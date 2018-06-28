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Патрик Патрик
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Patrick

Патрик, 2018

2018 / Великобритания
6.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Комедия о том, как жизнь не самой образцовой женщины меняет очень вредная и капризная собака
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссер и сценарист Мэнди Флетчер («Миранда», «Черная гадюка 2») смешала романтическую и школьную комедии, щедро добавив в нее щенячьего очарования и собачьего юмора. Главные роли в картине исполнили Эд Скрейн («Дэдпул», «Невидимка»), Эмилия Джонс («Страна призраков», «Черная гадюка 2»), Битти Эдмондсон («Миранда», «Черная гадюка 2»), Дженнифер Сондерс («Миранда», «Черная гадюка 2»), Джемма Джонс («Миранда», «Черная гадюка 2»), Шери Лунги («Миранда», «Черная гадюка 2»).

Перед нами главная героиня фильма Сара — она не слишком дружелюбна, не может найти свое место в жизни, работа не складывается, а родители не могут понять ее и относятся свысока. Но тут в ее жизни появляется Патрик — не милый молодой человек, как можно было бы подумать, а капризный и проказливый мопс. Именно с его помощью Сара научиться и любить свою работу, и находить общий язык с людьми.

- Съемки фильма проходили в Англии: в Ричмонде и Виндзоре

- Исполнительница главной роли Битти Эдмондсон действительно является дочерью Дженнифер Сондерс

Сара никак не может привести свою жизнь в порядок: карьера не складывается, личная жизнь полна разочарований, а родители относятся с пренебрежением. Последнее, что ей сейчас нужно - это избалованный и капризный мопс по имени Патрик, который буквально врывается в жизнь бедной девушки. Но если люди не смогли стать для Сары друзьями, может, это получится у собаки?

6.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 11 октября 2018
Премьера онлайн 6 февраля 2019
Премьера в мире 28 июня 2018
Возраст 6+
Прокатчик МВК
Режиссер
Мэнди Флетчер
Мэнди Флетчер
В ролях
Эд Скрейн
Эд Скрейн
Эмилия Джонс
Эмилия Джонс
Битти Эдмондсон
Битти Эдмондсон
Дженнифер Сондерс
Дженнифер Сондерс
Джемма Джонс
Джемма Джонс
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Постер фильма Патрик 3 постера
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Патрик
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Сару (Битти Эдмондсон) бросил парень. На новой работе тоже все не гладко – старший коллега сомневается в ее профессионализме. Родители девушки масло в огонь подливают, ведь она не добилась таких высот в карьере, каких достигла ее старшая сестра. К тому же младшенькая еще не замужем и детей у нее нет, а годы-то уходят. Родственники уже представляют, как Сара в глубокой старости умрет в полном одиночестве. Хотя нет, не в полном одиночестве, а в окружении толстых котов. В общем, проблем у…
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Ольга Щеголева 23 октября 2018, 13:15
СЕМЕЙНАЯ КОМЕДИЯ ДЛЯ ТЕХ, У КОГО НЕТ СЕМЬИ
У меня нет семьи. Так сложилось. Живу с котом. На самом деле моя семья - большая. Много родственников и… Читать дальше…
Андрей 30 марта 2020, 15:07
простой семейный добро-глуповатый фильм, про симпатичную собаку и его хозяйку! с детьми посмотреть самое то!
жена продолжает намекать, что хочет… Читать дальше…
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18 голосов
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Кадры из фильма Все кадры
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