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Дикая жизнь Дикая жизнь
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Wildlife

Дикая жизнь, 2018

2018 / США
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Джейк Джилленхол и Кэри Маллиган в роли родителей, чья любовь рушится на глазах сына-подростка
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Причины посмотреть Факты О фильме

Актер Пол Дано, известный широкому зрителю по фильмам «Человек-швейцарский нож» и «Война и мир», взялся за экранизацию романа Ричарда Форда. Главные роли сыграют Джейк Джилленхол («Октябрьское небо», «Исходный код»), Кэри Маллиган («Великий Гетсби», «Холодный дом»), Эд Оксенбоулд («Визит», «Смотри по сторонам») и Зои Маргарет Коллетти («Рубикон», «Энни»). 

История американской семьи, которая переживает не лучшие времена. Джо Бринсону 16 лет, и он наблюдает, как разваливается его семья. Отец потерял работу и занялся борьбой с лесным пожаром, а мать заводит роман на стороне. 

- Режиссер обосновал свой выбор материала следующим образом: «В книге Ричарда я видел себя и многих других. Я всегда хотел снимать фильмы, и всегда знал, что буду снимать фильмы о семье»

- Фильм начали снимать в штате Монтана, но из-за погодных условий в зимний период производство перенесли в Оклахому

- Над сценарием работали Пол Дано и Зои Казан. При этом ни один из них не снялся в фильме 

 История семьи глазами сына-подростка. Мир рушится, уходя из под ног, родители не могут быть вместе. Каждый старается найти выход из положения по-своему.

6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 18 октября 2018
Премьера онлайн 27 февраля 2019
Премьера в мире 20 января 2018
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Пол Дано
Пол Дано
В ролях
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Кэри Маллиган
Кэри Маллиган
Эд Оксенбульд
Эд Оксенбульд
Билл Кэмп
Билл Кэмп
Зои Маргарет Коллетти
Зои Маргарет Коллетти
Все актеры и съемочная группа
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Дикая жизнь
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за 1 рубль
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Премьера фильма «Дикая жизнь», режиссёрского дебюта американского актёра Пола Дано, состоялась на кинофестивале «Сандэнс», после чего отправилась прямиком в Канны — открывать параллельную программу «Неделя кинокритики». Это весьма распространённая в Голливуде практика, когда известные актёры дебютируют в кино в качестве режиссёров, причём, делают это весьма удачно. Один из недавних примеров — Грета Гервиг со своей «Леди Бёрд», которая…
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Оля Серёгина 12 марта 2018, 05:28
Эй Роспотребнадзор фильм про п****** не надо его не надо его вообще покупать или если вы купили выкиньте его нафиг пожалуйста ножи президент борется… Читать дальше…
Александра Долганова 19 октября 2018, 10:35
Что останется после пожара
Многослойная семейная драмаРежиссерский дебют молодого актёра Пола Дано.

История семьи глазами сына-подростка. Его мир… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
По ту сторону камеры: Актёры, попробовавшие себя в режиссуре Подборка звезды, которые умеют не только сниматься, но и снимать.
Написать
18 июня 2020 19:00
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Дублированный трейлер
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