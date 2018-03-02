Пришельцы в доме, 2018

Европейский мультфильм сняли братья Кристоф Лауенштейн и Вольфганг Лауенштейн, которые дебютировали в качестве постановщиков с этой картиной. Они сняли мультфильм о дружбе, семье и сложностях отношений отцов и детей.
История в фильме развивается вокруг подростка по имени Луис. В его 12 он переживает не самые простые времена — он чувствует себя одиноко, у него нет друзей, а его отец не находит времени на общение с сыном. Мальчик увлекается уфологией и страстно надеется на встречу с инопланетянами. Они, впрочем, не заставили себя ждать — аварийная посадка космического корабля дарит Луису трех новых друзей, которые прячутся в доме у мальчика. Луис понимает, что взрослым лучше не знать о его гостях.
— Кристоф Лауенштейн и Вольфганг Лауенштейн впервые сняли полнометражный мультфильм
— В создании принимал участие автор мультфильма «Упс, Ной уплыл» Шон МакКормак
— Принимавший участие в работе над мультфильмом художник Флориан Вестерманн также работал над анимационным фильмом «Нико 2»
У 12-летнего Луиса нет друзей, а у его отца постоянно не хватает на него времени. Тот страстно увлечен уфологией и даже не догадывается, что те, кого он так жаждет найти, находятся прямо у него перед носом. Луис становится единственным свидетелем аварийной посадки трех чудаковатых инопланетян рядом с их домом. Троица пришельцев быстро находит общий язык с мальчиком. Они ведут себя точь-в-точь как озорные подростки, и обладают к тому же совершенно удивительной способностью – перевоплощаться в любое живое существо. Луис еще никогда так не веселился, как с рядом с ними. Но он быстро понимает, что если взрослые узнают о его тайне, ничем хорошим это не закончится. Поэтому он решает помочь им починить тарелку и улететь вместе с ними…