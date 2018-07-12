Миссия невыполнима: Последствия, 2018

«Миссия невыполнима: Последствия» – продолжение шпионской киносаги с Томом Крузом, возглавил которое Кристофер МакКуорри, работавший над последней частью «Миссия невыполнима: Племя изгоев». МакКуорри также известен как талантливый сценарист, получивший заветную статуэтку Оскар за фильм «Подозрительные лица». Помимо несменного Круза, в картине сыграют Генри Кавилл («Агенты А.Н.К.Л.», «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»), Мишель Монахэн (сериал «Настоящий детектив», «Исходный код»), Ребекка Фергюсон (сериал «Белая королев», «Миссия невыполнима: Племя изгоев») и другие известные актеры.
Сюжет нового приключенческого боевика будет вновь завязан на «невыполнимом» задании по предотвращению мировой катастрофы, которое ложится на плечи агента Итана Ханта.
- Шестая часть франшизы получила добро на реализацию сразу после выхода картины «Миссия невыполнима: Племя изгоев» в 2015 году
- Джереми Реннер не смог вернуться к картине, так как был занят в других проектах: «Мстители: Война бесконечности» (первой и второй частях)
- Том Круз тренировался целый год, чтобы самостоятельно исполнить трюки
- Генри Кавилл сменил Тома Круза в картине «Агенты А.Н.К.Л.», так как тот был занят в пятой части проекта «Миссия невыполнима»
- Кристофер МакКуорри – первый режиссер в истории франшизы, который снял больше одного фильма
- Ребекка Фергюсон – единственная актриса, дважды появившаяся в главной роли
- Соломон Лейн (Шон Харрис) станет первым злодеем франшизы, который появится в двух фильмах
- Том Круз и Винг Рэймс – единственные актеры, которые сыграли во всех шести фильмах
- В июне 2017 года Том Круз, Мишель Монахэн и Саймон Пегг прибыли для съемок в Новую Зеландию, где Том Круз не был с момента работы над фильмом «Последний самурай» (2003)
- Генри Кавилл обзавелся усами для роли злодея. Планировалось, что актер сбреет растительность для съемок «Лиги Справедливости», однако Paramount, занимающийся «Миссией», не допустил этого. И Waner Bros придется заплатить миллионы, чтобы удалить их с помощью графики, что делает усы Кавилла самыми дорогими в истории кино
- Производство фильма было приостановлено, когда Том Круз упал и сломал лодыжку во время трюка
В 6-ой части культовой шпионской экшн-франшизы, «Миссия невыполнима: Последствия», Итан Хант и его команда, а также недавно примкнувшие к ним союзники, вынуждены действовать наперегонки со временем, когда новая миссия идет не по плану.