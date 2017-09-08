Эйфория, 2017

Картину «Эйфория» сняла шведка Лиза Лангсет («К чему-то прекрасному», «Отель»). В главных ролях появится муза Тима Бертона, актриса Ева Грин («Дом странных детей Мисс Перегрин», «Мрачные тени», «Квант Милосердия», а также оскароносная шведская актриса Алисия Викандер («Девушка из Дании», «Лара Крофт»).
Сюжет драматического фильма «Эйфория» расскажет о двух сестрах, которым предстоит непростое путешествие по европейским странам. Инэс и Эмили много лет были чужими друг другу, но в процессе их поездки им приходится заново открыть в себе родственные чувства, а также принять важное решение. Эмили решает покончить жизнь самоубийством, но Инес с ее решением не согласна.
- Это уже третья совместная работа Алисии Викандер и режиссера Лизы Лангсет после «К чему-то прекрасному» (2010) и «Отель» (2013).
- Премьера фильма прошла на кинофестивале в Торонто
- Алисия Викандер является также продюсером картины со своей продюсерской компанией Vikarious Productions
- Съемки проходили осенью 2016 года в немецких Альпах. Основной съемочной площадкой стал четырехзвездочный отель Schloss Dennenlohe, расположенный в городке Денненлое в Баварии
- «Эйфория» - первый англоязычный фильм для режиссера Лизы Лангсет
Эмили и Инес совершают путешествие по Европе, которое должно закончиться в «самом прекрасном месте на свете». Именно там Эмили хочет прожить свою “идеальную жизнь” и уйти навсегда из этого мира. Но, поставленная перед фактом, Инес совсем не готова безропотно принять это странное решение и хочет вырваться из этого “клуба самоубийц”.