Режиссером и сценаристом фильма «Ева» стал французский режиссер и номинант на премию Каннского фестиваля Бенуа Жако. В главной роли он снял одну из самых знаменитых актрис своей страны – Изабель Юппер («Она», «Асфальт», «Любовь»), а также любимца публики Гаспара Ульеля («Париж, я люблю тебя», «Это всего лишь конец света»). В картине можно увидеть и других актеров, таких как Джулия Рой и Ришар Берри.
Сюжет драмы «Ева» расскажет о популярном писателе по имени Бертран, у которого есть слава и богатство. Однажды он оказывается под одной крышей с женщиной по имени Ева, и она полностью и безоговорочно влюбляет в себя главного героя. Из-за этой связи Бертран начинает терять все, что имел, и даже жертвует близкими людьми.
- Фильм «Ева» вошел в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля
- Изабель Юппер и Гаспар Ульель снимались вместе в картине « Полина против Тихого океана».
- Роман «Ева» Джеймса Хэдли Чейза уже был экранизирован режиссером Микеладжело Антониони. Он снял фильм «Ночь» (1961) с Марчелло Мастроянни и Жанной Моро в главных ролях.
- До «Евы» Бенуа Жако снял пять картин с участием Изабель Юппер: «Крылья голубки» (1981), «Школа плоти» (1998), «Только не скандал»(1999), «Фальшивая служанка» (2000), «Вилла Амалия» (2009).
Многообещающий писатель Бертран во время сильной метели оказывается под одной крышей с обольстительной и загадочной Евой. Одержимый этой роковой женщиной, он не подозревает, кто она на самом деле, и в какую опасную игру он вовлечен. Но в погоне за славой, он готов пойти на все, чтобы получить незабываемый и шокирующий финал для, возможно, главного своего романа, героиней которого является Ева.