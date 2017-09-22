Ведьмы, 2017

Картина «Ведьмы» — это полнометражный дебют австрийского режиссёра Лукаса Файгелфелда, до этого работавшего лишь с коротким метром. В его фильме снялись актёры Александра Квен (сериал «Первая любовь»), Клаудия Мартини («Комиссар Рекс»), Хаймон Мария Буттинегр («Список Шиндлера»), а также дебютанты Селина Питер и Таня Петровски.
Сюжет фильма «Ведьмы» навеян языческими верованиями и древними легендами. Главные героини, мать и дочь, живут в лесу вдвоём. Местные жители стараются избегать с ними контактов, так как подозревают, что они могут служить тёмным силам. Однажды всё меняется, когда мать начинает себя плохо чувствовать и заболевает необычной болезнью.
- Для Лукаса Фейгелфелда фильм «Ведьмы» - дебют. Сценарий был написан им еще во время учебы в кинематографической академии, именно там Лукас презентовал часть хоррора «Ведьмы» как выпускную работу.
- Актриса Александра Квен играла также в короткометражке Лукаса Файгелфелда Interferenz.
- «Ведьмы» получили награду как лучший фильм на Fantastic Fest 2017. Кроме того, хоррор был представлен на BFI London Film Festival 2017, Бруклинском кинофестивале ужасов, The Music Box Theatre Cinepocalypse 2017 и Morbido Fest 2017
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Мать с дочерью живут в лесу вдалеке от деревни. Некоторые местные их боятся и считают ведьмами. Однажды мать заболевает странной болезнью.