фанатам "Игры лжецов" советую, немного не хватило в… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 21 августа 2020, 09:14
Здравствуйте, официальной информации о выходе сиквела, пока нет.
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