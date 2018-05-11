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Joueurs

Нас не догонят, 2018

2018 / Франция
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Андреналин, онлайн-казино и любовь - Эль и Абель встречаются и осваивают преступный мир.
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Причины посмотреть Факты О фильме

На киноэкранах прочно обосновались женщины-режиссеры, и этот фильм — очередное тому доказательство. Мари Мондж сняла фильм, который обласкали каннские критики и назвали удачной помесь Тарантино, Содерберга и Годара. Главные роли в картине исполнили Тахар Рахим («Призрачная башня», «Пророк»), Стэйси Мартин («Молодой Годар», «Нимфоманка»), Брюно Волкович («Виктория», «Турист»), Карим Леклу («Особые отношени», «Анархисты»), Мари Денарно («Я дышу»), Жан-Мишель Коррейя («Ржавчина и кость», «Самба»).

Фильм рассказывает историю жизни, любви, встречи. Однажды Эль встречает Абеля — и все меняется. Девушку затягивает новый мир — подпольные казино, большие ставки, адреналин и любовь манят Эль и открывают ее заново. Все начинается с одной ставки и приводит к том, что на кону уже жизнь.

- Премьера фильма прошла в рамках Каннского Кинофестиваля, где картина получила отличные отзывы прессы и зрителей. Критики называют работу режиссёра Мари Модж смесью «Настоящей любви» Тарантино, «Одиннадцати друзей Оушена» и «Банды аутсайдеров» Жан-Люк Годара.

Жизнь Эль кардинально меняется после спонтанной встречи с Абелем. С ним она отправляется в манящий мир подпольных казино, где правят деньги и адреналин. Их история, начавшаяся с одной ставки, приводит туда, откуда слишком трудно найти выход.

5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 30 августа 2018
Премьера онлайн 7 ноября 2018
Премьера в мире 11 мая 2018
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Мари Мондж
Мари Мондж
В ролях
Тахар Рахим
Тахар Рахим
Стэйси Мартин
Стэйси Мартин
Брюно Волкович
Брюно Волкович
Карим Леклу
Карим Леклу
Мари Денарно
Мари Денарно
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Нас не догонят 2 постера
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Молодая француженка Элла (Стэйси Мартин) работает в кафе, которым они владеют вместе с отцом. В один день её жизнь круто меняется – к ней на работу заглядывает обаятельный, кудрявый и небритый Абель (Тахир Рахим), который представляется соискателем на должность официанта. В конце дня он заберёт с собой все деньги из кассы – и Элле придётся отправится вслед за ним. Так она и погрузится в подпольный мир – казино, ставки и постоянное напряжение. Разумеется, без секса дело не…
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Кадры из фильма Все кадры
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