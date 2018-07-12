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Русалка. Озеро мертвых Русалка. Озеро мертвых
Киноафиша Фильмы Русалка. Озеро мертвых

Русалка. Озеро мертвых, 2018

2018 / Россия
7.1 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Накануне свадьбы жених попадает в сети утопленницы
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Русалка. Озеро мертвых» снял режиссер Святослав Подгаевский («Невеста», «Пиковая дама: Черный обряд»). В ролях: Виктория Агалакова («Невеста», «Вратарь Галактики»), Ефим Петрунин («Гуляй, Вася»), Софья Шидловская, Никита Еленев («Лето», «Проигранное место»), Игорь Хрипунов («Дуэлянт», «Изображая жертву», «Невеста»), Сесиль Плеже («Эбигейл») и др.

Парикмахер Марина накануне свадьбы вступает в схватку с соперницей — Русалкой — утопленницей, погибшей несколько столетий назад. Русалке приглянулся жених Марины — Рома, и она сделает все, чтобы затащить его в водное царство мёртвых. У Марины есть одна неделя, чтобы простить измену любимого, справиться со своим страхом тёмной воды и в схватке с монстром остаться человеком и самой не стать злым демоном.

- Игорь Хрипунов и Виктория Агалакова уже играли вместе у Подгаевского в хорроре «Невеста».

- Фильм основан на славянских легендах, по которым невесты, брошенные женихами, топились в озере и становились русалками, что отомстить мужчинам.

- Фильм получил поддержку Фонда кино.

- «Русалка. Озеро мёртвых» выйдет в широком кинотеатральном прокате Чили, Перу, Боливии, Эквадоре, в Мексике, Бразилии и других странах Центральной Америки.

Молодая пара сталкивается с загадочными паранормальными событиями – словно нечто инфернальное вторглось в их жизнь. Словно они прокляты. Пытаясь понять, что именно их преследует, главная героиня неожиданно выясняет, что недавно ее парень встретил на берегу лесного озера странную юную девушку, после чего с каждым днем ему становится все хуже и хуже. Герои выясняют, что именно так ведут себя русалки – не упокоенные утопленницы, желающие отомстить миру. Героиня вынуждена вступить в схватку с мистическим существом - ведь русалка будет возвращаться за ее парнем снова и снова, пока не заберет его навсегда… 

7.1 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 12 июля 2018
Премьера онлайн 6 февраля 2019
Премьера в мире 12 июля 2018
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Святослав Подгаевский
Святослав Подгаевский
В ролях
Виктория Агалакова
Виктория Агалакова
Ефим Петрунин
Ефим Петрунин
Софья Шидловская
Софья Шидловская
Никита Еленев
Никита Еленев
Игорь Хрипунов
Игорь Хрипунов
Все актеры и съемочная группа
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5.65
Постер фильма Русалка. Озеро мертвых 4 постера
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Русалка. Озеро мертвых смотреть онлайн

Русалка. Озеро мертвых
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Никогда не целуйте незнакомых девушек в белом! А иначе доцелуетесь до беды! Роман как-то раз к одной такой губами прижался – а она русалкою оказалась! И теперь у него не жизнь, а сплошное мистическое недоразумение: то свет в доме сам собой выключается, то двери хлопают, то вода в кране заканчивается. Но самое страшное, что русалка ему всюду мерещиться начала. Он даже из-за этого чуть к праотцам в бассейне не сплавал, даром, что профессиональный пловец. А хвостатой девчонке всё мало, всё…
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Мария Верховодова 16 июля 2018, 12:44
не советую
Владимир Сибирцев 17 июля 2018, 20:27
Кино ужасное,причем здесь название Русалка не понятно,когда весь фильм утопленница ! Не ходите .
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