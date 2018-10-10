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Постер фильма Импульсо: Больше, чем фламенко
6.8
Импульсо: Больше, чем фламенко - Русский трейлер
Киноафиша Фильмы Импульсо: Больше, чем фламенко
6.8

Импульсо: Больше, чем фламенко

, 2017
Impulso
Франция / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Импульсо: Больше, чем фламенко
6.8
Импульсо: Больше, чем фламенко - Русский трейлер
Импульсо: Больше, чем фламенко  Русский трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Документальная лента «Импульсо: Больше, чем фламенко» рассказывает о знаменитой танцовщице Росио Молина. Она является одним из главных открытий фламенко нашего времени и признана одной из самых выдающихся танцовщиц. Когда-то она была маленькой испанской девочкой, которая страстно любила танцевать, а сейчас она звезда с мировым именем, одержавшая множество побед на известных премиях и поставившая несколько уникальных шоу.

Фильм «Импульсо: Больше, чем фламенко» фокусируется вокруг одного важного события — создании Росио нового шоу в Национальном театре Шайо в Париже.

- Росио Молина известна тем, что объединила классический танец и фламенко одним стилем.

- Росио Молина начала заниматься танцами с трех лет.

- Для танцовщицы Росио Молина это первое появление на большом экране.

Документальный фильм о творчестве всемирно известной испанской танцовщицы и хореографа Росио Молины.

В ролях

Росио Молина
Росио Молина
Self
Eduardo Trassierra
Self
José Ángel Carmona
Self
José Manuel Ramos
Self
Pablo Martín Jones
Self
Antonio Serrano
Self
Javier Álvarez
Self
Reyes Pipio
Self
Cecilia Molano
Self
Carlos Marqueríe
Self
Режиссер Эмилио Бельмонте Молина
Сценарист Эмилио Бельмонте Молина
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 13 марта 2020
Премьера в мире 10 октября 2018
Дата выхода
13 декабря 2018 Россия Русский репортаж 12+
10 октября 2018 Франция
Сборы в мире $2 580
Производство Danza Molina, Films de la Butte, Les
Другие названия
Impulso, W rytmie flamenco

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Импульсо: Больше, чем фламенко - Русский трейлер
Импульсо: Больше, чем фламенко Русский трейлер
Импульсо: Больше, чем фламенко - Трейлер
Импульсо: Больше, чем фламенко Трейлер
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Наша рецензия

Танцевальное я
Танцевальное я Девушка с завязанными повязкой глазами четко отбивает каблуками ритм – перед зрителем Росио Молина, испанская танцовщица, на счету которой множество наград в мире искусства и признание искушенной публики. Она переосмысляет наследие фламенко, смешивает танцевальные и музыкальные направления, ее выступления – образец современного искусства, чувственного, рискованного и в то же время осмысленного и предельно концентрированного. Так что фильм Эмилио Бельмонте интересен будет не…

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