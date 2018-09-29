Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», 2018

«Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» — это новый фильм от режиссёра картины «Хижина в лесу» и продюсера таких лент, как «Марсианин» и «Кловерфилд, 10» Дрю Годдарда. Лента может похвастаться просто невероятно звёздным ансамблем в составе Криса Хемсворта («Тор», «Гонка»), Дакоты Джонсон («50 оттенков серого», «Суспирия»), Джона Хэмма (сериал «Безумцы», «Малыш на драйве»), Джеффа Бриджеса («Большой Лебовски») и других узнаваемых актёров.

Действие фильма «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» разворачивается в 1969 году. Весьма разношёрстная компания незнакомцев останавливается в отеле «Эль Рояль» на границе Калифорнии и Невады. Все они скрывают свои собственные тайны и не спешат довериться друг другу. Ситуация накаляется, когда в отеле появляется загадочный лидер культа.