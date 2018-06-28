Патрик, 2018

Режиссер и сценарист Мэнди Флетчер («Миранда», «Черная гадюка 2») смешала романтическую и школьную комедии, щедро добавив в нее щенячьего очарования и собачьего юмора. Главные роли в картине исполнили Эд Скрейн («Дэдпул», «Невидимка»), Эмилия Джонс («Страна призраков», «Черная гадюка 2»), Битти Эдмондсон («Миранда», «Черная гадюка 2»), Дженнифер Сондерс («Миранда», «Черная гадюка 2»), Джемма Джонс («Миранда», «Черная гадюка 2»), Шери Лунги («Миранда», «Черная гадюка 2»).

Перед нами главная героиня фильма Сара — она не слишком дружелюбна, не может найти свое место в жизни, работа не складывается, а родители не могут понять ее и относятся свысока. Но тут в ее жизни появляется Патрик — не милый молодой человек, как можно было бы подумать, а капризный и проказливый мопс. Именно с его помощью Сара научиться и любить свою работу, и находить общий язык с людьми.