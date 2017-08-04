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Редкая бабочка Редкая бабочка
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Редкая бабочка, 2017

2017 / Австралия
5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отец и сын влюбляются в новую соседку, королеву Бурлеска
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Режиссером фильма «Редакая бабочка», а также его сценаристом стала Присцилла Кэмерон. В ролях можно увидеть таких актеров, как Мелисса Джордж («30 дней ночи», «Треугольник», «Ужас Амитивилля», «Малхолланд Драйв») , Эд Оксенбульд («Визит», «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день»), Софи Лоу («Тайное влечение») и др.

В центре сюжета окажется о семье, состоящей из отца и сына, к которым по соседству поселяется королева Бурлеска Эвелин. Не удивительно, что она мгновенно влюбляет в себя как подростка, так и его отца-одиночку.

- Бюджет фильма составил 3 миллиона долларов

- Съемки проходили в Австралии, в городе Голд-Кост

- Премьера фильма состоялась на международном фестивале в Мельбурне 11 августа 2017 года

- Это первый фильм режиссера Присциллы Камерон

Одинокий отец и его сын-подросток влюбляются в новую соседку, Эвелин, королеву бурлеска.

5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 8 марта 2018
Премьера в мире 4 августа 2017
Возраст 16+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Присцилла Кэмерон
Присцилла Кэмерон
В ролях
Мелисса Джордж
Мелисса Джордж
Ивен Лесли
Ивен Лесли
Эд Оксенбульд
Эд Оксенбульд
Софи Лоу
Софи Лоу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Редкая бабочка 3 постера
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Редкая бабочка смотреть онлайн

Редкая бабочка
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Учитель Эл и его сын Фин живут вдвоем. Отец ищет новую любовь, а мальчик создает в лесу небольшой мемориал мамы, куда относит все, что связано с ней. И, к сожалению, видит все, чем занимается с другими женщинами его папа. Все меняется после того, как у цветочного магазина по соседству появляется новая владелица. Их внимание привлекает распродажа, которую устраивает Эвелин. Она быстро начинает симпатизировать Элу, а Фина берет на работу. Этот треугольник вряд ли приведет его участников к чему-то…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
На Новой сцене Александринского театра покажут фильм «Редкая бабочка» Присциллы Кэмерон 17 мая на Новой сцене Александринского театра пройдет продемонстрируют фильм «Редкая бабочка» Присциллы Кэмерон. Мировая премьера картины состоялась в августе 2017-го на Международном
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