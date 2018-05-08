Конченая, 2018

Вон Стайн занял режиссерское кресло фильма с крайне неинтересным названием «Терминал», которое в русском прокате заиграло красками и оттенками и звучит уже как «Конченая». Молодому режиссеру, а это первый фильм Стайна, видимо, не дает покоя слава Дэвида Эйера («Отряд самоубийц»), поэтому в центре сюжета смертоносная красотка в исполнении блистательной Марго Робби («Волк с Уолл-Стрит», «Тоня против всех»), а компанию ей составляют Саймон Пегг («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые»), Мэттью Льюис (тот самый Невилл Долгопупс из франшизы «Гарри Поттер»), Майк Майерс («Остин Пауерс», «Студия 54»), Макс Айрон («Белая королева», «Клуб бунтарей») и Декстер Флетчер («Карты, деньги, два ствола», «Братья по оружию»).

Перерождение Харли Квин - Энни - имеет разнообразные амплуа и явные проблемы с нервами. Чувствительная барышня легко перевоплощается, дурит всех и сразу, не взирая на возраст и криминальный статус и убивает - быстро и безжалостно, но, определенно, с шармом. Красавица преследует свои, пока не ведомые зрителям цели, сталкивая мужчин, которых, казалось бы, не связывает ни что, кроме общества белокурой (но не постоянно) бестии. Что движет девушкой и появился ли Джокер в ее игре - узнаем после премьеры.