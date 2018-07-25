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Шпион, который меня кинул Шпион, который меня кинул
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The Spy Who Dumped Me

Шпион, который меня кинул, 2018

2018 / США
6.6 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Две подруги отправляются спасать мир
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Шпион, который меня кинул» - это новая приключенческая комедия от режиссёра Сузанны Фогель («Партнёры по жизни»), также написавшей к фильму сценарий. В картине снялись известные голливудские актёры, в числе которых Мила Кунис («Очень плохие мамочки», «Чёрный лебедь»), Кейт МакКиннон («Охотники за привидениями», «Очень плохие девчонки»), Джастин Теру («Малхолланд Драйв», «Дюплекс»), Сэм Хьюэн (сериал «Чужестранка»), Джиллиан Андерсон (сериал «Секретные материалы») и другие.

Фильм «Шпион, который меня кинул» расскажет историю двух подруг. Однажды одна из них узнаёт, что её парень является секретным агентом, после чего жизнь обеих кардинально меняется. Теперь они стали частью масштабных и опасных приключений, которые обернутся чередой комичных и порой не очень ситуаций.

- Оригинальное название фильма «Шпион, который меня кинул» - The Spy Who Dumped Me. Оно является отсылкой к фильму из серии о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил», что переводится как The Spy Who Loved Me

- Актёр Сэм Хьюэн, сыгравший главную мужскую роль, играл в тв-фильме «Принцесса на Рождество» сына героя Роджера Мура. А Роджер Мур известен тем, что играл Джеймса Бонда в фильме «Шпион, который меня любил»

- Актрисы Кейт МакКиннон и Мила Кунис обе озвучивали персонажей мультсериала «Гриффины»

Одри и Морган, лучшие подруги из Лос-Анджелеса, неожиданно оказываются в эпицентре международного заговора, когда бывший Одри заявляется к ней с толпой идущих по следу кровожадных убийц. Удивляясь сами себе, девушки берутся за нелегкое дело спасения мира. Их ждет полная опасностей – и киллеров – гонка по всей Европе, где на пути им встречается очень подозрительный, но такой обаятельный британский агент...

6.6 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 9 августа 2018
Премьера онлайн 16 октября 2018
Премьера в мире 25 июля 2018
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Сузанна Фогель
Сузанна Фогель
В ролях
Мила Кунис
Мила Кунис
Кейт МакКиннон
Кейт МакКиннон
Сэм Хьюэн
Сэм Хьюэн
Джастин Теру
Джастин Теру
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Шпион, который меня кинул 13 постеров
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Шпион, который меня кинул
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Глупость – второе счастье. А в особо клинических случаях – счастье первое. У Одри и Морган случай как раз такой. Но именно им, двум интеллектуально обездоленным курочкам, выпала честь спасать человечество от террористов. Для спасения нужно следующее: доставить кое-какую штуковину из точки А в точку Б. (Точнее, из Лос-Анджелеса в Вену). Точка Б, однако, встретила спасительниц как-то неласково, и те, отмахавшись кое-как косметичками от летящих в их сторону пуль, понеслись по Европе в…
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Дима Халилов 10 августа 2018, 00:00
Фильм максимально глупый, сюжет теряется в самом начале фильма и дальше на экране происходит какая-то ахинея
zoto.olia 14 августа 2018, 21:27
Фильм ни о чем и даже не смешной. Не надо таких фильмов.
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