Нас не догонят, 2018

На киноэкранах прочно обосновались женщины-режиссеры, и этот фильм — очередное тому доказательство. Мари Мондж сняла фильм, который обласкали каннские критики и назвали удачной помесь Тарантино, Содерберга и Годара. Главные роли в картине исполнили Тахар Рахим («Призрачная башня», «Пророк»), Стэйси Мартин («Молодой Годар», «Нимфоманка»), Брюно Волкович («Виктория», «Турист»), Карим Леклу («Особые отношени», «Анархисты»), Мари Денарно («Я дышу»), Жан-Мишель Коррейя («Ржавчина и кость», «Самба»).

Фильм рассказывает историю жизни, любви, встречи. Однажды Эль встречает Абеля — и все меняется. Девушку затягивает новый мир — подпольные казино, большие ставки, адреналин и любовь манят Эль и открывают ее заново. Все начинается с одной ставки и приводит к том, что на кону уже жизнь.