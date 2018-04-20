Непрощенный, 2018

Фильм «Непрощенный» снял Сарик Андреасян («Мамы», «Защитники»). На главную роль был приглашен знаменитый телеведущий и актер Дмитрий Нагиев. Также в картине можно увидеть Розу Хайруллину («Орда»), Вадима Цалатти («Мафия: Игра на выживание») и Ирину Безрукову («Есенин», «Участок»).
В основу картины легли реальные события, произошедшие в 2002 году. В результате столкновения пассажирского лайнера и грузового боинга погибли 71 человек, в числе которых оказались жена и дети архитектора Виталия Калоева. Он так и не смог смириться с потерей близких и решил отомстить виноватому, по его мнению, человеку – авиадиспетчеру.
- Трагедия, которая легла в основу фильма, произошла в июле 2002 года, когда самолет авиакомпании «Башкирские авиалинии», выполнявший рейс Москва — Барселона, столкнулся с грузовым «боингом». Все 71 человек погибли.
- Вадим Цалатти играл в фильме Сарика Андреасяна «Мафия: Игра на выживание»
- Режиссер фильма встречался лично с Виталием Калоевым, тот проконсультировал творческую группу по воссозданию исторических деталей тех событий.
- Для роли Виталия Калоева в фильме актеру Дмитрию Нагиеву пришлось похудеть на 8 килограмм.
- В фильме показаны 6 лет из жизни Виталия Калоева, что потребовалось 6 разных решений по гриму, так сильно менялся персонаж за это время.
- Готовый сценарий фильма ждал реализации 3 года, так как режиссер был в поисках "того самого" актера.
- Для Дмитрия Нагиева это первая заглавная драматическая роль за 24 года его актерской карьеры.
- Фильм снимался в трех странах: России, Испании и Германии.
- После прочтения первоначальной версии сценария в 2014 году Виталия Калоева согласился сыграть Эдриан Броуди, но в итоге от этой идеи пришлось отказаться, так как для этой роли, по мнению режиссера, был важен именно русский язык и ментальность.
- Фильм выходит при поддержке Первого канала.
Жизнь для инженера-строителя Виталия Калоева остановилась в ту самую секунду, когда самолет "Башкирских авиалиний", в котором летели его жена и дети, столкнулся над Боденским озером с транспортным самолетом. Не дождавшись семьи в аэропорту Барселоны, Виталий отправляется на место катастрофы — и находит их тела. Калоев теряет все, ради чего он жил. Теперь его некогда наполненный детским смехом дом — кладбище. Виталий ищет диспетчера, по вине которого погибла его семья, он хочет услышать слова извинения...