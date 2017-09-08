Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Смерть Сталина Смерть Сталина
Киноафиша Фильмы Смерть Сталина
The Death of Stalin

Смерть Сталина, 2017

2017 / Великобритания / Франция
5.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
Сюрреалистичная гонка за власть после смерти Сталина
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером комедии «Смерть Сталина» стал шотландец Армандо Ианнуччи, который был номинирован на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий фильма «В петле». В своем новом творении о гибели одной из самых одиозных фигур СССР он снял таких звезд, как Джейсон Айзекс («Гарри Поттер», «Патриот»), Стив Бушеми («Клан Сопрано», «Бешеные псы»), Ольга Куриленко («Обливион», «Квант милосердия») и других.

Тоталитарная комедия расскажет о борьбе за власть после смерти великого вождя СССР Иосифа Сталина. 5 марта 1953 года Генсек умирает, а страна, которая до этого была в страхе, вступает в новую эпоху.  Берия, Жуков, Маленков, Хрущев - все они вступают в гонку за властью в стране.

- Фильм основан на французской графической новелле

- Когда комитет собирается после приступа Сталина и обсуждает вопрос о вызове врача, члены признают, что лучшие врачи недоступны, поскольку они были арестованы за заговор. Это ссылка на «Дело врачей» 1952-53 годов, когда Иосиф Сталин некоторых из ведущих врачей страны (главным образом евреев) арестовал по обвинению в заговоре. Через четыре недели после смерти Сталина Кремль объявил, что доказательства против них были сфабрикованы и врачи выпущены.

- В России хотели ввести запрет на показ этого фильма

- Алкоголизм Василия Сталина был столь же серьезен, как изображен в фильме, и вызвал его смерть в возрасте 40 лет.

- Сталин действительно умер 5 марта 1953 года в своей официальной резиденции — Ближней даче, где он постоянно проживал в послевоенный период.

- Режиссер фильма Армандо Ианнуччи запретил актерам имитировать русский акцент, чтобы не напугать зрителей.  

СССР, 1953 год. Страна трепещет от страха перед одним человеком. О, господи, 5-го марта Генсек умер. Когда уходит великий вождь, наступает время борьбы за власть. Гонка началась!.. В общем, тоталитарная комедия в вольной трактовке.

5.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 25 января 2018
Премьера в мире 8 сентября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Армандо Ианнуччи
Армандо Ианнуччи
В ролях
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Руперт Френд
Руперт Френд
Андреа Райзборо
Андреа Райзборо
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Смерть Сталина 12 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
1953-ий, 1 марта, вечер. Странная записка попала в руки товарищу Сталину. «Вы – тиран», – было написано в ней. Прочел это вождь – и упал. Охрана же, услышав шум, войти побоялась: мало ли что, своя голова дороже. И отец народов валялся до утра на полу. Когда же прислуга его нашла, к парализованному старику вызвали не врача, а палача – Берию. Тот перво-наперво сделал ревизию в сталинских бумагах (проще говоря, порылся у него в столе) и сел дожидаться кворума…
Читать
Москаль 24 января 2018, 14:48
Сортирный йумор — наше всё. Пукнул, обмочился, «поцелуй меня в мой советский зад», толпа дебилов бегает по экрану — это у нас теперь ржака… Читать дальше…
Алексей Гавенко 26 января 2018, 20:02
Сумашедший дом. Казнить тех кто покзывает этот фильм.
Отзывы Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Смерть Сталина
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
5 смелых фильмов в жанре политической сатиры, которые слишком правдивы Эти картины заставляют нас от души смеяться и горько плакать над современностью и историческими событиями, какими мы их знаем.
Написать
18 апреля 2022 12:43
Сатира о советской власти, искажение фактов и непристойная любовь: 10 фильмов, которые запретили показывать в России 7 октября должна была состояться премьера «Искушения» нидерландского режиссера Пола Верховена. Фильм, повествующий о небогоугодной любви двух монахинь в Италии эпохи Возрождения, участвовал в основном конкурсе недавно прошедшего Каннского кинофестиваля, однако 18 сентября решением Министерства культуры был отлучен от российского проката. Киноафиша вспоминает десять фильмов с подобной судьбой и оплакивает их участь.
Написать
1 октября 2021 20:39
10 сериалов для долгих новогодних каникул Хью Лори в космосе, дьявол в Лос-Анджелесе и другие истории, которые увлекут вас на все выходные.
Написать
28 декабря 2020 16:12
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Приложение киноафиши