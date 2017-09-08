Эйфория, 2017

Картину «Эйфория» сняла шведка Лиза Лангсет («К чему-то прекрасному», «Отель»). В главных ролях появится муза Тима Бертона, актриса Ева Грин («Дом странных детей Мисс Перегрин», «Мрачные тени», «Квант Милосердия», а также оскароносная шведская актриса Алисия Викандер («Девушка из Дании», «Лара Крофт»).

Сюжет драматического фильма «Эйфория» расскажет о двух сестрах, которым предстоит непростое путешествие по европейским странам. Инэс и Эмили много лет были чужими друг другу, но в процессе их поездки им приходится заново открыть в себе родственные чувства, а также принять важное решение. Эмили решает покончить жизнь самоубийством, но Инес с ее решением не согласна.