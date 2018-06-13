Планета зверей, 2018

Начинающий актёр Чжэн Кейси, бесцельно прожигающий свою молодость, насобирал за свою пусть и короткую жизнь далеко немаленькое количество долгов в размере нескольких миллионов. Работа подобных денег принести не сможет и Кейси решает рискнуть и попытать удачу на таинственном корабле, где каждому дают возможность сыграть в «Число судьбы». Однако у игры есть свою условия: выигрываешь – получаешь всё, что душа попросит, проигрываешь – лишаешься жизни. Кораблю по его таинственности не уступает и его хозяин – Андерсон – который словно кукловод контролирует процесс игры и самих участников. У Кейси нет выхода, так как помимо долгов на неё висит тяжело больная мать, поэтому молодой человек соглашается и вступает в опасную авантюру.

Данный фильм является третий работой китайского режиссёра и сценариста Хань Яня. Ведущие роли в фильме исполнили Ли Ифэн («Мистер Шесть», «Томящийся от любви»), Чжоу Дунъюй («Никогда не прощайся», «Прорубь», «Дворец») и Майкл Дуглас («Человек-муравей», «Человек-муравей и Оса», «Основной инстинкт» а также являлся продюсером фильма «Пролетая над гнездом кукушки»).