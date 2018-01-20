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Вествуд: панк, икона, активист Вествуд: панк, икона, активист
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Westwood: Punk, Icon, Activist

Вествуд: панк, икона, активист, 2018

2018 / Великобритания
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Этот документальный фильм расскажет о жизни Вивьен Вествуд, возможно, самой известной и влиятельной женщины современности. Дизайнер-самоучка, икона панка и рока, яростный борец за экологию, за свою пятидесятилетнюю карьеру она ни разу не ослабила свое влияние на мир, ни разу не дала слабину и не отказалась от своих принципов: инвестировать в культуру, быть борцом и никогда не читать глянцевые журналы. 

  • Фильм представляет собой своеобразный коллаж из архивных кадров, современных видеосъемок и больших интервью с самой Вивьен, ее родственниками и членами ее команды.
  • Сама Вивьен Вествуд осудила фильм в своем Твиттере еще до его премьеры на Сандэнсе: «Лорна Такер попросила снять активность Вивьен и следила за ней несколько лет, но в фильме нет даже пяти минут активности, вместо этого есть много старых модных каталогов, которые можно бесплатно скачать в Интернете». Тем не менее, фильм был номинирован на Гран-при жюри.
  • В одном из эпизодов фильма съемочная группа поехала вслед за Вивьен за Полярный круг в рамках кампании, проведенной организацией Гринпис. В другом эпизоде Вествуд отказалась присутствовать на церемонии открытия своего нового бутика, потому что почувствовала себя обязанной присутствовать на митинге, посвященном климатическим изменениям.

В центре этой картины не мода, а характер самой Вивьен. Это рассказ о ее способности создавать новое, активной общественной позиции и революционном вкладе в современную культуру. Вивьен Вествуд не только художник, модельер и активист, она — влиятельнейшая бизнесвумен. Вествуд — одна из тех, кто определил облик века, и многие важнейшие культурные события произошли при ее непосредственном участии.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 19 апреля 2018
Премьера в мире 20 января 2018
Возраст 18+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Лорна Такер
В ролях
Вивьенн Вествуд
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Наша рецензия
Супруг Вивьен Вествуд Андреас Кронталер, устроившись в кресле перед камерой, говорит, что есть несколько Вивьен, и методично перечисляет лики своей любимой. Лорна Такер, режиссер документального фильма о его жене и одной из самых известных женщин-дизайнеров, кажется, с ним согласна. Однако ее согласие проявляется не в попытках реконструировать образ знаменитого модельера согласно тому, как ее видит Андреас, словно его точка зрения является единственно верной. Оно заявляет о себе в названии…
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