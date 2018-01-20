Вествуд: панк, икона, активист, 2018

Этот документальный фильм расскажет о жизни Вивьен Вествуд, возможно, самой известной и влиятельной женщины современности. Дизайнер-самоучка, икона панка и рока, яростный борец за экологию, за свою пятидесятилетнюю карьеру она ни разу не ослабила свое влияние на мир, ни разу не дала слабину и не отказалась от своих принципов: инвестировать в культуру, быть борцом и никогда не читать глянцевые журналы.
В центре этой картины не мода, а характер самой Вивьен. Это рассказ о ее способности создавать новое, активной общественной позиции и революционном вкладе в современную культуру. Вивьен Вествуд не только художник, модельер и активист, она — влиятельнейшая бизнесвумен. Вествуд — одна из тех, кто определил облик века, и многие важнейшие культурные события произошли при ее непосредственном участии.