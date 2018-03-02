Пришельцы в доме, 2018

Европейский мультфильм сняли братья Кристоф Лауенштейн и Вольфганг Лауенштейн, которые дебютировали в качестве постановщиков с этой картиной. Они сняли мультфильм о дружбе, семье и сложностях отношений отцов и детей.

История в фильме развивается вокруг подростка по имени Луис. В его 12 он переживает не самые простые времена — он чувствует себя одиноко, у него нет друзей, а его отец не находит времени на общение с сыном. Мальчик увлекается уфологией и страстно надеется на встречу с инопланетянами. Они, впрочем, не заставили себя ждать — аварийная посадка космического корабля дарит Луису трех новых друзей, которые прячутся в доме у мальчика. Луис понимает, что взрослым лучше не знать о его гостях.