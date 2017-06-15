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Большой злой Лис и другие сказки Большой злой Лис и другие сказки
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Le Grand Méchant Renard et autres contes...

Большой злой Лис и другие сказки, 2017

2017 / Франция
6.6 Оцените
10 голосов
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Три забавные новеллы о жизни сельских обитателей
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Большой злой Лис» — вторая полнометражная работа Бенжамана Ренне, известного зрителю по картине «Эрнест и Селестина». Выполненный в столь же очаровательном рисунке под акварель, «Большой злой Лис» — это динамичная, наполненная гэгами, погонями, полетами, опасными противостояниями и изматывающими путешествиями трилогия, включающая в себя три забавные новеллы о жизни нелепых и забавных обитателей одного сельского края. Фильм демонстрируется на языке оригинала с переводом на русский язык.

- Российская премьера мультфильма состоялась на Большом фестивале мультфильмов в Международный день анимации 28 октября 2017 года

- Мультфильм попал в лонг-лист Оскара 2018

- «Большой злой Лис» получил премия «Сезар»-2018 в номинации «Лучший анимационный полнометражный мультфильм

Если вы полагаете, что в сельской местности царят тишь да гладь, вы крупно ошибаетесь. На самом деле деревенская жизнь полна невероятных событий и приключений. Например, однажды пролетный аист подкидывает кролику и поросенку ребеночка — с просьбой доставить по адресу. В иной день лис невольно становится наседкой для троих цыплят, которые кличут его мамой и требуют заботы. А уж как дело доходит до Рождества… тут веселье охватывает всю ферму и окрестные леса. В общем, если вы мечтаете о насыщенном отпуске, не проезжайте мимо этого места.

6.6 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 12 апреля 2018
Премьера онлайн 20 октября 2017
Премьера в мире 15 июня 2017
Возраст 6+
Прокатчик Reflexion Films
Режиссер
Бенжамин Реннер
Бенжамин Реннер
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Большой злой Лис и другие сказки 3 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Вы видите этот постер и вам уже хочется посмотреть этот фильм. Вы не знаете, о чём он, понятия не имеете, кто его авторы. Но признайте, этот совсем не большой и явно не злой лис выглядит таким знакомым, почти родным, что хочется сгрести его в охапку, пожулькать, а потом чуть помятого поставить обратно на сцену и послушать его сказки. И не важно, что вам не три года. Кстати, если у вас есть кто-то, кому три года, смело берите его с собой. Ведь «Большой злой лис и другие сказки» - это…
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19 декабря 2017 17:40
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