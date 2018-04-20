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Непрощенный Непрощенный
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Непрощенный, 2018

2018 / Россия
8.1 Оцените
192 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Драма с Дмитрием Нагиевым, основанная на реальных событиях
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Непрощенный» снял Сарик Андреасян («Мамы», «Защитники»). На главную роль был приглашен знаменитый телеведущий и актер Дмитрий Нагиев. Также в картине можно увидеть Розу Хайруллину («Орда»), Вадима Цалатти («Мафия: Игра на выживание») и Ирину Безрукову («Есенин», «Участок»).

В основу картины легли реальные события, произошедшие в 2002 году. В результате столкновения пассажирского лайнера и грузового боинга погибли 71 человек, в числе которых оказались жена и дети архитектора Виталия Калоева. Он так и не смог смириться с потерей близких и решил отомстить виноватому, по его мнению, человеку – авиадиспетчеру.

- Трагедия, которая легла в основу фильма, произошла в июле 2002 года, когда самолет авиакомпании «Башкирские авиалинии», выполнявший рейс Москва — Барселона, столкнулся с грузовым «боингом». Все 71 человек погибли.

- Вадим Цалатти играл в фильме Сарика Андреасяна «Мафия: Игра на выживание»

- Режиссер фильма встречался лично с Виталием Калоевым, тот проконсультировал творческую группу по воссозданию исторических деталей тех событий.

- Для роли Виталия Калоева в фильме актеру Дмитрию Нагиеву пришлось похудеть на 8 килограмм.  

- В фильме показаны 6 лет из жизни Виталия Калоева, что потребовалось 6 разных решений по гриму, так сильно менялся персонаж за это время.

-  Готовый сценарий фильма ждал реализации 3 года, так как режиссер был в поисках "того самого" актера.

- Для Дмитрия Нагиева это первая заглавная драматическая роль за 24 года его актерской карьеры.

- Фильм снимался в трех странах: России, Испании и Германии.

- После прочтения первоначальной версии сценария в 2014 году Виталия Калоева согласился сыграть Эдриан Броуди, но в итоге от этой идеи пришлось отказаться, так как для этой роли, по мнению режиссера, был важен именно русский язык и ментальность.

- Фильм выходит при поддержке Первого канала.

 

Жизнь для инженера-строителя Виталия Калоева остановилась в ту самую секунду, когда самолет "Башкирских авиалиний", в котором летели его жена и дети, столкнулся над Боденским озером с транспортным самолетом. Не дождавшись семьи в аэропорту Барселоны, Виталий отправляется на место катастрофы — и находит их тела. Калоев теряет все, ради чего он жил. Теперь его некогда наполненный детским смехом дом — кладбище. Виталий ищет диспетчера, по вине которого погибла его семья, он хочет услышать слова извинения...

8.1 Оцените
192 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 27 сентября 2018
Премьера онлайн 20 октября 2020
Премьера в мире 20 апреля 2018
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Сарик Андреасян
Сарик Андреасян
В ролях
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Роза Хайруллина
Роза Хайруллина
Вадим Цаллати
Вадим Цаллати
Ирина Безрукова
Ирина Безрукова
Марджан Аветисян
Марджан Аветисян
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Непрощенный 4 постера
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Наша рецензия
Имея в фильмографии успешные комедии: «Беременный», «Лопухи», переосмысление классики: «Служебный роман. Наше время», «Тот еще Карлсон!» и жанровое кино: «Ограбление по-американски», «Землетрясение», после всего этого Сарик Андреасян захотел снять что-то личное, трагическое, такое, что пробило бы всех, кто не плакал и не переживал на «Мамах». Сейчас он очень много рассказывает о том, как вышел на…
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Равиль Ордуханов 28 сентября 2018, 20:38
Лучшее, что я смотрел за последние 5 лет
santehstroyservis 29 сентября 2018, 00:01
Вы знаете, никогда не оставлял отзывы, а только читал разные мнения, но тот кто написал что параша, сам ты параша, и выше параши никогда не станешь.… Читать дальше…
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