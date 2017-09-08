Смерть Сталина, 2017

- Фильм основан на французской графической новелле

- Когда комитет собирается после приступа Сталина и обсуждает вопрос о вызове врача, члены признают, что лучшие врачи недоступны, поскольку они были арестованы за заговор. Это ссылка на «Дело врачей» 1952-53 годов, когда Иосиф Сталин некоторых из ведущих врачей страны (главным образом евреев) арестовал по обвинению в заговоре. Через четыре недели после смерти Сталина Кремль объявил, что доказательства против них были сфабрикованы и врачи выпущены.

- В России хотели ввести запрет на показ этого фильма

- Алкоголизм Василия Сталина был столь же серьезен, как изображен в фильме, и вызвал его смерть в возрасте 40 лет.

- Сталин действительно умер 5 марта 1953 года в своей официальной резиденции — Ближней даче, где он постоянно проживал в послевоенный период.

- Режиссер фильма Армандо Ианнуччи запретил актерам имитировать русский акцент, чтобы не напугать зрителей.