Дикий, 2018

Режиссёром ленты «Дикий» выступил дебютант большого экрана Лин Одинг (сериалы «Полиция Чикаго», «Кровавая гонка»). В картине снялись небезызвестные актёры: Джейсон Момоа («Лига справедливости», «Аквамен», «Конан-варвар»), Стивен Лэнг («Аватар», «Джонни Д»), Гаррет Диллахант («12 лет рабства», «Старикам тут не место»), Занн МаКларнон (озвучка «Мой сосед Тоторо», «Спирит: душа прерий»), Брендан Флетчер («Выживший») и другие.
Фильм «Дикий» расскажет историю лесника Джо Брэйвена. Он мирно живёт вместе со своей семьёй на границе США и Канады, но однажды его покою суждено разрушиться. Однажды на территорию героя попадают опасные наркоторговцы, которые намерены укрыться от погони в доме Джо. Однако он так просто не даст свою семью в обиду, поэтому решает самостоятельно дать бандитам отпор. И они ещё пожалеют, что вторглись в его владения...
- Фильм «Дикий» был представлен на Международном кинофестивале в Торонто
- Картина снималась на острове Ньюфаундленд, который находится у берегов Северной Америки и является частью канадской провинции
- «Дикий» - это дебют в полном метре для режиссёра Лина Одинга
- Оператор Брайан Мендоза уже дважды сотрудничал с Джейсоном Момоа. Он выступил продюсером и оператором картины «Дорога чести» и снялся в небольшой роли в ленте «Конан-варвар»
- Джейсон Момоа не только снялся в фильме, но и выступил в качестве одного из продюсеров
Лесник Джо Брейвен живет с семьей в горах на границе США и Канады. Однажды его тихую и размеренную жизнь нарушает опасная банда наркоторговцев, которая еще не знает, что эта часть лесной глуши занята. И занята не дикими животными, а сильным и бескомпромиссным человеком, ради семьи готовым на все…