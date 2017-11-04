Место встречи, 2017

Некто предлагает другим воплотить любые их желания. Но в обмен требуется выполнять его задания — все они выполнимы, но противоречат моральным и нравственным установкам…
Девять человек приходят в одно и то же место на встречу к таинственному Незнакомцу в надежде, что он исполнит их сокровенные желания.Загадочный мужчина может претворить в жизнь всё, что они захотят. Но за определенную цену... В обмен на осуществление мечты, каждому из гостей предлагается выполнить необычные задания. Чем сложнее исполнение этой мечты, тем выше цена.Каждый из героев должен сделать свой выбор — как далеко он готов зайти, чтобы получить желаемое.И так ли случайны судьбы посетителей этого места встречи?
тянул на 9ку, но разочаровала концовка ;((
сюжет интересный от начала и до конца, игра актёров тоже классная, но персонажи… Читать дальше…