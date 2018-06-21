Ночная смена, 2018

Новый фильм известного отечественного режиссёра Марюса Вайсберга («8 лучших свиданий», «Укрощение строптивого», «Любовь в большом городе») носит название «Ночная смена». В картине снялись известные актёры, среди которых Павел Деревянко («Брестская крепость», «Есенин»), Владимир Яглыч («На безымянной высоте», «Мы из будущего»), Ксения Теплова (сериалы «Даёшь молодёжь!», «Метод Лавровой»), Наталья Бардо («Пятница», «Любовь с ограничениями»), Валентина Мазунина («Самый лучший день», сериал «Реальные пацаны») и другие.

В стране бушует кризис, из-за которого главный герой ленты «Ночная смена» Макс теряет свою драгоценную работу на заводе. Но неожиданно одноклассница делает герою уникальное предложение - поработать стриптизёром! Выхода нет, ведь ему необходимо кормить семью, и поэтому Макс соглашается. Вот только пытаясь скрыть свою новую профессию от жены Ани, герою предстоит оказаться в целой веренице нелепых ситуаций.