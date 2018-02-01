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Дикий Дикий
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Braven

Дикий, 2018

2018 / США
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Лесник защищает свою семью от банды наркоторговцев
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Режиссёром ленты «Дикий» выступил дебютант большого экрана Лин Одинг (сериалы «Полиция Чикаго», «Кровавая гонка»). В картине снялись небезызвестные актёры: Джейсон Момоа («Лига справедливости», «Аквамен», «Конан-варвар»), Стивен Лэнг («Аватар», «Джонни Д»), Гаррет Диллахант («12 лет рабства», «Старикам тут не место»), Занн МаКларнон (озвучка «Мой сосед Тоторо», «Спирит: душа прерий»), Брендан Флетчер («Выживший») и другие.

Фильм «Дикий» расскажет историю лесника Джо Брэйвена. Он мирно живёт вместе со своей семьёй на границе США и Канады, но однажды его покою суждено разрушиться. Однажды на территорию героя попадают опасные наркоторговцы, которые намерены укрыться от погони в доме Джо. Однако он так просто не даст свою семью в обиду, поэтому решает самостоятельно дать бандитам отпор. И они ещё пожалеют, что вторглись в его владения...

- Фильм «Дикий» был представлен на Международном кинофестивале в Торонто

- Картина снималась на острове Ньюфаундленд, который находится у берегов Северной Америки и является частью канадской провинции

- «Дикий» - это дебют в полном метре для режиссёра Лина Одинга

- Оператор Брайан Мендоза уже дважды сотрудничал с Джейсоном Момоа. Он выступил продюсером и оператором картины «Дорога чести» и снялся в небольшой роли в ленте «Конан-варвар»

- Джейсон Момоа не только снялся в фильме, но и выступил в качестве одного из продюсеров

Лесник Джо Брейвен живет с семьей в горах на границе США и Канады. Однажды его тихую и размеренную жизнь нарушает опасная банда наркоторговцев, которая еще не знает, что эта часть лесной глуши занята. И занята не дикими животными, а сильным и бескомпромиссным человеком, ради семьи готовым на все…

6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 22 февраля 2018
Премьера онлайн 26 марта 2018
Премьера в мире 1 февраля 2018
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Лин Одинг
Лин Одинг
В ролях
Джейсон Момоа
Джейсон Момоа
Гаррет Диллахант
Гаррет Диллахант
Стивен Лэнг
Стивен Лэнг
Занн МаКларнон
Занн МаКларнон
Брендан Флетчер
Брендан Флетчер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дикий 3 постера
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Дикий
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Фура, перевозящая деревья с лесопилки, попадает в аварию. При этом водитель перевозил на ней наркотики. Вызвав полицейских на место ДТП, он судорожно прячет «ценный» груз в сарае охотничьего домика владельца лесопилки, собираясь как можно быстрее его забрать и передать заинтересованным личностям. Все усложняется из-за того, что Джо Брейвен, тот самый хозяин охотничьего домика, решил съездить туда с отцом и провести время на природе. Там они сталкиваются с головорезами, собирающимися…
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