Ночная смена, 2018

Новый фильм известного отечественного режиссёра Марюса Вайсберга («8 лучших свиданий», «Укрощение строптивого», «Любовь в большом городе») носит название «Ночная смена». В картине снялись известные актёры, среди которых Павел Деревянко («Брестская крепость», «Есенин»), Владимир Яглыч («На безымянной высоте», «Мы из будущего»), Ксения Теплова (сериалы «Даёшь молодёжь!», «Метод Лавровой»), Наталья Бардо («Пятница», «Любовь с ограничениями»), Валентина Мазунина («Самый лучший день», сериал «Реальные пацаны») и другие.
В стране бушует кризис, из-за которого главный герой ленты «Ночная смена» Макс теряет свою драгоценную работу на заводе. Но неожиданно одноклассница делает герою уникальное предложение - поработать стриптизёром! Выхода нет, ведь ему необходимо кормить семью, и поэтому Макс соглашается. Вот только пытаясь скрыть свою новую профессию от жены Ани, герою предстоит оказаться в целой веренице нелепых ситуаций.
- Наталья Бардо и Ксения Теплова играли вместе в сериале «Анжелика»
- Павел Деревянко и Наталья Бардо оба снимались в картине «Пятница»
- В фильме снялся известный стриптизёр, а также муж Натальи Королёвой - Сергей Глушко
- В картине «Ночная смена» сыграл бизнесмен Эмин Агаларов, для которого эта роль стала дебютом
- Съёмки ленты прошли в Санкт-Петербурге
- Актриса Наталья Бардо является женой режиссёра Марюса Вайсберга
- Сюжет фильма основан на идее сценаристу «ТНТ» и бывшему члену «КВН» Тимуру Левченко
Макс теряет работу на заводе и, чтобы прокормить семью, вынужден согласиться на случайное предложение одноклассницы — подработать стриптизером. Скрывая новую профессию от жены Ани, Макс попадает в череду забавно нелепых ситуаций.