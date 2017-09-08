Смерть Сталина, 2017

Режиссером комедии «Смерть Сталина» стал шотландец Армандо Ианнуччи, который был номинирован на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий фильма «В петле». В своем новом творении о гибели одной из самых одиозных фигур СССР он снял таких звезд, как Джейсон Айзекс («Гарри Поттер», «Патриот»), Стив Бушеми («Клан Сопрано», «Бешеные псы»), Ольга Куриленко («Обливион», «Квант милосердия») и других.
Тоталитарная комедия расскажет о борьбе за власть после смерти великого вождя СССР Иосифа Сталина. 5 марта 1953 года Генсек умирает, а страна, которая до этого была в страхе, вступает в новую эпоху. Берия, Жуков, Маленков, Хрущев - все они вступают в гонку за властью в стране.
- Фильм основан на французской графической новелле
- Когда комитет собирается после приступа Сталина и обсуждает вопрос о вызове врача, члены признают, что лучшие врачи недоступны, поскольку они были арестованы за заговор. Это ссылка на «Дело врачей» 1952-53 годов, когда Иосиф Сталин некоторых из ведущих врачей страны (главным образом евреев) арестовал по обвинению в заговоре. Через четыре недели после смерти Сталина Кремль объявил, что доказательства против них были сфабрикованы и врачи выпущены.
- В России хотели ввести запрет на показ этого фильма
- Алкоголизм Василия Сталина был столь же серьезен, как изображен в фильме, и вызвал его смерть в возрасте 40 лет.
- Сталин действительно умер 5 марта 1953 года в своей официальной резиденции — Ближней даче, где он постоянно проживал в послевоенный период.
- Режиссер фильма Армандо Ианнуччи запретил актерам имитировать русский акцент, чтобы не напугать зрителей.
СССР, 1953 год. Страна трепещет от страха перед одним человеком. О, господи, 5-го марта Генсек умер. Когда уходит великий вождь, наступает время борьбы за власть. Гонка началась!.. В общем, тоталитарная комедия в вольной трактовке.