Черный клановец, 2018

Спайк Ли широко известен своими мощными работами, такими как «Невидимые дети» или «25-й час», и его новая картина привлекла массу внимания. Интригует и название фильма, и его актерский состав. Главные роли в фильме исполнили Адам Драйвер («Звездные войны: Последние Джедаи», «Голодные сердца»), Тофер Грейс («Красота внутри», «День святого Валентина»), Лора Хэрриер («Вспомнить все», «Человек-паук: Возвращение домой»), Райан Игголд («Черный список», «Братья и сестры»), Джон Дэвид Вашингтон («Футболисты», «Книга Илая»), Пол Уолтер Хаузер («Тоня против всех», «Однокурсники»).

Фильм переносит нас в 1979 год, когда расизм был более актуальной проблемой в США. В это время в Колорадо ведется активная борьба полиции с Ку-клукс-кланом, в рамках которой полицейский внедряется в отделение клана. При этом полицейский — афроамериканец, что делает его внедрение еще более интересным. Полицейский настолько удачно внедряется, что становится главой отделения.