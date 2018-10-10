Документальная лента «Импульсо: Больше, чем фламенко» рассказывает о знаменитой танцовщице Росио Молина. Она является одним из главных открытий фламенко нашего времени и признана одной из самых выдающихся танцовщиц. Когда-то она была маленькой испанской девочкой, которая страстно любила танцевать, а сейчас она звезда с мировым именем, одержавшая множество побед на известных премиях и поставившая несколько уникальных шоу.

Фильм «Импульсо: Больше, чем фламенко» фокусируется вокруг одного важного события — создании Росио нового шоу в Национальном театре Шайо в Париже.