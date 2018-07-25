Шпион, который меня кинул, 2018

«Шпион, который меня кинул» - это новая приключенческая комедия от режиссёра Сузанны Фогель («Партнёры по жизни»), также написавшей к фильму сценарий. В картине снялись известные голливудские актёры, в числе которых Мила Кунис («Очень плохие мамочки», «Чёрный лебедь»), Кейт МакКиннон («Охотники за привидениями», «Очень плохие девчонки»), Джастин Теру («Малхолланд Драйв», «Дюплекс»), Сэм Хьюэн (сериал «Чужестранка»), Джиллиан Андерсон (сериал «Секретные материалы») и другие.

Фильм «Шпион, который меня кинул» расскажет историю двух подруг. Однажды одна из них узнаёт, что её парень является секретным агентом, после чего жизнь обеих кардинально меняется. Теперь они стали частью масштабных и опасных приключений, которые обернутся чередой комичных и порой не очень ситуаций.