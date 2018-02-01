Дикий, 2018

Режиссёром ленты «Дикий» выступил дебютант большого экрана Лин Одинг (сериалы «Полиция Чикаго», «Кровавая гонка»). В картине снялись небезызвестные актёры: Джейсон Момоа («Лига справедливости», «Аквамен», «Конан-варвар»), Стивен Лэнг («Аватар», «Джонни Д»), Гаррет Диллахант («12 лет рабства», «Старикам тут не место»), Занн МаКларнон (озвучка «Мой сосед Тоторо», «Спирит: душа прерий»), Брендан Флетчер («Выживший») и другие.

Фильм «Дикий» расскажет историю лесника Джо Брэйвена. Он мирно живёт вместе со своей семьёй на границе США и Канады, но однажды его покою суждено разрушиться. Однажды на территорию героя попадают опасные наркоторговцы, которые намерены укрыться от погони в доме Джо. Однако он так просто не даст свою семью в обиду, поэтому решает самостоятельно дать бандитам отпор. И они ещё пожалеют, что вторглись в его владения...