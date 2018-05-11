Нас не догонят, 2018

На киноэкранах прочно обосновались женщины-режиссеры, и этот фильм — очередное тому доказательство. Мари Мондж сняла фильм, который обласкали каннские критики и назвали удачной помесь Тарантино, Содерберга и Годара. Главные роли в картине исполнили Тахар Рахим («Призрачная башня», «Пророк»), Стэйси Мартин («Молодой Годар», «Нимфоманка»), Брюно Волкович («Виктория», «Турист»), Карим Леклу («Особые отношени», «Анархисты»), Мари Денарно («Я дышу»), Жан-Мишель Коррейя («Ржавчина и кость», «Самба»).
Фильм рассказывает историю жизни, любви, встречи. Однажды Эль встречает Абеля — и все меняется. Девушку затягивает новый мир — подпольные казино, большие ставки, адреналин и любовь манят Эль и открывают ее заново. Все начинается с одной ставки и приводит к том, что на кону уже жизнь.
- Премьера фильма прошла в рамках Каннского Кинофестиваля, где картина получила отличные отзывы прессы и зрителей. Критики называют работу режиссёра Мари Модж смесью «Настоящей любви» Тарантино, «Одиннадцати друзей Оушена» и «Банды аутсайдеров» Жан-Люк Годара.
Жизнь Эль кардинально меняется после спонтанной встречи с Абелем. С ним она отправляется в манящий мир подпольных казино, где правят деньги и адреналин. Их история, начавшаяся с одной ставки, приводит туда, откуда слишком трудно найти выход.