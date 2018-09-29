Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», 2018

«Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» — это новый фильм от режиссёра картины «Хижина в лесу» и продюсера таких лент, как «Марсианин» и «Кловерфилд, 10» Дрю Годдарда. Лента может похвастаться просто невероятно звёздным ансамблем в составе Криса Хемсворта («Тор», «Гонка»), Дакоты Джонсон («50 оттенков серого», «Суспирия»), Джона Хэмма (сериал «Безумцы», «Малыш на драйве»), Джеффа Бриджеса («Большой Лебовски») и других узнаваемых актёров.
Действие фильма «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» разворачивается в 1969 году. Весьма разношёрстная компания незнакомцев останавливается в отеле «Эль Рояль» на границе Калифорнии и Невады. Все они скрывают свои собственные тайны и не спешат довериться друг другу. Ситуация накаляется, когда в отеле появляется загадочный лидер культа.
- В небольшой роли в фильме «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» появляется канадский режиссёр Ксавье Долан.
- Внешний вид здания вдохновлён отелем Cal Neva Resort & Casino, некогда принадлежавшем Фрэнку Синатре.
- Крис Хемсворт уже играл у Дрю Годдарда в фильме «Хижина в лесу».
- Роль Джона Хэмма изначально должен был сыграть Рассел Кроу.
Семь незнакомцев, у каждого из которых есть своя тайна, встречаются в заброшенном отеле El Royale на озере Тахо. И этой ночью у каждого будет шанс на искупление… прежде чем всё пойдет к чертям.
Сюжет интересный, начало картины подготавливает зрителя постепенно, растворяя его полностью в этом… Читать дальше…
Не линейный сюжет!
Интрига!!!
Не ожиданные повороты на каждом шагу...
в стиле Тарантино 👍🏽