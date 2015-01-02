Говорят, что в Новый год все мечты сбываются. С боем курантов этого ждут даже те, кто в чудеса не верит.

8-летний Димка мечтает порадовать любимую маму подарком. Но где найти деньги на её любимые духи? И тут неожиданно подворачивается выгодное предложение — разыграть неизвестного дядю. Мальчик знает, что обманывать не хорошо. Но маленькая ложь для большого дела — это, ведь, не так страшно?

Успешный фотограф и неисправимый плейбой Митя вызывает у друзей зависть и раздражение. Они-то давно под каблуками своих жён, а этот ловелас к 30-ти годам всё ещё свободен, словно птица в облаках. Более того, он издевается над остепенившимися приятелями. Их месть будет жестокой.

В лихо закрученной интриге Димке отведена ключевая роль. И артистичный мальчик вжился в предложенный образ настолько убедительно, что история принимает неожиданный поворот. Впереди Димку ждёт позор разоблачения. Или обыкновенное чудо.