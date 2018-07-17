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Billionaire Boys Club

Клуб миллиардеров, 2017

2017 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Фильм с Энселом Элгортом и Кевином Спейси про зарабатывание денег
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Причины посмотреть Факты О фильме

Энсел Элгорт («Малыш на драйве», «Виноваты звёзды») снова идёт на поводу Кевина Спейси («Карточный домик», «Семь») и попадает в неприятности, а точнее, его герой в новом фильме о рискованном бизнесе. Режиссёр Джеймс Кокс («Шоссе», «Простые истины») сам делает довольно рискованный шаг, выпуская фильм после скандалов со Спейси. Но почему бы и нет? Фильму о риске - рискованная история. Помимо Спейси и Элгорта в фильме снялись Эмма Робертс («Королевы крика», «Мы-Миллеры») и "кингсман" Тэрон Эджертон.

Каждый выдающийся бизнесмен советует не делать бизнес с друзьями или приятелями, но кого это волнует, когда вы молоды и полны сил? Это история о группе рвущихся к успеху парней, которым предложили провернуть одно очень стоящее и опасное дельце. При этом пообещали каждому миллионы, славу и лучшую жизнь. Но в мире больших сумм все не так просто. Промахи  могут стоить огромных денег и превращают в ничто каждого, кто не смог выстоять в этом нелегком бизнесе.

- Кевин Спэйси и Энсел Эльгорт также снимались вместе в фильме «Малыш на драйве»

- После скандала в 2017, связанного с сексуальными домогательствами Кевина Спейси, его не стали убирать из фильма, как это сделал Ридли Скотт.

- Фильм является ремейком одноименной ленты 1987 года.

- Энсел Элгорт и Сьюки Уотерхаус вместе снимались во франшизе «Дивергент».

- Эмма Роберт бросила сериал «Американская история ужасов» ради съемок в этом фильме.

Лос-Анджелес начала 1980-х. Компания молодых людей решает провернуть аферу, благоприятный исход которой сулит огромные деньги. Схема обогащения оказывается жизнеспособной и вместе с тем — смертельной.

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 19 июля 2018
Премьера онлайн 17 июля 2018
Премьера в мире 17 июля 2018
Возраст 18+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Джеймс Кокс
Джеймс Кокс
В ролях
Тэрон Эджертон
Тэрон Эджертон
Энсел Элгорт
Энсел Элгорт
Эмма Робертс
Эмма Робертс
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Джереми Ирвин
Джереми Ирвин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Клуб миллиардеров 3 постера
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Клуб миллиардеров
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В прокат вышел фильм «Клуб миллиардеров» от режиссёра Джеймса Кокса, известного по фильму «Шоссе» с Джаредом Лето и Джейком Джилленхолом и вернувшегося в строй спустя шесть лет после своего последнего проекта. Сюжет фильма основан на реальной истории, в центре которой – пожизненно осуждённый мошенник Джо Хант, разработавший преступную схему, обещавшую принести огромную сумму денег ему и его товарищам. Картина Кокса – не единственная попытка адаптировать…
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Раз уж мечтать, то по-крупному. Персонажи фильма «Клуб Миллиардеров» основаны на реальных людях,… Читать дальше…
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