Черный клановец, 2018

Спайк Ли широко известен своими мощными работами, такими как «Невидимые дети» или «25-й час», и его новая картина привлекла массу внимания. Интригует и название фильма, и его актерский состав. Главные роли в фильме исполнили Адам Драйвер («Звездные войны: Последние Джедаи», «Голодные сердца»), Тофер Грейс («Красота внутри», «День святого Валентина»), Лора Хэрриер («Вспомнить все», «Человек-паук: Возвращение домой»), Райан Игголд («Черный список», «Братья и сестры»), Джон Дэвид Вашингтон («Футболисты», «Книга Илая»), Пол Уолтер Хаузер («Тоня против всех», «Однокурсники»).
Фильм переносит нас в 1979 год, когда расизм был более актуальной проблемой в США. В это время в Колорадо ведется активная борьба полиции с Ку-клукс-кланом, в рамках которой полицейский внедряется в отделение клана. При этом полицейский — афроамериканец, что делает его внедрение еще более интересным. Полицейский настолько удачно внедряется, что становится главой отделения.
- Фильм основан на книге Рона Сталлворда, который в свое время работал в полиции и сам внедрялся в отделение Ку-Клус-Клана
- Главную роль в картине сыгрыл Джон Дэвид Вашингтон, сын Дэнзела Вашингтона
- Картина получила две награды Каннского фестиваля в 2018 году, после премьеры фильма зрители 6 минут аплодировали режиссеру
- По словам одного из актеров, им было строго запрещено распространяться о фильме
- Съемки фильма проходили в штате Нью-Йорк, по большей части - в одном из ресторанов
Внедриться в Ку-Клукс-Клан – задача не из легких, особенно если ты чернокожий. Но целеустремленного полицейского из Колорадо такие мелочи не смущают. Вместе с напарником-евреем он вступает в неравный бой с опаснейшими противниками.