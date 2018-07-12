Миссия невыполнима: Последствия, 2018

- Шестая часть франшизы получила добро на реализацию сразу после выхода картины «Миссия невыполнима: Племя изгоев» в 2015 году

- Джереми Реннер не смог вернуться к картине, так как был занят в других проектах: «Мстители: Война бесконечности» (первой и второй частях)

- Том Круз тренировался целый год, чтобы самостоятельно исполнить трюки

- Генри Кавилл сменил Тома Круза в картине «Агенты А.Н.К.Л.», так как тот был занят в пятой части проекта «Миссия невыполнима»

- Кристофер МакКуорри – первый режиссер в истории франшизы, который снял больше одного фильма

- Ребекка Фергюсон – единственная актриса, дважды появившаяся в главной роли

- Соломон Лейн (Шон Харрис) станет первым злодеем франшизы, который появится в двух фильмах

- Том Круз и Винг Рэймс – единственные актеры, которые сыграли во всех шести фильмах

- В июне 2017 года Том Круз, Мишель Монахэн и Саймон Пегг прибыли для съемок в Новую Зеландию, где Том Круз не был с момента работы над фильмом «Последний самурай» (2003)

- Генри Кавилл обзавелся усами для роли злодея. Планировалось, что актер сбреет растительность для съемок «Лиги Справедливости», однако Paramount, занимающийся «Миссией», не допустил этого. И Waner Bros придется заплатить миллионы, чтобы удалить их с помощью графики, что делает усы Кавилла самыми дорогими в истории кино

- Производство фильма было приостановлено, когда Том Круз упал и сломал лодыжку во время трюка