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Черный клановец Черный клановец
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BlacKkKlansman

Черный клановец, 2018

2018 / США
6.9 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Фильм Спайка Ли с Адамом Драйвером о внедрении черного полицейского в Ку-клукс-клан
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Причины посмотреть Факты О фильме

Спайк Ли широко известен своими мощными работами, такими как «Невидимые дети» или «25-й час», и его новая картина привлекла массу внимания. Интригует и название фильма, и его актерский состав. Главные роли в фильме исполнили Адам Драйвер («Звездные войны: Последние Джедаи», «Голодные сердца»), Тофер Грейс («Красота внутри», «День святого Валентина»), Лора Хэрриер («Вспомнить все», «Человек-паук: Возвращение домой»), Райан Игголд («Черный список», «Братья и сестры»), Джон Дэвид Вашингтон («Футболисты», «Книга Илая»), Пол Уолтер Хаузер («Тоня против всех», «Однокурсники»).

Фильм переносит нас в 1979 год, когда расизм был более актуальной проблемой в США. В это время в Колорадо ведется активная борьба полиции с Ку-клукс-кланом, в рамках которой полицейский внедряется в отделение клана. При этом полицейский — афроамериканец, что делает его внедрение еще более интересным. Полицейский настолько удачно внедряется, что становится главой отделения.

- Фильм основан на книге Рона Сталлворда, который в свое время работал в полиции и сам внедрялся в отделение Ку-Клус-Клана

- Главную роль в картине сыгрыл Джон Дэвид Вашингтон, сын Дэнзела Вашингтона

- Картина получила две награды Каннского фестиваля в 2018 году, после премьеры фильма зрители 6 минут аплодировали режиссеру

- По словам одного из актеров, им было строго запрещено распространяться о фильме

- Съемки фильма проходили в штате Нью-Йорк, по большей части - в одном из ресторанов

Внедриться в Ку-Клукс-Клан – задача не из легких, особенно если ты чернокожий. Но целеустремленного полицейского из Колорадо такие мелочи не смущают. Вместе с напарником-евреем он вступает в неравный бой с опаснейшими противниками.

6.9 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 4 октября 2018
Премьера онлайн 23 октября 2018
Премьера в мире 14 мая 2018
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Спайк Ли
Спайк Ли
В ролях
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Лора Хэрриер
Лора Хэрриер
Тофер Грейс
Тофер Грейс
Райан Эгголд
Райан Эгголд
Пол Уолтер Хаузер
Пол Уолтер Хаузер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Черный клановец 5 постеров
Оскар Лучший адаптированный сценарий
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Черный клановец смотреть онлайн

Черный клановец
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Наша рецензия
Американский режиссёр Спайк Ли, известный своими «чернокожими» фильмами, представил в этом году на суд Каннскому кинофестивалю свою новую работу «Чёрный клановец», получившую «Гран-при жюри». Продюсером ленты выступил Джордан Пил, в прошлом году ставший одной из самых обсуждаемых персон в Голливуде после выхода картины «Прочь». Уже сейчас можно предсказать, что проект Спайка Ли вполне может стать одним из главных претендентов на главную золотую…
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Ирина Волегова 10 октября 2018, 06:00
Фильм интересный. Не нудный. Моим родителям тоже зашел.
elena.zarkhina 7 октября 2018, 19:36
Роскошный фильм! Возможно лучший этого года.
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18 голосов
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саундтрек фильма Черный клановец
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Спайк Ли заключил многолетний контракт с Netflix Режиссер «Пятеро одной крови» теперь будет активно производить контент для стриминга.
Написать
20 декабря 2021 17:01
Джон Дэвид Вашингтон признался, что в Голливуде он по-прежнему остается в тени своего отца Но молодой актер предпочитает уделять время работе, а не сравнениям.  
Написать
23 марта 2021 13:56
Председателем жюри очередного Каннского кинофестиваля станет Спайк Ли Показы фильмов на знаменитой набережной Круазет должны пройти с 6 по 17 июля.
Написать
17 марта 2021 15:35
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