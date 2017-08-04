Редкая бабочка, 2017

Режиссером фильма «Редакая бабочка», а также его сценаристом стала Присцилла Кэмерон. В ролях можно увидеть таких актеров, как Мелисса Джордж («30 дней ночи», «Треугольник», «Ужас Амитивилля», «Малхолланд Драйв») , Эд Оксенбульд («Визит», «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день»), Софи Лоу («Тайное влечение») и др.

В центре сюжета окажется о семье, состоящей из отца и сына, к которым по соседству поселяется королева Бурлеска Эвелин. Не удивительно, что она мгновенно влюбляет в себя как подростка, так и его отца-одиночку.