Пассажир, 2018

«Пассажир» - это новый проект режиссёра «Отмели», «Воздушного маршала» и «Ночного беглеца» Хауме Кольета-Серра. Главные роли в фильме испанского постановщика исполнили известные американские актёры: Лиам Нисон («Звёздные войны: Эпизод 1 - Скрытая угроза», «Список Шиндлера»), Вера Фармига («Мне бы в небо», «Заклятие»), Патрик Уилсон («Призрак оперы», «Хранители») и другие.

В центре сюжета фильма «Пассажир» окажется один бизнесмен. В самый обычный день он возвращается домой с работы, но по пути обстоятельства складываются так, что он оказывается в самом эпицентре преступного заговора. Теперь под угрозой не только его жизнь, но и безопасность его близких.