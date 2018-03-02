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Пришельцы в доме Пришельцы в доме
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Luis and Aliens

Пришельцы в доме, 2018

2018 / Германия / Люксембург / Дания
7.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6
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Мультфильм о пришельцах, которые подружились с 12-летним мальчиком
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Причины посмотреть Факты О фильме

Европейский мультфильм сняли братья Кристоф Лауенштейн и Вольфганг Лауенштейн, которые дебютировали в качестве постановщиков с этой картиной. Они сняли мультфильм о дружбе, семье и сложностях отношений отцов и детей.

История в фильме развивается вокруг подростка по имени Луис. В его 12 он переживает не самые простые времена — он чувствует себя одиноко, у него нет друзей, а его отец не находит времени на общение с сыном. Мальчик увлекается уфологией и страстно надеется на встречу с инопланетянами. Они, впрочем, не заставили себя ждать — аварийная посадка космического корабля дарит Луису трех новых друзей, которые прячутся в доме у мальчика. Луис понимает, что взрослым лучше не знать о его гостях.

— Кристоф Лауенштейн и Вольфганг Лауенштейн впервые сняли полнометражный мультфильм

— В создании принимал участие автор мультфильма «Упс, Ной уплыл» Шон МакКормак

— Принимавший участие в работе над мультфильмом художник Флориан Вестерманн также работал над анимационным фильмом «Нико 2»

У 12-летнего Луиса нет друзей, а у его отца постоянно не хватает на него времени. Тот страстно увлечен уфологией и даже не догадывается, что те, кого он так жаждет найти, находятся прямо у него перед носом. Луис становится единственным свидетелем аварийной посадки трех чудаковатых инопланетян рядом с их домом. Троица пришельцев быстро находит общий язык с мальчиком.  Они ведут себя точь-в-точь как озорные подростки, и обладают к тому же совершенно удивительной способностью – перевоплощаться в любое живое существо. Луис еще никогда так не веселился, как с рядом с ними. Но он быстро понимает, что если взрослые узнают о его тайне, ничем хорошим это не закончится. Поэтому он решает помочь им починить тарелку и улететь вместе с ними…

7.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 4 октября 2018
Премьера онлайн 29 октября 2018
Премьера в мире 2 марта 2018
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Кристоф Лауенштейн
В ролях
Франциска Фриде
Каллум Малони
Дермот Магеннис
Йен Коппингер
Пол Тайлак
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Пришельцы в доме 5 постеров
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Наша рецензия
12-летний парень Луис – не самый счастливый на свете ребёнок. Застенчивый пацан постоянно попадает в разные неприятные ситуации: девочка Дженнифер, в которую он влюблён, больше занята свой карьерой школьного репортёра, а соседский заносчивый подросток терроризирует его постоянным придирками. Но самое главное: отец Луиса – свихнувшийся уфолог Армин Зоннтаг, которому откровенно наплевать на сына. Его интересуют пришельцы в связи с детской травмой – как-то ночью он увидел…
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Vlad O-Conoval 13 октября 2018, 19:20
Отличный добрый мультфильм, юмор чистый и смеёшься с ребёнком от души. И, главное, со смыслом!
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3 сентября 2018 15:19
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