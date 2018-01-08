Пассажир, 2018

«Пассажир» - это новый проект режиссёра «Отмели», «Воздушного маршала» и «Ночного беглеца» Хауме Кольета-Серра. Главные роли в фильме испанского постановщика исполнили известные американские актёры: Лиам Нисон («Звёздные войны: Эпизод 1 - Скрытая угроза», «Список Шиндлера»), Вера Фармига («Мне бы в небо», «Заклятие»), Патрик Уилсон («Призрак оперы», «Хранители») и другие.
В центре сюжета фильма «Пассажир» окажется один бизнесмен. В самый обычный день он возвращается домой с работы, но по пути обстоятельства складываются так, что он оказывается в самом эпицентре преступного заговора. Теперь под угрозой не только его жизнь, но и безопасность его близких.
- Патрик Уилсон и Вера Фармига играли супругов в лентах «Заклятие» и «Заклятие 2»
- «Пассажир» - это четвёртый совместный проект актёра Лиама Нисона и режиссёра Хауме Кольета-Серра. До этого Нисон играл у него в фильмах «Воздушный маршал», «Ночной беглец» и «Неизвестный»
- Лиам Нисон также играл в одном фильме с Патриком Уилсоном - «Команда А»
- В картине «Пассажир» также играет Элизабет МакГоверн (сериал «Аббатство Даунтон»), которая снималась вместе с Лиамом Нисоном в «Битве титанов»
- Вера Фармига играла до этого в фильме «Дитя тьмы», который также снял Хауме Кольет-Серра
Еще вчера его день начинался с поездки на работу в одном и том же поезде, в компании уже давно знакомых лиц, но сегодня таинственная незнакомка предлагает ему поучаствовать в эксперименте. Одна остановка, чтобы принять решение, и единственный шанс из тысячи победить. Осторожно, игра начинается…