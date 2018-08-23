Шоу Мистико, 2017

Карлус Диегис пересел с продюссерского кресла в режиссерское, чтобы снять потрясающий визуальный аттракцион. Фильм-представление рассказывает о мистическом и фантасмагорическом цирке. Главные роли в картине исполнили Венсан Кассель («Необратимость», «Черный лебедь»), Мариана Шименес («Воздушные замки»), Нуно Лопеш («Мата Хари», «Моя мать»), Жезуита Барбоза («Свалка»).
Когда-то молодой и красивый доктор без памяти влюбился в цирк и циркачку — акробатку Бетрис. Чтобы быть вместе с любимой, он отступил от всех правил своей семьи, купил цирк и основал потрясающее шоу, которое унаследовала их дочь, а затем и другие поколения семьи. Шоу существует уже более 100 лет. Жизнь цирка не тревожили мировые войны и революции — в этом закрытом обществе свои порядки, правила и, конечно, секреты.
- Фильм основан на стихотворении поэта Жоржи де Лима, по которому ранее уже ставили балет
- Фильм стал первой работой Карлусв Диегиса после перерыва в 12 лет
- Картину снимали в Португалии, в 2015 году
Молодой красавец доктор Фред Книпс без ума влюбился в акробатку Беатрис, вопреки воле родителей женился на ней и купил для нее цирк. Цирк стал для них собственным миром, где жили они, их дочь и все следующие поколения семьи. Где каждый вечер на арену выходили его чудаковатые обитатели веселить публику. Откуда сбегали, но возвращались. Куда прибивались чужаки. Где любили, ненавидели, предавали, страдали, рождались, умирали… Всё, как в жизни.