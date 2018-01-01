Чудо-юдо, 2017

Режиссёром отечественного мультипликационного проекта «Чудо-юдо» выступил дебютант Артем Лукичев (короткометражка «Мультипотам 3. На зубок»). Свои голоса героям картины подарили такие российские актёры, как Антон Макарский («Одноклассницы», сериалы «Дыши со мной», «Примадонна»), Ирина Медведева («Тариф новогодний», «Приключения чокнутого профессора»), Наталия Медведева («30 свиданий», «Что творят мужчины!»), Людмила Артемьева (сериал «Кто в доме хозяин?», «Мамы») и другие.

Мультфильм «Чудо-юдо» расскажет увлекательную историю Ивана Царевича. Однажды в Соседнем Царстве исчезает Царевна Варвара. Тогда былинный герой решает отправиться на её поиски и совершить героический поступок. Вместе с ним путешествует дракончик по имени Чудо-юдо, которого Иван встречает в пути. Однако герою предстоит узнать необычайную тайну о том, кем на самом деле является его спутник.