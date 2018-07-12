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Миссия невыполнима: Последствия Миссия невыполнима: Последствия
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Миссия невыполнима: Последствия, 2018

2018 / США
7.7 Оцените
94 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
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Том Круз снова спасает мир в шестой части фильма "Миссия: Невыполнима"
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«Миссия невыполнима: Последствия» – продолжение шпионской киносаги с Томом Крузом, возглавил которое Кристофер МакКуорри, работавший над последней частью «Миссия невыполнима: Племя изгоев». МакКуорри также известен как талантливый сценарист, получивший заветную статуэтку Оскар за фильм «Подозрительные лица». Помимо несменного Круза, в картине сыграют Генри Кавилл («Агенты А.Н.К.Л.», «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»), Мишель Монахэн (сериал «Настоящий детектив», «Исходный код»), Ребекка Фергюсон (сериал «Белая королев», «Миссия невыполнима: Племя изгоев») и другие известные актеры.

Сюжет нового приключенческого боевика будет вновь завязан на «невыполнимом» задании по предотвращению мировой катастрофы, которое ложится на плечи агента Итана Ханта.

- Шестая часть франшизы получила добро на реализацию сразу после выхода картины «Миссия невыполнима: Племя изгоев» в 2015 году

- Джереми Реннер не смог вернуться к картине, так как был занят в других проектах: «Мстители: Война бесконечности» (первой и второй частях)

- Том Круз тренировался целый год, чтобы самостоятельно исполнить трюки

- Генри Кавилл сменил Тома Круза в картине «Агенты А.Н.К.Л.», так как тот был занят в пятой части проекта «Миссия невыполнима»

- Кристофер МакКуорри – первый режиссер в истории франшизы, который снял больше одного фильма  

- Ребекка Фергюсон – единственная актриса, дважды появившаяся в главной роли

- Соломон Лейн (Шон Харрис) станет первым злодеем франшизы, который появится в двух фильмах

- Том Круз и Винг Рэймс – единственные актеры, которые сыграли во всех шести фильмах

- В июне 2017 года Том Круз, Мишель Монахэн и Саймон Пегг прибыли для съемок в Новую Зеландию, где Том Круз не был с момента работы над фильмом «Последний самурай» (2003)

- Генри Кавилл обзавелся усами для роли злодея. Планировалось, что актер сбреет растительность для съемок «Лиги Справедливости», однако Paramount, занимающийся «Миссией», не допустил этого. И Waner Bros придется заплатить миллионы, чтобы удалить их с помощью графики, что делает усы Кавилла самыми дорогими в истории кино

- Производство фильма было приостановлено, когда Том Круз упал и сломал лодыжку во время трюка

В 6-ой части культовой шпионской экшн-франшизы, «Миссия невыполнима: Последствия», Итан Хант и его команда, а также недавно примкнувшие к ним союзники, вынуждены действовать наперегонки со временем, когда новая миссия идет не по плану.

7.7 Оцените
94 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 26 июля 2018
Премьера онлайн 7 ноября 2018
Премьера в мире 12 июля 2018
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Кристофер МакКуорри
Кристофер МакКуорри
В ролях
Том Круз
Том Круз
Ребекка Фергюсон
Ребекка Фергюсон
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Генри Кавилл
Генри Кавилл
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Миссия невыполнима: Последствия 17 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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Три года зрители ждали новую историю о приключениях Итана Ханта, который на протяжении уже более чем двадцати лет спасает нашу планету от уничтожения. Джеймс Бонд только готовится к новым испытаниям, а вернувшийся к образу Джейсона Борна Мэтт Деймон оказался ужасно скучным, зато 56-летний Том Круз, выполняя все трюки самостоятельно, бегал на протяжении буквально всего фильма, ни на секунду не давая своим противникам фору. Причем делал он это все не при помощи скотча, как недавний герой боевика…
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yakubov121299 26 июля 2018, 20:30
Фильм просто шикарный !, особенно прыжок Halo , это лучшее из всех частей миссия не выполнима , жду новой части !
Анри Кириа 27 июля 2018, 10:58
Такого наивного дебилизма и пошлости я давно не смотрел. Худшая часть. Игра Тома на таком низком уровне, что я был в шоке. Весь фильм смеялся... ужас… Читать дальше…
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Ответ Джеймсу Бонду и Итану Ханту: Галь Гадот сыграет главную героиню в масштабном шпионском триллере За новую роль актриса получит солидный гонорар.
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3 декабря 2020 11:09
Видео: Анимационный Том Круз повторяет свои безумные трюки из фильмов «Миссия: невыполнима» У знаменитого актера еще есть время удивить зрителей своими каскадерскими трюками в седьмом и восьмом фильмах франшизы.
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30 ноября 2020 15:23
Оператор стал героем: в сети обсуждают видео со съемок «Миссия невыполнима: Последствия» Пока Marvel дорисовывает персонажам «Финала» шлемы и костюмы, Том Круз в свои почти 60 самостоятельно выполняет прыжки с парашютом. Но есть, оказывается, парень покруче – тот, кто Круза снимает.
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