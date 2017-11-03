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Эллиот Эллиот
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Elliot the Littlest Reindeer

Эллиот, 2017

2017 / Канада
5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Мультфильм о маленькой лошадке, мечтающей попасть на работу к Санте
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Эллиот» - это канадский мультфильм постановщика Дженнифер Весткотт («Запертые в гараже»). Свои голоса героям подарили такие актёры, как Джош Хатчерсон из «Моста в Терабитию» и «Голодных игр», Джон Клиз («Тролли», «Монти Пайтон и священный Грааль»), Мартин Шорт («Отец невесты», «Санта Клаус 3») и другие.

Сложно жить на Северном полюсе, особенно если ты маленький оленёнок. Дело в том, что конкуренция за право работать с самим Санта Клаусом является просто невероятной. Неожиданно один из девяти летучих оленей из знаменитой упряжки решает отойти от дел и насладиться покоем, поэтому все тут же узнают о вакантном месте, за которое начинается борьба. Среди желающих оказывается и малыш Эллиот, у которого есть три дня, чтобы воплотить свою мечту стать частью команды Санта.

- «Эллиот» — это третий проект озвучания для актёра Джоша Хатчерсона.

- «Эллиот» является первым анимационным проектом для Дженнифер Весткотт и первым фильмом за последние 6 лет.

- В российской версии мультфильма голос Эллиота принадлежит актеру Александру Олешко.

Знакомьтесь: Эллиот - маленькая лошадка с большой мечтой. Ему так хочется занять место одного из северных оленей в упряжке Санты и дарить детям радость! У него есть всего 3 дня, чтобы доказать окружающим, что он достоин стать одним из них,  даже если рогами не вышел! Ведь если чего-то хочешь по-настоящему, то чудеса случаются непременно!

 

5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 6 декабря 2018
Премьера онлайн 29 октября 2018
Премьера в мире 3 ноября 2017
Возраст 6+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Дженнифер Весткотт
Дженнифер Весткотт
В ролях
Джош Хатчерсон
Джош Хатчерсон
Джон Клиз
Джон Клиз
Мартин Шорт
Мартин Шорт
Саманта Би
Саманта Би
Все актеры и съемочная группа
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Эллиот
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Пока зрители от мала до велика ждут, когда в кино выйдут «Щелкунчик и четыре королества» и «Мэри Поппинс возвращается» и закружат их в праздничной суете, подарках и хорошем настроении. Но до этого момента у них есть канадские мультипликаторы со своим проектом «Эллиот» и Netflix, выпустившие семейный проект «Рождественские хроники» с Куртом Расселом, обгоняя еще и наших «Богатырей» и «Снежную королеву». Все они сделаны для…
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Айсулу Дүйсеғалиева 16 декабря 2018, 12:15
Саламатсызба
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