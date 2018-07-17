Клуб миллиардеров, 2017

Энсел Элгорт («Малыш на драйве», «Виноваты звёзды») снова идёт на поводу Кевина Спейси («Карточный домик», «Семь») и попадает в неприятности, а точнее, его герой в новом фильме о рискованном бизнесе. Режиссёр Джеймс Кокс («Шоссе», «Простые истины») сам делает довольно рискованный шаг, выпуская фильм после скандалов со Спейси. Но почему бы и нет? Фильму о риске - рискованная история. Помимо Спейси и Элгорта в фильме снялись Эмма Робертс («Королевы крика», «Мы-Миллеры») и "кингсман" Тэрон Эджертон.
Каждый выдающийся бизнесмен советует не делать бизнес с друзьями или приятелями, но кого это волнует, когда вы молоды и полны сил? Это история о группе рвущихся к успеху парней, которым предложили провернуть одно очень стоящее и опасное дельце. При этом пообещали каждому миллионы, славу и лучшую жизнь. Но в мире больших сумм все не так просто. Промахи могут стоить огромных денег и превращают в ничто каждого, кто не смог выстоять в этом нелегком бизнесе.
- Кевин Спэйси и Энсел Эльгорт также снимались вместе в фильме «Малыш на драйве»
- После скандала в 2017, связанного с сексуальными домогательствами Кевина Спейси, его не стали убирать из фильма, как это сделал Ридли Скотт.
- Фильм является ремейком одноименной ленты 1987 года.
- Энсел Элгорт и Сьюки Уотерхаус вместе снимались во франшизе «Дивергент».
- Эмма Роберт бросила сериал «Американская история ужасов» ради съемок в этом фильме.
Лос-Анджелес начала 1980-х. Компания молодых людей решает провернуть аферу, благоприятный исход которой сулит огромные деньги. Схема обогащения оказывается жизнеспособной и вместе с тем — смертельной.
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