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Ева Ева
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Eva

Ева, 2017

2017 / Франция
5.5 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером и сценаристом фильма «Ева» стал французский режиссер и номинант на премию Каннского фестиваля Бенуа Жако. В главной роли он снял одну из самых знаменитых актрис своей страны – Изабель Юппер («Она», «Асфальт», «Любовь»), а также любимца публики Гаспара Ульеля («Париж, я люблю тебя», «Это всего лишь конец света»). В картине можно увидеть и других актеров, таких как Джулия Рой и Ришар Берри.

Сюжет драмы «Ева» расскажет о популярном писателе по имени Бертран, у которого есть слава и богатство. Однажды он оказывается под одной крышей с женщиной по имени Ева, и она полностью и безоговорочно влюбляет в себя главного героя. Из-за этой связи Бертран начинает терять все, что имел, и даже жертвует близкими людьми.

- Фильм «Ева» вошел в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля

- Изабель Юппер и Гаспар Ульель снимались вместе в картине « Полина против Тихого океана».

- Роман «Ева» Джеймса Хэдли Чейза уже был экранизирован режиссером Микеладжело Антониони. Он снял фильм «Ночь» (1961) с Марчелло Мастроянни и Жанной Моро в главных ролях.

- До «Евы» Бенуа Жако снял пять картин с участием Изабель Юппер: «Крылья голубки» (1981), «Школа плоти» (1998), «Только не скандал»(1999), «Фальшивая служанка» (2000), «Вилла Амалия» (2009).

Многообещающий писатель Бертран во время сильной метели оказывается под одной крышей с обольстительной и загадочной Евой. Одержимый этой роковой женщиной, он не подозревает, кто она на самом деле, и в какую опасную игру он вовлечен. Но в погоне за славой, он готов пойти на все, чтобы получить незабываемый и шокирующий финал для, возможно, главного своего романа, героиней которого является Ева.

5.5 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 8 марта 2018
Премьера в мире 7 марта 2018
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Бенуа Жако
Бенуа Жако
В ролях
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Гаспар Ульель
Гаспар Ульель
Джулия Рой
Джулия Рой
Ришар Берри
Ришар Берри
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ева 1 постер
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Один из клиентов Бертрана Валада (Гаспар Ульель) в прошлом был успешным писателем. Правда, время идет, и читатели утратили интерес к его творчеству. По крайней мере, он так думает, поэтому и не собирается публиковать свою новую пьесу. Но по его последнему произведению все же будет поставлен спектакль. И не один. Причина проста ‒ после смерти пожилого драматурга Бертран похищает его рукопись и присваивает ее авторство себе. Вскоре молодой человек приобретает известность как талантливый писатель…
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Anatoly Kuznetsov 12 марта 2018, 08:20
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