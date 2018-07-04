Подбросы, 2018

«Подбросы» — новый фильм перспективного российского постановщика Ивана И. Твердовского, снявшего такие картины, как «Класс коррекции» и «Зоология». В основном в картине снялись начинающие отечественные актёры, в числе которых Денис Власенко из сериала «Как я стал...», Анна Слю («Дядя Саша»), Данил Стеклов («Амбивалентность») и Павел Чинарёв из «Маршрут построен» и «Тряпичного союза».
Главного героя картины «Подбросы» Дениса бросили ещё в младенчестве. По мере взросления он приобрёл удивительную способность не испытывать боли. Однажды его жизнь меняется, когда объявляется его биологическая мать и забирает с собой в Москву. Однако женщина преследует собственные корыстные цели, и мальчик попадает в общество коррупционеров и мошенников. Правда, это не настораживает его, так как ради заботы и любви матери он готов пойти на что угодно.
- Третья полнометражная игровая картина Ивана Твердовского.
- Проект получил финансовую помощь фонда Eurimages и кинорынка CineMart в рамках Роттердамского кинофестиваля.
- Фильм «Подбросы» был представлен на кинофестивале в Карловых Варах.
- Для исполнителя главной роли Дениса Власенко «Подбросы» стали первым появлением на большом экране.
Брошенный в младенчестве, Денис вырос и превратился в юношу с уникальной способностью не чувствовать боли. Внезапно жизнь молодого человека кардинально меняется: его находит мать и увозит жить в Москву. Она окружает Дениса заботой, вниманием, играет роль задушевной подружки и вводит юношу в загадочную среду столичных мошенников и коррупционеров. Ради материнской любви доверчивый паренек готов стать участником рискованной авантюры «сильных мира сего».