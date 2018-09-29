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Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
Киноафиша Фильмы Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
Bad Times at the El Royale

Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», 2018

2018 / США
7.6 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Захватывающий триллер с Крисом Хемсвортом, Дакотой Джонсон и Джеффом Бриджесом
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» — это новый фильм от режиссёра картины «Хижина в лесу» и продюсера таких лент, как «Марсианин» и «Кловерфилд, 10» Дрю Годдарда. Лента может похвастаться просто невероятно звёздным ансамблем в составе Криса Хемсворта («Тор», «Гонка»), Дакоты Джонсон («50 оттенков серого», «Суспирия»), Джона Хэмма (сериал «Безумцы», «Малыш на драйве»), Джеффа Бриджеса («Большой Лебовски») и других узнаваемых актёров.

Действие фильма «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» разворачивается в 1969 году. Весьма разношёрстная компания незнакомцев останавливается в отеле «Эль Рояль» на границе Калифорнии и Невады. Все они скрывают свои собственные тайны и не спешат довериться друг другу. Ситуация накаляется, когда в отеле появляется загадочный лидер культа.

- В небольшой роли в фильме «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» появляется канадский режиссёр Ксавье Долан.

- Внешний вид здания вдохновлён отелем Cal Neva Resort & Casino, некогда принадлежавшем Фрэнку Синатре.

- Крис Хемсворт уже играл у Дрю Годдарда в фильме «Хижина в лесу».

- Роль Джона Хэмма изначально должен был сыграть Рассел Кроу.

Семь незнакомцев, у каждого из которых есть своя тайна, встречаются в заброшенном отеле El Royale на озере Тахо. И этой ночью у каждого будет шанс на искупление… прежде чем всё пойдет к чертям.

7.6 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 11 октября 2018
Премьера онлайн 4 февраля 2019
Премьера в мире 29 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Дрю Годдард
Дрю Годдард
В ролях
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Кэйли Спэни
Кэйли Спэни
Синтиа Эриво
Синтиа Эриво
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» 12 постеров
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Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
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Наша рецензия
Все любят Тарантино. Нет, не так. Все, кто собирается идти на фильм «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»», скорее всего любят Тарантино. И не важно, что чёрные кровавые комедии с двуличными персонажами и загадочными чемоданчиками снимались и раньше. Квентин Тарантино довёл этот жанр до совершенства, с которым мы теперь вынуждены сравнивать все последующие картины. И уже не так уж важно, вдохновлялся ли на самом деле Дрю Годдард «Омерзительной восьмёркой»,…
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Гришаня Кардаш 11 октября 2018, 18:45
Классный фильм!
Не линейный сюжет!
Интрига!!!
Не ожиданные повороты на каждом шагу...
в стиле Тарантино 👍🏽
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