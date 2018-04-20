Непрощенный, 2018

- Трагедия, которая легла в основу фильма, произошла в июле 2002 года, когда самолет авиакомпании «Башкирские авиалинии», выполнявший рейс Москва — Барселона, столкнулся с грузовым «боингом». Все 71 человек погибли.

- Вадим Цалатти играл в фильме Сарика Андреасяна «Мафия: Игра на выживание»

- Режиссер фильма встречался лично с Виталием Калоевым, тот проконсультировал творческую группу по воссозданию исторических деталей тех событий.



- Для роли Виталия Калоева в фильме актеру Дмитрию Нагиеву пришлось похудеть на 8 килограмм.



- В фильме показаны 6 лет из жизни Виталия Калоева, что потребовалось 6 разных решений по гриму, так сильно менялся персонаж за это время.



- Готовый сценарий фильма ждал реализации 3 года, так как режиссер был в поисках "того самого" актера.



- Для Дмитрия Нагиева это первая заглавная драматическая роль за 24 года его актерской карьеры.



- Фильм снимался в трех странах: России, Испании и Германии.



- После прочтения первоначальной версии сценария в 2014 году Виталия Калоева согласился сыграть Эдриан Броуди, но в итоге от этой идеи пришлось отказаться, так как для этой роли, по мнению режиссера, был важен именно русский язык и ментальность.

- Фильм выходит при поддержке Первого канала.