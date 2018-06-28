Патрик, 2018

Режиссер и сценарист Мэнди Флетчер («Миранда», «Черная гадюка 2») смешала романтическую и школьную комедии, щедро добавив в нее щенячьего очарования и собачьего юмора. Главные роли в картине исполнили Эд Скрейн («Дэдпул», «Невидимка»), Эмилия Джонс («Страна призраков», «Черная гадюка 2»), Битти Эдмондсон («Миранда», «Черная гадюка 2»), Дженнифер Сондерс («Миранда», «Черная гадюка 2»), Джемма Джонс («Миранда», «Черная гадюка 2»), Шери Лунги («Миранда», «Черная гадюка 2»).
Перед нами главная героиня фильма Сара — она не слишком дружелюбна, не может найти свое место в жизни, работа не складывается, а родители не могут понять ее и относятся свысока. Но тут в ее жизни появляется Патрик — не милый молодой человек, как можно было бы подумать, а капризный и проказливый мопс. Именно с его помощью Сара научиться и любить свою работу, и находить общий язык с людьми.
- Съемки фильма проходили в Англии: в Ричмонде и Виндзоре
- Исполнительница главной роли Битти Эдмондсон действительно является дочерью Дженнифер Сондерс
Сара никак не может привести свою жизнь в порядок: карьера не складывается, личная жизнь полна разочарований, а родители относятся с пренебрежением. Последнее, что ей сейчас нужно - это избалованный и капризный мопс по имени Патрик, который буквально врывается в жизнь бедной девушки. Но если люди не смогли стать для Сары друзьями, может, это получится у собаки?
У меня нет семьи. Так сложилось. Живу с котом. На самом деле моя семья - большая. Много родственников и… Читать дальше…
жена продолжает намекать, что хочет… Читать дальше…