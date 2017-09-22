Ведьмы, 2017

Картина «Ведьмы» — это полнометражный дебют австрийского режиссёра Лукаса Файгелфелда, до этого работавшего лишь с коротким метром. В его фильме снялись актёры Александра Квен (сериал «Первая любовь»), Клаудия Мартини («Комиссар Рекс»), Хаймон Мария Буттинегр («Список Шиндлера»), а также дебютанты Селина Питер и Таня Петровски.

Сюжет фильма «Ведьмы» навеян языческими верованиями и древними легендами. Главные героини, мать и дочь, живут в лесу вдвоём. Местные жители стараются избегать с ними контактов, так как подозревают, что они могут служить тёмным силам. Однажды всё меняется, когда мать начинает себя плохо чувствовать и заболевает необычной болезнью.