Клуб миллиардеров, 2017

Энсел Элгорт («Малыш на драйве», «Виноваты звёзды») снова идёт на поводу Кевина Спейси («Карточный домик», «Семь») и попадает в неприятности, а точнее, его герой в новом фильме о рискованном бизнесе. Режиссёр Джеймс Кокс («Шоссе», «Простые истины») сам делает довольно рискованный шаг, выпуская фильм после скандалов со Спейси. Но почему бы и нет? Фильму о риске - рискованная история. Помимо Спейси и Элгорта в фильме снялись Эмма Робертс («Королевы крика», «Мы-Миллеры») и "кингсман" Тэрон Эджертон.

Каждый выдающийся бизнесмен советует не делать бизнес с друзьями или приятелями, но кого это волнует, когда вы молоды и полны сил? Это история о группе рвущихся к успеху парней, которым предложили провернуть одно очень стоящее и опасное дельце. При этом пообещали каждому миллионы, славу и лучшую жизнь. Но в мире больших сумм все не так просто. Промахи могут стоить огромных денег и превращают в ничто каждого, кто не смог выстоять в этом нелегком бизнесе.