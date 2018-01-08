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The Commuter

Пассажир, 2018

2018 / США
7.6 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Разговор в электричке со случайной попутчицей кардинально изменит жизнь героя
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«Пассажир» - это новый проект режиссёра «Отмели», «Воздушного маршала» и «Ночного беглеца» Хауме Кольета-Серра. Главные роли в фильме испанского постановщика исполнили известные американские актёры: Лиам Нисон («Звёздные войны: Эпизод 1 - Скрытая угроза», «Список Шиндлера»), Вера Фармига («Мне бы в небо», «Заклятие»), Патрик Уилсон («Призрак оперы», «Хранители») и другие.

В центре сюжета фильма «Пассажир» окажется один бизнесмен. В самый обычный день он возвращается домой с работы, но по пути обстоятельства складываются так, что он оказывается в самом эпицентре преступного заговора. Теперь под угрозой не только его жизнь, но и безопасность его близких.

- Патрик Уилсон и Вера Фармига играли супругов в лентах «Заклятие» и «Заклятие 2»

- «Пассажир» - это четвёртый совместный проект актёра Лиама Нисона и режиссёра Хауме Кольета-Серра. До этого Нисон играл у него в фильмах «Воздушный маршал», «Ночной беглец» и «Неизвестный»

- Лиам Нисон также играл в одном фильме с Патриком Уилсоном - «Команда А»

- В картине «Пассажир» также играет Элизабет МакГоверн (сериал «Аббатство Даунтон»), которая снималась вместе с Лиамом Нисоном в «Битве титанов»

- Вера Фармига играла до этого в фильме «Дитя тьмы», который также снял Хауме Кольет-Серра

Еще вчера его день начинался с поездки на работу в одном и том же поезде, в компании уже давно знакомых лиц, но сегодня таинственная незнакомка предлагает ему поучаствовать в эксперименте. Одна остановка, чтобы принять решение, и единственный шанс из тысячи победить. Осторожно, игра начинается…

7.6 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 8 марта 2018
Премьера онлайн 3 апреля 2018
Премьера в мире 8 января 2018
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Хауме Кольет-Серра
Хауме Кольет-Серра
В ролях
Вера Фармига
Вера Фармига
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Патрик Уилсон
Патрик Уилсон
Сэм Нил
Сэм Нил
Элизабет МакГоверн
Элизабет МакГоверн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пассажир 6 постеров
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Десять лет подряд страховщик Майкл Макколи ездит на поезде по одному и тому же маршруту. В один из самых неприятных дней, когда его успели уволить, а на платформе стащили телефон, Майкл возвращается домой. К нему подсаживается женщина и предлагает выгодную сделку - он должен найти в поезде за небольшой промежуток времени, «случайного» пассажира, за что сможет получить кругленькую сумму. Майкл становится участником экстремальных событий. На кого бы ни пал его выбор, тот…
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Олег 8 марта 2018, 19:03
Очень понравился боевик. Лиам Ниссон как обычно на высоте. Весь фильм в напряге. В конце как обычно все секреты раскрываются. Советую посмотреть.
Petr Kochnev 10 марта 2018, 16:06
В целом, фильм неплохой, но ожидания были несколько завышены. Лиам Нисон играет как всегда хорошо, но фильму не хватает динамики, и вытянуть он… Читать дальше…
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53 голоса
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