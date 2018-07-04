Подбросы, 2018

«Подбросы» — новый фильм перспективного российского постановщика Ивана И. Твердовского, снявшего такие картины, как «Класс коррекции» и «Зоология». В основном в картине снялись начинающие отечественные актёры, в числе которых Денис Власенко из сериала «Как я стал...», Анна Слю («Дядя Саша»), Данил Стеклов («Амбивалентность») и Павел Чинарёв из «Маршрут построен» и «Тряпичного союза».

Главного героя картины «Подбросы» Дениса бросили ещё в младенчестве. По мере взросления он приобрёл удивительную способность не испытывать боли. Однажды его жизнь меняется, когда объявляется его биологическая мать и забирает с собой в Москву. Однако женщина преследует собственные корыстные цели, и мальчик попадает в общество коррупционеров и мошенников. Правда, это не настораживает его, так как ради заботы и любви матери он готов пойти на что угодно.