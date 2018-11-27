Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хроники хищных городов Хроники хищных городов
Киноафиша Фильмы Хроники хищных городов
Mortal Engines

Хроники хищных городов, 2018

2018 / США / Новая Зеландия
7.4 Оцените
122 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
Новая антиутопия от продюсера «Властелина колец» Питера Джексона
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм Хроники хищных городов от продюсера «Властелина колец» Питера Джексона снял режиссер Кристиан Риверс – лауреат премии Оскар за визуальные эффекты к фильму «Кинг-Конг». В главных ролях появятся Хьюго Уивинг (франшизы «Властелин колец», «Хоббит», «Матрица», «Облачный атлас», «Первый мститель»), Гера Хилмар («Пятая власть», «Анна Каренина», сериал «Демоны Да Винчи»), Роберт Шиэн («Геошторм», «Тронутые», «Отбросы») и др.

События разворачиваются в пост-апокалиптическом мире после «Шестидесятиминутной войны», которая вызвала массовые геологические потрясения. Города перемещаются по планете на гигантских колесах, чтобы найти драгоценные природные ресурсы. Подросток Том Нэтсворти из могущественного Лондона волею случая встречает девушку за пределами городских стен и узнает ужасную правду о природе городов.

- Этот фильм стал вторым по счету художественным фильмом Кристиана Риверса (если не считать короткометражек).

- Бюджет фильма составил $100,000,000

Человечеству хватило шестидесяти минут, чтобы уничтожить цивилизацию. Настала эра движения: гигантские мегаполисы скитаются по выжженным до тла землям, и поглощают маленькие города ради ресурсов. В эпоху великих хищных городов скорость – залог выживания.

7.4 Оцените
122 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 6 декабря 2018
Премьера онлайн 19 февраля 2019
Премьера в мире 27 ноября 2018
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Кристиан Риверс
Кристиан Риверс
В ролях
Роберт Шиэн
Роберт Шиэн
Хьюго Уивинг
Хьюго Уивинг
Гера Хилмарсдоттир
Гера Хилмарсдоттир
Ронан Рафтери
Ронан Рафтери
Аарон Джексон
Аарон Джексон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хроники хищных городов 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Хроники хищных городов смотреть онлайн

Хроники хищных городов
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Шестидесятиминутная война разрушила привычный нам мир, и спустя тысячу лет города превратились в огромные транспортные средства. Хищный Лондон поглощает более мелкие населённые пункты: сами города пускают на топливо, а жителей превращают в работников низшего звена. Таддеус Валентайн (Хьюго Уирвинг) из высшей касты Лондона вынашивает зловещий план, который должен изменить баланс сил в мире. И помешать ему может только Эстер Шоу (Гера Хилмар), у которой со злодеем давние счёты. Но после первого…
Читать
Игорь Кондюрин 6 декабря 2018, 20:13
Краткость сестра таланта.
Фильм отстой.
poshehonec 6 декабря 2018, 19:00
Неоднозначный фильм. Идея отличная, но реализована слабенько. Возможно, режиссёр не смог передать задумку автора произведения. Напомнило лоскутное… Читать дальше…
Отзывы Написать
122 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Хроники хищных городов
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Большие надежды: 5 актеров, чей звездный час пробьет в 2021 году Собрали для вас пять молодых исполнителей, у которых есть все шансы стать новой сенсацией в мире кино в 2021 году.
Написать
25 января 2021 12:00
Горе от ума: Из-за сложного сюжета «Хроники хищных городов» провалились в прокате Зрители часто жалуются на примитивные сюжеты и выходят из кинозала в полнейшем недоумении. А бывает совсем наоборот!
Написать
17 декабря 2018 17:23
Объявлен лонг-лист номинантов на «Оскар» 2019 в категории «Лучшие визуальные эффекты» Американская киноакадемия объявила лонг-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффект». В топ вошли 20 потенциальных победителей. В следующем году
Написать
5 декабря 2018 13:30
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
второй дублированный трейлер
Второй дублированный трейлер
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Приложение киноафиши