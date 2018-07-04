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Подбросы, 2018

2018 / Россия / Франция / Литва
5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Главный герой-подросток попадает в мир московских мошенников
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Подбросы» — новый фильм перспективного российского постановщика Ивана И. Твердовского, снявшего такие картины, как «Класс коррекции» и «Зоология». В основном в картине снялись начинающие отечественные актёры, в числе которых Денис Власенко из сериала «Как я стал...», Анна Слю («Дядя Саша»), Данил Стеклов («Амбивалентность») и Павел Чинарёв из «Маршрут построен» и «Тряпичного союза». 

Главного героя картины «Подбросы» Дениса бросили ещё в младенчестве. По мере взросления он приобрёл удивительную способность не испытывать боли. Однажды его жизнь меняется, когда объявляется его биологическая мать и забирает с собой в Москву. Однако женщина преследует собственные корыстные цели, и мальчик попадает в общество коррупционеров и мошенников. Правда, это не настораживает его, так как ради заботы и любви матери он готов пойти на что угодно.

- Третья полнометражная игровая картина Ивана Твердовского.

- Проект получил финансовую помощь фонда Eurimages и кинорынка CineMart в рамках Роттердамского кинофестиваля.

- Фильм «Подбросы» был представлен на кинофестивале в Карловых Варах.

- Для исполнителя главной роли Дениса Власенко «Подбросы» стали первым появлением на большом экране.

Брошенный в младенчестве, Денис вырос и превратился в юношу с уникальной способностью не чувствовать боли. Внезапно жизнь молодого человека кардинально меняется: его находит мать и увозит жить в Москву. Она окружает Дениса заботой, вниманием, играет роль задушевной подружки и вводит юношу в загадочную среду столичных мошенников и коррупционеров. Ради материнской любви доверчивый паренек готов стать участником рискованной авантюры «сильных мира сего».

5.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 22 ноября 2018
Премьера в мире 4 июля 2018
Возраст 18+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Иван И. Твердовский
Иван И. Твердовский
В ролях
Максим Виторган
Максим Виторган
Денис Власенко
Денис Власенко
Данил Стеклов
Данил Стеклов
Варвара Назарова
Варвара Назарова
Александра Урсуляк
Александра Урсуляк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Подбросы 3 постера
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Кому интернат, а кому дом родной! Дэна принесла сюда мать-кукушка лет шестнадцать назад, сунула его в бэби-бокс, пару раз для приличия всхлипнула и ушла. «Кукушонок» на нее не в обиде, ведь ей сказали тогда, что сын её болен. И что «на свободе» он не жилец: ему нужен постоянный медицинский контроль. А болезнь у Дэна и в самом деле редчайшая: ему наплевать на боль, он даже не знает, что это. Впрочем, не так давно любимая мама нашлась – и парня из детдома украла. А…
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