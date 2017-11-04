Место встречи, 2017

Наша рецензия

В кафе за дальним столиком сидит человек, который умеет, а в современном мире это очень ценится, слушать. К нему постоянно приходят «гости», каждый в отведенное для него время, и наш герой заключает с ними соглашения, либо они отчитываются ему о проделанном по уже полученному желанию. У посетителей, навещающих «наставника», всегда есть что пожелать, а он обычно готов дать им миссию, после которых судьба их отблагодарит. Иногда задания страшные, опасные или пугающе…