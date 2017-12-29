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День мертвецов: Злая кровь День мертвецов: Злая кровь
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Day of the Dead: Bloodline

День мертвецов: Злая кровь, 2017

2017 / Болгария
3.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
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Ремейк легендарного фильма "День мертвецов" Джорджа Ромеро
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёры Гектор Эрнандес  («Труп Анны Фритц») и Тео Пирри («Проклятие Спящей красавицы», «Некромантия») сняли ремейк фильма «День мертвецов» (1985) Джорджа Ромеро. В ролях появились такие актеры, как Софи Скелтон («Чужестранка», «Война Фойла»), Джонатон Шек («То, что ты делаешь», «Лоскутное одеяло»), Джефф Гам («Новенькая», «Короли побега»).

Фильм «День мертвецов: Злая кровь» расскажет об оставшихся в живых людях, которые вынуждены сражаться с восставшими мертвецами. Один из сумасшедших ученых решает создать армию зомби, используя современные средства науки, и людям приходится иметь дело не только с мертвыми, но и с живыми, которые могут оказаться куда опаснее.

- Ремейк легендарного фильма "День мертвецов" Джорджа Ромеро

- Бюджет фильма составил 8 000 000 долларов

Чудовищный вирус, превращающий людей в зомби, поставил под угрозу само существование человеческой расы. Группе военных удалось укрыться в катакомбах, где молодая и обаятельная Зои проводит опыты по поиску вакцины. Для нахождения нужной формулы не хватает лишь одного «элемента». На его поиски отправляется группа спецназевцев. Дерзкая вылазка в «мёртвую зону» оборачивается провалом и запускает обратный отсчет времени.

 

3.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 4 января 2018
Премьера онлайн 5 января 2018
Премьера в мире 29 декабря 2017
Возраст 18+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Гектор Эрнандес
Гектор Эрнандес
В ролях
Софи Скелтон
Софи Скелтон
Джонатон Шек
Джонатон Шек
Джефф Гам
Джефф Гам
Маркус Ванко
Маркус Ванко
Марк Смит
Марк Смит
Все актеры и съемочная группа
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День мертвецов: Злая кровь
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Наша рецензия
Болгарский зомби-хоррор − звучит любопытно, а когда это ремейк классики 80-х «День мертвецов» иконы жанра Джорджа Ромеро − тем более. Чем новое кино может удивить современного зрителя, и не такие виды видавшего, от черно-белой «Ночи живых мертвецов» до комедии «Зомби по имени Шон»? Как начинающий режиссер Гектор Эрнандес может переосмыслить до дыр заезженную тему? Кажется, никак… Скорее всего, он и не пытался, прилично воспроизводя уже…
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