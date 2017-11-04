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The Place

Место встречи, 2017

2017 / Италия
7.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Девять героев должны решить, как далеко они могут зайти, чтобы получить желаемое
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Причины посмотреть Факты О фильме

Некто предлагает другим воплотить любые их желания. Но в обмен требуется выполнять его задания — все они выполнимы, но противоречат моральным и нравственным установкам…

  • Фильм называется так же, как кафе — место действия.
  • Это полнометражная адаптация фэнтезийно-драматического американского телесериала «Столик в углу» с аналогичным сюжетом.
  • Шведский кинокритик Керстин Гезелиус предложила использовать в качестве альтернативного названия ленты работу американской художницы-концептуалистки Дженни Хольцер, украшающей публичные пространства светящимися надписями. Это ее произведение было вывешено над Таймс-сквер в Нью-Йорке и гласило: «Защити меня от того, чего я хочу».
  • За исполнение главной роли Валерио Мастандреа был номинирован на национальную кинопремию Италии «Давид ди Донателло». К этому времени он получил уже три копии золотой статуэтки библейского пастуха: за «Первое прекрасное» в 2011 и сразу две в 2013 — за второплановую роль в ленте «Да здравствует свобода» и главную в «Эквилибристе».
  • Сабрина Ферилли, сыгравшая официантку Анджелу, снималась в получившей «Оскара», BAFTA и «Золотой глобус» «Великой красоте» Паоло Соррентино.
  • Исполнивший роль слепого Фульвио Алессандро Борги в этом же году снялся в «Везучей» Серджио Кастеллитто и в «Очарованном Неаполе» Ферзана Озпетека.

Девять человек приходят в одно и то же место на встречу к таинственному Незнакомцу в надежде, что он исполнит их сокровенные желания.Загадочный мужчина может претворить в жизнь всё, что они захотят. Но за определенную цену... В обмен на осуществление мечты, каждому из гостей предлагается выполнить необычные задания. Чем сложнее исполнение этой мечты, тем выше цена.Каждый из героев должен сделать свой выбор — как далеко он готов зайти, чтобы получить желаемое.И так ли случайны судьбы посетителей этого места встречи?

7.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 8 февраля 2018
Премьера в мире 4 ноября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Паоло Дженовезе
Паоло Дженовезе
В ролях
Валерио Мастандреа
Валерио Мастандреа
Марко Джаллини
Марко Джаллини
Алессандро Борги
Алессандро Борги
Сильвио Муччино
Сильвио Муччино
Альба Рорвахер
Альба Рорвахер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Место встречи 3 постера
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Наша рецензия
В кафе за дальним столиком сидит человек, который умеет, а в современном мире это очень ценится, слушать. К нему постоянно приходят «гости», каждый в отведенное для него время, и наш герой заключает с ними соглашения, либо они отчитываются ему о проделанном по уже полученному желанию. У посетителей, навещающих «наставника», всегда есть что пожелать, а он обычно готов дать им миссию, после которых судьба их отблагодарит. Иногда задания страшные, опасные или пугающе…
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Андрей 15 июля 2020, 01:01
6 баллов из 10ти!
тянул на 9ку, но разочаровала концовка ;((
сюжет интересный от начала и до конца, игра актёров тоже классная, но персонажи… Читать дальше…
Roman Svetlov 14 февраля 2018, 00:07
Славно! Особенно хорошо смотрится после "Идеальных незнакомцев". рекомендую.
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эксклюзивное интервью с Паоло Дженовезе: «Эта тема касается абсолютно всех» Каждый год в конце осени в Петербурге уже традиционно проходит Санкт-Петербургский международный культурный форум. В рамках этого мероприятия проводятся всевозможные лекции, коллоквиумы, конференции
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21 ноября 2018 12:32
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