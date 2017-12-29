День мертвецов: Злая кровь, 2017

Режиссёры Гектор Эрнандес («Труп Анны Фритц») и Тео Пирри («Проклятие Спящей красавицы», «Некромантия») сняли ремейк фильма «День мертвецов» (1985) Джорджа Ромеро. В ролях появились такие актеры, как Софи Скелтон («Чужестранка», «Война Фойла»), Джонатон Шек («То, что ты делаешь», «Лоскутное одеяло»), Джефф Гам («Новенькая», «Короли побега»).

Фильм «День мертвецов: Злая кровь» расскажет об оставшихся в живых людях, которые вынуждены сражаться с восставшими мертвецами. Один из сумасшедших ученых решает создать армию зомби, используя современные средства науки, и людям приходится иметь дело не только с мертвыми, но и с живыми, которые могут оказаться куда опаснее.