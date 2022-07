Шпион, который меня кинул, 2018

- Оригинальное название фильма «Шпион, который меня кинул» - The Spy Who Dumped Me. Оно является отсылкой к фильму из серии о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил», что переводится как The Spy Who Loved Me

- Актёр Сэм Хьюэн, сыгравший главную мужскую роль, играл в тв-фильме «Принцесса на Рождество» сына героя Роджера Мура. А Роджер Мур известен тем, что играл Джеймса Бонда в фильме «Шпион, который меня любил»

- Актрисы Кейт МакКиннон и Мила Кунис обе озвучивали персонажей мультсериала «Гриффины»