Большой злой Лис и другие сказки, 2017

Наша рецензия

Вы видите этот постер и вам уже хочется посмотреть этот фильм. Вы не знаете, о чём он, понятия не имеете, кто его авторы. Но признайте, этот совсем не большой и явно не злой лис выглядит таким знакомым, почти родным, что хочется сгрести его в охапку, пожулькать, а потом чуть помятого поставить обратно на сцену и послушать его сказки. И не важно, что вам не три года. Кстати, если у вас есть кто-то, кому три года, смело берите его с собой. Ведь «Большой злой лис и другие сказки» - это…