Русалка. Озеро мертвых, 2018

Фильм «Русалка. Озеро мертвых» снял режиссер Святослав Подгаевский («Невеста», «Пиковая дама: Черный обряд»). В ролях: Виктория Агалакова («Невеста», «Вратарь Галактики»), Ефим Петрунин («Гуляй, Вася»), Софья Шидловская, Никита Еленев («Лето», «Проигранное место»), Игорь Хрипунов («Дуэлянт», «Изображая жертву», «Невеста»), Сесиль Плеже («Эбигейл») и др.
Парикмахер Марина накануне свадьбы вступает в схватку с соперницей — Русалкой — утопленницей, погибшей несколько столетий назад. Русалке приглянулся жених Марины — Рома, и она сделает все, чтобы затащить его в водное царство мёртвых. У Марины есть одна неделя, чтобы простить измену любимого, справиться со своим страхом тёмной воды и в схватке с монстром остаться человеком и самой не стать злым демоном.
- Игорь Хрипунов и Виктория Агалакова уже играли вместе у Подгаевского в хорроре «Невеста».
- Фильм основан на славянских легендах, по которым невесты, брошенные женихами, топились в озере и становились русалками, что отомстить мужчинам.
- Фильм получил поддержку Фонда кино.
- «Русалка. Озеро мёртвых» выйдет в широком кинотеатральном прокате Чили, Перу, Боливии, Эквадоре, в Мексике, Бразилии и других странах Центральной Америки.
Молодая пара сталкивается с загадочными паранормальными событиями – словно нечто инфернальное вторглось в их жизнь. Словно они прокляты. Пытаясь понять, что именно их преследует, главная героиня неожиданно выясняет, что недавно ее парень встретил на берегу лесного озера странную юную девушку, после чего с каждым днем ему становится все хуже и хуже. Герои выясняют, что именно так ведут себя русалки – не упокоенные утопленницы, желающие отомстить миру. Героиня вынуждена вступить в схватку с мистическим существом - ведь русалка будет возвращаться за ее парнем снова и снова, пока не заберет его навсегда…