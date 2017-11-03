Эллиот, 2017

«Эллиот» - это канадский мультфильм постановщика Дженнифер Весткотт («Запертые в гараже»). Свои голоса героям подарили такие актёры, как Джош Хатчерсон из «Моста в Терабитию» и «Голодных игр», Джон Клиз («Тролли», «Монти Пайтон и священный Грааль»), Мартин Шорт («Отец невесты», «Санта Клаус 3») и другие.
Сложно жить на Северном полюсе, особенно если ты маленький оленёнок. Дело в том, что конкуренция за право работать с самим Санта Клаусом является просто невероятной. Неожиданно один из девяти летучих оленей из знаменитой упряжки решает отойти от дел и насладиться покоем, поэтому все тут же узнают о вакантном месте, за которое начинается борьба. Среди желающих оказывается и малыш Эллиот, у которого есть три дня, чтобы воплотить свою мечту стать частью команды Санта.
- «Эллиот» — это третий проект озвучания для актёра Джоша Хатчерсона.
- «Эллиот» является первым анимационным проектом для Дженнифер Весткотт и первым фильмом за последние 6 лет.
- В российской версии мультфильма голос Эллиота принадлежит актеру Александру Олешко.
Знакомьтесь: Эллиот - маленькая лошадка с большой мечтой. Ему так хочется занять место одного из северных оленей в упряжке Санты и дарить детям радость! У него есть всего 3 дня, чтобы доказать окружающим, что он достоин стать одним из них, даже если рогами не вышел! Ведь если чего-то хочешь по-настоящему, то чудеса случаются непременно!