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Новогодний папа

Novogodniy papa 18+
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Факты

О фильме

Основной персонаж, восьмилетний мальчик по имени Дима, мечтает о новогоднем подарке: дорогом фотоаппарате. Но у него совсем нет денег, чтобы позволить себе такую технику. Внезапно парнишка получает заманчивое предложение, которое решит финансовую проблему: нужно за некоторую сумму разыграть взрослого дяденьку. Герой соглашается, ведь в шутках нет ничего плохого, и говорит указанному мужчине, что приходится ему сыном. Митя – престижный фотограф и неисправимый ловелас, который вызывает своим успехом зависть и раздражение у приятелей. Тридцатилетний холостяк, живущий в свое удовольствие, постоянно подкалывает остепенившихся друзей. Однажды они обижаются и принимают решение жестоко отомстить, подговорив мальчишку притвориться сыном Мити и заставив мужчину вспомнить о грехах своей бурной молодости. Мальчик играет свою роль так убедительно и трогательно, что сюжет делает неожиданный поворот. Впереди у Димки – позорное разоблачение или настоящее новогоднее чудо.

  • Восьмилетнего Диму играет Максим Сапрыкин. На момент исполнения роли актеру двенадцать лет.
  • Актер, исполнивший главную роль, к началу работы в проекте успел сыграть более чем в десяти других кинолентах.
  • Сапрыкин родился в семье, не связанной с творчеством, но именно родители были инициаторами первого опыта Максима в актерской игре.
  • Дебют Сапрыкина в кино состоялся в 2012 году. Его первой работой была роль в мелодраме «Андрейка» из двух серий, а уже через он получил главную роль в комедийном фильме «Ванька».
  • Одно из амплуа юного актера – знаменитости в их детстве. Максим играл маленького Гагарина, мечтающего о полетах в космическую даль, Поддубного, юного Льва Яшина.
  • Роль в «Новогоднем папе» стала одной из ключевых работ в карьере Сапрыкина и принесла ему широкую известность.
  • Яна Крайнова, исполнившая в фильме роль Наташи Прониной, родом из Латвии. Она росла в семье инженеров, но с детства мечтала быть актрисой. Чтобы исполнить свою мечту, девочка ежедневно ездила из Юрмалы в Ригу для посещения школы с театральным уклоном.
  • Митю, тридцатилетнего фотографа, сыграл Евгений Славский. Актер обрел известность после съемок в сериале «Убойная сила».
  • Кроме общеобразовательной школы, Яна Крайнова окончила музыкальную: актриса играет на флейте. Во ВГИК она поступила с легкостью, а в 2013 прошла голливудскую программу обучения актерскому мастерству. Девушка с детства привыкла к труду и в школьные годы подрабатывала: продавала мороженое, мыла посуду, была уборщицей и официанткой. Тема нереализованных детских желаний и необходимости искать деньги, освещенная в сюжете «Новогоднего папы», близка актрисе.
  • Славский положительно отозвался о работе в фильме «Новогодний папа» и образе своего персонажа. По его словам, актер должен тщательно выбирать, где сниматься, и работать только с хорошими режиссерами. Андрей Красавин, как отметил Евгений, требует играть не текст реплики, а ситуацию, смотреть в глубину сюжета.
  • Фильм получил преимущественно хорошие оценки от телезрителей, которые нашли его добрым, красивым, создающим ощущение счастья.
  • Яне Крайновой понравилось работать над «Новогодним папой» в образе Натальи Прониной. Актриса призналась, что на съемочной площадке много раз вспоминала свое детство. В переходном периоде Яна была бунтаркой – она втихомолку перекрасилась в ярко-бордовый цвет, сделала пирсинг в пупке и несколько раз сбегала из дома на сутки. Несмотря на вспыльчивость, подростковую импульсивность и необходимость подрабатывать, актриса с отличием окончила школу.

Говорят, что в Новый год все мечты сбываются. С боем курантов этого ждут даже те, кто в чудеса не верит.

8-летний Димка мечтает порадовать любимую маму подарком. Но где найти деньги на её любимые духи? И тут неожиданно подворачивается выгодное предложение — разыграть неизвестного дядю. Мальчик знает, что обманывать не хорошо. Но маленькая ложь для большого дела — это, ведь, не так страшно?

Успешный фотограф и неисправимый плейбой Митя вызывает у друзей зависть и раздражение. Они-то давно под каблуками своих жён, а этот ловелас к 30-ти годам всё ещё свободен, словно птица в облаках. Более того, он издевается над остепенившимися приятелями. Их месть будет жестокой.

В лихо закрученной интриге Димке отведена ключевая роль. И артистичный мальчик вжился в предложенный образ настолько убедительно, что история принимает неожиданный поворот. Впереди Димку ждёт позор разоблачения. Или обыкновенное чудо.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 2 января 2015
Дата выхода
1 января 2018 Россия 6+
2 января 2015 Казахстан
2 января 2015 Украина
Другие названия
Novogodniy papa, Новогодний папа
Режиссер
Андрей Красавин
В ролях
Евгений Славский
Максим Сапрыкин
Максим Сапрыкин
Яна Крайнова
Яна Крайнова
Валентина Талызина
Валентина Талызина
Данила Якушев
Данила Якушев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
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