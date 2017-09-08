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Эйфория Эйфория
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Euphoria

Эйфория, 2017

2017 / Германия
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Две сестры путешествуют по Европе в поиске идеального места для самоубийства
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Картину «Эйфория» сняла шведка Лиза Лангсет («К чему-то прекрасному», «Отель»). В главных ролях появится муза Тима Бертона, актриса Ева Грин («Дом странных детей Мисс Перегрин», «Мрачные тени», «Квант Милосердия», а также оскароносная шведская актриса Алисия Викандер («Девушка из Дании», «Лара Крофт»).

Сюжет драматического фильма «Эйфория» расскажет о двух сестрах, которым предстоит непростое путешествие по европейским странам. Инэс и Эмили много лет были чужими друг другу, но в процессе их поездки им приходится заново открыть в себе родственные чувства, а также принять важное решение. Эмили решает покончить жизнь самоубийством, но Инес с ее решением не согласна.

- Это уже третья совместная работа Алисии Викандер и режиссера Лизы Лангсет после «К чему-то прекрасному» (2010) и «Отель» (2013).

- Премьера фильма прошла на кинофестивале в Торонто

- Алисия Викандер является также продюсером картины со своей продюсерской компанией Vikarious Productions

- Съемки проходили осенью 2016 года в немецких Альпах. Основной съемочной площадкой стал четырехзвездочный отель Schloss Dennenlohe, расположенный в городке Денненлое в Баварии

- «Эйфория» - первый англоязычный фильм для режиссера Лизы Лангсет

Эмили и Инес совершают путешествие по Европе, которое должно закончиться в «самом прекрасном месте на свете». Именно там Эмили хочет прожить свою “идеальную жизнь” и уйти навсегда из этого мира. Но, поставленная перед фактом, Инес совсем не готова безропотно принять это странное решение и хочет вырваться из этого “клуба самоубийц”.

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 1 февраля 2018
Премьера онлайн 28 июня 2019
Премьера в мире 8 сентября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Лиза Лангсет
Лиза Лангсет
В ролях
Алисия Викандер
Алисия Викандер
Ева Грин
Ева Грин
Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Чарльз Дэнс
Чарльз Дэнс
Марк Стэнли
Марк Стэнли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Эйфория 3 постера
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Наша рецензия
Впервые за долгое время Инес (Алисия Викандер) находит возможность встретиться со старшей сестрой. Окошко в плотном графике младшей появилось из-за того, что ее карьера дала сбой ‒ новую выставку художницы критики восприняли, мягко говоря, без особого восторга. Так что приглашение от ее сестры Эмили (Ева Грин) было, по всей видимости, как нельзя кстати. Однако расслабиться, сменив обстановку, у Инес не получится. Эмили неизлечимо больна. О своем состоянии она сообщит уже после того, как обманом…
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1 февраля 2018 17:57
Алисия Викандер на красной дорожке на TIFF 2017 Алисия Викандер, которую совсем скоро мы увидим в роли новой Лары Крофт вместо Анджелины Джоли, стала очередной звездной гостьей кинофестиваля в Торонто – правда, вышла на красную дорожку TIFF
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14 сентября 2017 09:32
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