Дикая жизнь, 2018

Актер Пол Дано, известный широкому зрителю по фильмам «Человек-швейцарский нож» и «Война и мир», взялся за экранизацию романа Ричарда Форда. Главные роли сыграют Джейк Джилленхол («Октябрьское небо», «Исходный код»), Кэри Маллиган («Великий Гетсби», «Холодный дом»), Эд Оксенбоулд («Визит», «Смотри по сторонам») и Зои Маргарет Коллетти («Рубикон», «Энни»).

История американской семьи, которая переживает не лучшие времена. Джо Бринсону 16 лет, и он наблюдает, как разваливается его семья. Отец потерял работу и занялся борьбой с лесным пожаром, а мать заводит роман на стороне.