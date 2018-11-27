Хроники хищных городов, 2018

Фильм Хроники хищных городов от продюсера «Властелина колец» Питера Джексона снял режиссер Кристиан Риверс – лауреат премии Оскар за визуальные эффекты к фильму «Кинг-Конг». В главных ролях появятся Хьюго Уивинг (франшизы «Властелин колец», «Хоббит», «Матрица», «Облачный атлас», «Первый мститель»), Гера Хилмар («Пятая власть», «Анна Каренина», сериал «Демоны Да Винчи»), Роберт Шиэн («Геошторм», «Тронутые», «Отбросы») и др.

События разворачиваются в пост-апокалиптическом мире после «Шестидесятиминутной войны», которая вызвала массовые геологические потрясения. Города перемещаются по планете на гигантских колесах, чтобы найти драгоценные природные ресурсы. Подросток Том Нэтсворти из могущественного Лондона волею случая встречает девушку за пределами городских стен и узнает ужасную правду о природе городов.