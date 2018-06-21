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Ночная смена Ночная смена
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Ночная смена, 2018

2018 / Россия
7.1 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
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Комедия о сварщике, которого позвали работать стриптизером
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Причины посмотреть Факты О фильме

Новый фильм известного отечественного режиссёра Марюса Вайсберга («8 лучших свиданий», «Укрощение строптивого», «Любовь в большом городе») носит название «Ночная смена». В картине снялись известные актёры, среди которых Павел Деревянко («Брестская крепость», «Есенин»), Владимир Яглыч («На безымянной высоте», «Мы из будущего»), Ксения Теплова (сериалы «Даёшь молодёжь!», «Метод Лавровой»), Наталья Бардо («Пятница», «Любовь с ограничениями»), Валентина Мазунина («Самый лучший день», сериал «Реальные пацаны») и другие.

В стране бушует кризис, из-за которого главный герой ленты «Ночная смена» Макс теряет свою драгоценную работу на заводе. Но неожиданно одноклассница делает герою уникальное предложение - поработать стриптизёром! Выхода нет, ведь ему необходимо кормить семью, и поэтому Макс соглашается. Вот только пытаясь скрыть свою новую профессию от жены Ани, герою предстоит оказаться в целой веренице нелепых ситуаций.

- Наталья Бардо и Ксения Теплова играли вместе в сериале «Анжелика»

- Павел Деревянко и Наталья Бардо оба снимались в картине «Пятница»

- В фильме снялся известный стриптизёр, а также муж Натальи Королёвой - Сергей Глушко

- В картине «Ночная смена» сыграл бизнесмен Эмин Агаларов, для которого эта роль стала дебютом

- Съёмки ленты прошли в Санкт-Петербурге

- Актриса Наталья Бардо является женой режиссёра Марюса Вайсберга

- Сюжет фильма основан на идее сценаристу «ТНТ» и бывшему члену «КВН» Тимуру Левченко

Макс теряет работу на заводе и, чтобы прокормить семью, вынужден согласиться на случайное предложение одноклассницы — подработать стриптизером. Скрывая новую профессию от жены Ани, Макс попадает в череду забавно нелепых ситуаций.

7.1 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 21 июня 2018
Премьера в мире 21 июня 2018
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Марюс Вайсберг
Марюс Вайсберг
В ролях
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Ксения Теплова
Ксения Теплова
Наталья Бардо
Наталья Бардо
Игорь Жижикин
Игорь Жижикин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ночная смена 2 постера
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Ночная смена смотреть онлайн

Ночная смена
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Наша рецензия
Двое сварщиков, оставшись без работы, пытаются совершенно разными способами найти себя. Макс, постоянно думая о своих маленьких детях и безработной жене, соглашается на уговоры бывшей одноклассницы и проходит собеседование в стриптиз-клуб. Благо данные у него отличные, а танцам и искусству обольщения может научить новая подруга Крис. Жена тоже не отстает от супруга и устраивается на работу, причем к давно сохнущему по ней школьному другу. Сергей, напротив, сидит дома и пытается образумить мать,…
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Елена 21 июня 2018, 17:46
Фильм очень классный. Я смеялась от души. Теперь он в десятке лучших моих фильмов!!!!!
Александр Шибанов 22 июня 2018, 10:40
Отличное кино. Хорошее настроение и позитив после просмотра обеспечены.
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