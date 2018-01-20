Дикая жизнь, 2018

Актер Пол Дано, известный широкому зрителю по фильмам «Человек-швейцарский нож» и «Война и мир», взялся за экранизацию романа Ричарда Форда. Главные роли сыграют Джейк Джилленхол («Октябрьское небо», «Исходный код»), Кэри Маллиган («Великий Гетсби», «Холодный дом»), Эд Оксенбоулд («Визит», «Смотри по сторонам») и Зои Маргарет Коллетти («Рубикон», «Энни»).
История американской семьи, которая переживает не лучшие времена. Джо Бринсону 16 лет, и он наблюдает, как разваливается его семья. Отец потерял работу и занялся борьбой с лесным пожаром, а мать заводит роман на стороне.
- Режиссер обосновал свой выбор материала следующим образом: «В книге Ричарда я видел себя и многих других. Я всегда хотел снимать фильмы, и всегда знал, что буду снимать фильмы о семье»
- Фильм начали снимать в штате Монтана, но из-за погодных условий в зимний период производство перенесли в Оклахому
- Над сценарием работали Пол Дано и Зои Казан. При этом ни один из них не снялся в фильме
История семьи глазами сына-подростка. Мир рушится, уходя из под ног, родители не могут быть вместе. Каждый старается найти выход из положения по-своему.
Многослойная семейная драмаРежиссерский дебют молодого актёра Пола Дано.
История семьи глазами сына-подростка. Его мир… Читать дальше…