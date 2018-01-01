Чудо-юдо, 2017

Режиссёром отечественного мультипликационного проекта «Чудо-юдо» выступил дебютант Артем Лукичев (короткометражка «Мультипотам 3. На зубок»). Свои голоса героям картины подарили такие российские актёры, как Антон Макарский («Одноклассницы», сериалы «Дыши со мной», «Примадонна»), Ирина Медведева («Тариф новогодний», «Приключения чокнутого профессора»), Наталия Медведева («30 свиданий», «Что творят мужчины!»), Людмила Артемьева (сериал «Кто в доме хозяин?», «Мамы») и другие.
Мультфильм «Чудо-юдо» расскажет увлекательную историю Ивана Царевича. Однажды в Соседнем Царстве исчезает Царевна Варвара. Тогда былинный герой решает отправиться на её поиски и совершить героический поступок. Вместе с ним путешествует дракончик по имени Чудо-юдо, которого Иван встречает в пути. Однако герою предстоит узнать необычайную тайну о том, кем на самом деле является его спутник.
- «Чудо-юдо» - это первый полнометражный мультфильм режиссёра Артёма Лукичёва
- Сценаристом и одним из продюсеров фильма выступил Василий Ровенский, известный своим участием в таких проектах, как «Суперплохие», «Помню - не помню!» и «Привычка расставаться»
- Сюжет мультфильма «Чудо-юдо» основан на русских былинах и героических рассказах
- Ирина Медведева уже работала с продюсером и сценаристом Василием Ровенским на съёмках картины «Одноклассницы», а Наталия Медведева сотрудничала с ним на проекте «Помню - не помню!»
- Людмила Артемьева и Наталия Медведева обе играли в фильме «Помню - не помню!», сценаристом и продюсером которого выступил Василий Ровенский
В Некотором царстве, в Некотором государстве жил-был Царь Еремей с тремя сыновьями. Был он занят целыми днями важнейшим государственным делом - диктовал мемуары о своих несуществующих подвигах. И вот, однажды, средь бела дня, обнаружилось на границе Царства чудище, драконьей породы, а проще говоря, Чудо-Юдо. И послал Царь сыновей чудище это победить и славу царского рода приумножить... Но пока старшие сыновья спали, а Иван с Чудом-Юдом сражался, выяснилось, что пропала Царевна Варвара из Соседнего Царства. И отправился Иван на ее поиски. Ну и Чудо-Юдо с собой прихватил. На всякий случай. Вдруг, в дороге пригодится! Не знал только Иван, что Дракон этот - совсем не тот, за кого себя выдает. Тут и начинаются такие смешные и невероятные приключения, какие вы и представить себе не могли!