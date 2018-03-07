Режиссером и сценаристом фильма «Ева» стал французский режиссер и номинант на премию Каннского фестиваля Бенуа Жако. В главной роли он снял одну из самых знаменитых актрис своей страны – Изабель Юппер («Она», «Асфальт», «Любовь»), а также любимца публики Гаспара Ульеля («Париж, я люблю тебя», «Это всего лишь конец света»). В картине можно увидеть и других актеров, таких как Джулия Рой и Ришар Берри.

Сюжет драмы «Ева» расскажет о популярном писателе по имени Бертран, у которого есть слава и богатство. Однажды он оказывается под одной крышей с женщиной по имени Ева, и она полностью и безоговорочно влюбляет в себя главного героя. Из-за этой связи Бертран начинает терять все, что имел, и даже жертвует близкими людьми.