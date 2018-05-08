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Конченая Конченая
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Terminal

Конченая, 2018

2018 / США / Великобритания
6.8 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Марго Робби в образе хладнокровной и сексуальной убийцы
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Причины посмотреть Факты О фильме

Вон Стайн занял режиссерское кресло фильма с крайне неинтересным названием «Терминал», которое в русском прокате заиграло красками и оттенками и звучит уже как «Конченая». Молодому режиссеру, а это первый фильм Стайна, видимо, не дает покоя слава  Дэвида Эйера («Отряд самоубийц»), поэтому в центре сюжета смертоносная красотка в исполнении блистательной Марго Робби («Волк с Уолл-Стрит», «Тоня против всех»), а компанию ей составляют Саймон Пегг («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые»), Мэттью Льюис (тот самый Невилл Долгопупс из франшизы «Гарри Поттер»), Майк Майерс («Остин Пауерс», «Студия 54»), Макс Айрон («Белая королева», «Клуб бунтарей») и  Декстер Флетчер («Карты, деньги, два ствола», «Братья по оружию»). 

Перерождение Харли Квин - Энни - имеет разнообразные амплуа и явные проблемы с нервами. Чувствительная барышня легко перевоплощается, дурит всех и сразу, не взирая на возраст и криминальный статус и убивает - быстро и безжалостно, но, определенно, с шармом. Красавица преследует свои, пока не ведомые зрителям цели, сталкивая мужчин, которых, казалось бы, не связывает ни что, кроме общества белокурой (но не постоянно) бестии. Что движет девушкой и появился ли Джокер в ее игре - узнаем после премьеры. 

- В оригинале фильм называется «Терминал», а первым прокатным названием было «Конечная»

- Ник Моран и Меттью Льюис ранее снимались вместе в дилогии «Гарри Поттер и Дары смерти»

- Для Майка Маерса это фильм - попытка вернуться в большое кино после провала 10летней давности 

- Фильм вышел под слоганом «Ребятки, я вернулась»

- Это 6й фильм в 2018 году, где играет Марго Робби

- Фильм снимали в Венгрии 
 

Фильм окунет вас в опасный мир английского криминала, в центре внимания которого-роковая особа Энни, представляющаяся в различных амплуа. Она ведет сложную игру с несколькими мужчинами, которых на первый взгляд ничего не связывает. Стравляя их друг с другом, она преследует свою жестокую цель.  
Что это, раздвоение личности или четко спланированная игра коварной обольстительницы?

 

6.8 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 17 мая 2018
Премьера онлайн 12 июня 2018
Премьера в мире 8 мая 2018
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Вон Стайн
Вон Стайн
В ролях
Марго Робби
Марго Робби
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Мэттью Льюис
Мэттью Льюис
Майк Майерс
Майк Майерс
Макс Айронс
Макс Айронс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Конченая 4 постера
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Наша рецензия
Роковая красотка Энни (Марго Робби) уговаривает неизвестного нанимателя дать ей работу. Позже она уже в образе официантки знакомится с умирающим учителем (Саймон Пегг). У героев завязывается долгий разговор о жизни и смерти. Параллельно показано как Энни встречается с двумя киллерами Винсом и Альфредом (Декстер Флетчер и Макс Айронс), которым таинственный мистер Франклин дал новое задание. Они должны убить человека в окне напротив снятой для них квартиры. Ожидаемо между Энни и молодым Альфредом…
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Илья Плюснин 17 мая 2018, 04:05
"Стравляя"!???
Кто описание пишет для вас?
Катерина Штифель 15 мая 2018, 10:07
А как же бессмертие души - Его сильно переоценивают
Чего бы вы не ждали от этого фильма - он вас обманет. И вам это понравится. Терминал - он же… Читать дальше…
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