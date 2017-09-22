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Ведьмы Ведьмы
Киноафиша Фильмы Ведьмы
Hagazussa

Ведьмы, 2017

2017 / Германия / Австрия
4.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Хоррор, основанный на древних легендах и языческих верованиях
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Причины посмотреть Факты О фильме

Картина «Ведьмы» — это полнометражный дебют австрийского режиссёра Лукаса Файгелфелда, до этого работавшего лишь с коротким метром. В его фильме снялись актёры Александра Квен (сериал «Первая любовь»), Клаудия Мартини («Комиссар Рекс»), Хаймон Мария Буттинегр («Список Шиндлера»), а также дебютанты Селина Питер и Таня Петровски.

Сюжет фильма «Ведьмы» навеян языческими верованиями и древними легендами. Главные героини, мать и дочь, живут в лесу вдвоём. Местные жители стараются избегать с ними контактов, так как подозревают, что они могут служить тёмным силам. Однажды всё меняется, когда мать начинает себя плохо чувствовать и заболевает необычной болезнью.

- Для Лукаса Фейгелфелда фильм «Ведьмы» - дебют. Сценарий был написан им  еще во время учебы в кинематографической академии,  именно там Лукас презентовал часть хоррора «Ведьмы» как выпускную работу.

- Актриса Александра Квен играла также в короткометражке Лукаса Файгелфелда Interferenz.

- «Ведьмы» получили награду как лучший фильм на Fantastic Fest 2017. Кроме того, хоррор был представлен на BFI London Film Festival 2017, Бруклинском кинофестивале ужасов, The Music Box Theatre Cinepocalypse 2017 и Morbido Fest 2017

-

Мать с дочерью живут в лесу вдалеке от деревни. Некоторые местные их боятся и считают ведьмами. Однажды мать заболевает странной болезнью.

4.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 25 октября 2018
Премьера в мире 22 сентября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Лукас Файгелфелд
Лукас Файгелфелд
В ролях
Хаймон Мария Буттингер
Хаймон Мария Буттингер
Клаудия Мартини
Клаудия Мартини
Таня Петровски
Таня Петровски
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ведьмы 3 постера
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Ведьмы смотреть онлайн

Ведьмы
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за 1 рубль
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Женщина с дочерью живут как отшельники, вдалеке от деревни. Они занимаются хозяйством и аккуратно обращаются с религией и духами, чтобы никого не обидеть. Но однажды мать заболевает странной болезнью, и никто не хочет ей помочь. Как и в фестивальном хите «Царь-птица», получившем несколько важных призов ММКФ этого года, все здесь происходит в основном в доме героев. Иногда они выходят из него, чтобы подзаработать или пообщаться с теми, кто проявляет к ним интерес. Длинные путешествия…
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