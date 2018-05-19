Человек, который убил Дон Кихота, 2018

Многострадальный фильм Терри Гиллиама («12 обезьян», «Король-рыбак») таки вышел на экраны. На протяжении 12 лет режиссер 8 раз пытался создать эту картину, но каждый раз съемки останавливались из-за проблем с финансированием. В итоге с 8й попытки фильм был снят, а главные роли в картине исполнили Адам Драйвер («Милая Фрэнсис», «Звездные войны: Пробуждение силы»), Джонатан Прайс («Табу», «Эвита»), Стеллан Скарсгард («Девушка с татуировкой дракона», «Мстители») и Ольга Куриленко («Дыши во мгле», «Квант милосердия»).

Фильм рассказывает нам историю режиссера Тоби — когда-то он снял отличную картину «Человек, который убил Дон Кихота», но сейчас его мучает творческий кризис. И именно в это время ему просто необходимо снять рекламный ролик, и он решает воспользоваться своим прошлым шедевром. В поисках вдохновения Тоби разыскивает своих актеров, но находит только Дон Кихота — который и правда считает себя персонажем Сервантеса. В Тоби Дон Кихот узнает своего верного Санчо Панса, оруженосца и друга, и уводит его за собой в мир увлекательных приключений, где уже невозможно отделить реальность от воображения, а правда и фантазия переходят друг в друга.