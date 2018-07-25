Шпион, который меня кинул, 2018

«Шпион, который меня кинул» - это новая приключенческая комедия от режиссёра Сузанны Фогель («Партнёры по жизни»), также написавшей к фильму сценарий. В картине снялись известные голливудские актёры, в числе которых Мила Кунис («Очень плохие мамочки», «Чёрный лебедь»), Кейт МакКиннон («Охотники за привидениями», «Очень плохие девчонки»), Джастин Теру («Малхолланд Драйв», «Дюплекс»), Сэм Хьюэн (сериал «Чужестранка»), Джиллиан Андерсон (сериал «Секретные материалы») и другие.
Фильм «Шпион, который меня кинул» расскажет историю двух подруг. Однажды одна из них узнаёт, что её парень является секретным агентом, после чего жизнь обеих кардинально меняется. Теперь они стали частью масштабных и опасных приключений, которые обернутся чередой комичных и порой не очень ситуаций.
- Оригинальное название фильма «Шпион, который меня кинул» - The Spy Who Dumped Me. Оно является отсылкой к фильму из серии о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил», что переводится как The Spy Who Loved Me
- Актёр Сэм Хьюэн, сыгравший главную мужскую роль, играл в тв-фильме «Принцесса на Рождество» сына героя Роджера Мура. А Роджер Мур известен тем, что играл Джеймса Бонда в фильме «Шпион, который меня любил»
- Актрисы Кейт МакКиннон и Мила Кунис обе озвучивали персонажей мультсериала «Гриффины»
Одри и Морган, лучшие подруги из Лос-Анджелеса, неожиданно оказываются в эпицентре международного заговора, когда бывший Одри заявляется к ней с толпой идущих по следу кровожадных убийц. Удивляясь сами себе, девушки берутся за нелегкое дело спасения мира. Их ждет полная опасностей – и киллеров – гонка по всей Европе, где на пути им встречается очень подозрительный, но такой обаятельный британский агент...