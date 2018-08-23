Шоу Мистико, 2017

Карлус Диегис пересел с продюссерского кресла в режиссерское, чтобы снять потрясающий визуальный аттракцион. Фильм-представление рассказывает о мистическом и фантасмагорическом цирке. Главные роли в картине исполнили Венсан Кассель («Необратимость», «Черный лебедь»), Мариана Шименес («Воздушные замки»), Нуно Лопеш («Мата Хари», «Моя мать»), Жезуита Барбоза («Свалка»).

Когда-то молодой и красивый доктор без памяти влюбился в цирк и циркачку — акробатку Бетрис. Чтобы быть вместе с любимой, он отступил от всех правил своей семьи, купил цирк и основал потрясающее шоу, которое унаследовала их дочь, а затем и другие поколения семьи. Шоу существует уже более 100 лет. Жизнь цирка не тревожили мировые войны и революции — в этом закрытом обществе свои порядки, правила и, конечно, секреты.