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Шоу Мистико Шоу Мистико
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O Grande Circo Místico

Шоу Мистико, 2017

2017 / Франция / Португалия / Бразилия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Драма с Венсаном Касселем о жизни цирка
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Карлус Диегис пересел с продюссерского кресла в режиссерское, чтобы снять потрясающий визуальный аттракцион. Фильм-представление рассказывает о мистическом и фантасмагорическом цирке. Главные роли в картине исполнили Венсан Кассель («Необратимость», «Черный лебедь»), Мариана Шименес («Воздушные замки»), Нуно Лопеш («Мата Хари», «Моя мать»), Жезуита Барбоза («Свалка»).

Когда-то молодой и красивый доктор без памяти влюбился в цирк и циркачку — акробатку Бетрис. Чтобы быть вместе с любимой, он отступил от всех правил своей семьи, купил цирк и основал потрясающее шоу, которое унаследовала их дочь, а затем и другие поколения семьи. Шоу существует уже более 100 лет. Жизнь цирка не тревожили мировые войны и революции — в этом закрытом обществе свои порядки, правила и, конечно, секреты.

- Фильм основан на стихотворении поэта Жоржи де Лима, по которому ранее уже ставили балет

- Фильм стал первой работой Карлусв Диегиса после перерыва в 12 лет 

- Картину снимали в Португалии, в 2015 году

Молодой красавец доктор Фред Книпс без ума влюбился в акробатку Беатрис, вопреки воле родителей женился на ней и купил для нее цирк. Цирк стал для них собственным миром, где жили они, их дочь и все следующие поколения семьи. Где каждый вечер на арену выходили его чудаковатые обитатели веселить публику. Откуда сбегали, но возвращались. Куда прибивались чужаки. Где любили, ненавидели, предавали, страдали, рождались, умирали… Всё, как в жизни.

5.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 23 августа 2018
Премьера в мире 23 августа 2018
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Карлус Диегис
Карлус Диегис
В ролях
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Мариана Шименес
Мариана Шименес
Бруна Линзмейер
Жезуита Барбоза
Жезуита Барбоза
Рафаэль Лозано
Рафаэль Лозано
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Шоу Мистико смотреть онлайн

Шоу Мистико
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Бразилия. 1910 год. Фред (Рафаэль Лозаньо) до беспамятства влюблен в Беатрис (Бруна Линзмейер), молодую танцовщицу из цирковой семьи. Ради девушки он с легкостью отказывается от престижной профессии и все, что у него есть, отдает на воплощение мечты возлюбленной – они открывают свой собственный цирк. Чуть позже у пары появится дочь. Она влюбится в фокусника Жан-Поля (Венсан Кассель), и у них тоже родятся дети. И вот уже 1910 год кажется таким отдаленным, поколение сменило поколение, и о…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Венсан Кассель в дублированном трейлере «Шоу Мистико» В сети появился дублированный трейлер красочного фильма Карлуса Диегиса «Шоу Мистико», главную роль в котором сыграл Венсан Кассель. Помимо знаменитого актера в ленте также снялись:
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6 августа 2018 11:39
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