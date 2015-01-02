Основной персонаж, восьмилетний мальчик по имени Дима, мечтает о новогоднем подарке: дорогом фотоаппарате. Но у него совсем нет денег, чтобы позволить себе такую технику. Внезапно парнишка получает заманчивое предложение, которое решит финансовую проблему: нужно за некоторую сумму разыграть взрослого дяденьку. Герой соглашается, ведь в шутках нет ничего плохого, и говорит указанному мужчине, что приходится ему сыном. Митя – престижный фотограф и неисправимый ловелас, который вызывает своим успехом зависть и раздражение у приятелей. Тридцатилетний холостяк, живущий в свое удовольствие, постоянно подкалывает остепенившихся друзей. Однажды они обижаются и принимают решение жестоко отомстить, подговорив мальчишку притвориться сыном Мити и заставив мужчину вспомнить о грехах своей бурной молодости. Мальчик играет свою роль так убедительно и трогательно, что сюжет делает неожиданный поворот. Впереди у Димки – позорное разоблачение или настоящее новогоднее чудо.
Говорят, что в Новый год все мечты сбываются. С боем курантов этого ждут даже те, кто в чудеса не верит.
8-летний Димка мечтает порадовать любимую маму подарком. Но где найти деньги на её любимые духи? И тут неожиданно подворачивается выгодное предложение — разыграть неизвестного дядю. Мальчик знает, что обманывать не хорошо. Но маленькая ложь для большого дела — это, ведь, не так страшно?
Успешный фотограф и неисправимый плейбой Митя вызывает у друзей зависть и раздражение. Они-то давно под каблуками своих жён, а этот ловелас к 30-ти годам всё ещё свободен, словно птица в облаках. Более того, он издевается над остепенившимися приятелями. Их месть будет жестокой.
В лихо закрученной интриге Димке отведена ключевая роль. И артистичный мальчик вжился в предложенный образ настолько убедительно, что история принимает неожиданный поворот. Впереди Димку ждёт позор разоблачения. Или обыкновенное чудо.
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