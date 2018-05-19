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Человек, который убил Дон Кихота Человек, который убил Дон Кихота
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The Man Who Killed Don Quixote

Человек, который убил Дон Кихота, 2018

2018 / Испания / Великобритания / Португалия
6.9 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Фильм Терри Гиллиама с Адамом Драйвером на тему Дон Кихота
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Многострадальный фильм Терри Гиллиама («12 обезьян», «Король-рыбак») таки вышел на экраны. На протяжении 12 лет режиссер 8 раз пытался создать эту картину, но каждый раз съемки останавливались из-за проблем с финансированием. В итоге с 8й попытки фильм был снят, а главные роли в картине исполнили Адам Драйвер («Милая Фрэнсис», «Звездные войны: Пробуждение силы»), Джонатан Прайс («Табу», «Эвита»), Стеллан Скарсгард («Девушка с татуировкой дракона», «Мстители») и Ольга Куриленко («Дыши во мгле», «Квант милосердия»).

Фильм рассказывает нам историю режиссера Тоби — когда-то он снял отличную картину «Человек, который убил Дон Кихота», но сейчас его мучает творческий кризис. И именно в это время ему просто необходимо снять рекламный ролик, и он решает воспользоваться своим прошлым шедевром. В поисках вдохновения Тоби разыскивает своих актеров, но находит только Дон Кихота — который и правда считает себя персонажем Сервантеса. В Тоби Дон Кихот узнает своего верного Санчо Панса, оруженосца и друга, и уводит его за собой в мир увлекательных приключений, где уже невозможно отделить реальность от воображения, а правда и фантазия переходят друг в друга.

- Режиссёр Терри Гиллиам безуспешно пытался создать фильм в общей сложности 8 раз в течение 12 лет

- В 2002 году Кит Фултон и Луис Пепе выпустили документальный фильм «Затерянные в Ла-Манче» о попытках Терри Гиллиама снять фильм о Дон Кихоте

- Мировая премьера картины состоялась 18 мая 2018 года на 71-ом Каннском международном кинофестивале в качестве фильма-закрытия

- Изначально в 2000 году главную роль должен был играть Жан Рошфор

- В 2008 году главную роль должен был играть Джонни Депп, а затем Юэн Макгрегор

- В ноябре 2014 года появилась информация, что фильм находится в стадии подготовки к производству, а роли Дон Кихота и Тоби сыграют Джон Хёрт и Джек О’Коннелл

- На Каннском фестивале 2016 года Терри Гиллиам объявил о начале съемок фильма

Режиссёр-вундеркинд Тоби пытается снять рекламный ролик по мотивам своей студенческой картины «Человек, который убил Дон Кихота». Увы, постановщика предательски покинула муза. Чтобы вернуть её, Тоби садится на мотоцикл и отправляется на поиски актёров-любителей, снимавшихся в его дебютном фильме – именно они вернут ему огонь вдохновения. Он находит лишь Дон Кихота – окончательно спятившего старого сапожника, уверовавшего, что он... и есть настоящий Рыцарь печального образа! И вот тут-то начинаются настоящие приключения. Старик признаёт в Тоби своего верного оруженосца Санчо и насильно тащит в опасное путешествие в волшебную страну – туда, где реальность трансформируется в фантазию, правду не отличить от вымысла; где у монстра и человека одно лицо.

6.9 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 27 сентября 2018
Премьера в мире 19 мая 2018
Возраст 12+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Терри Гиллиам
Терри Гиллиам
В ролях
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Росси де Пальма
Росси де Пальма
Джонатан Прайс
Джонатан Прайс
Все актеры и съемочная группа
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Человек, который убил Дон Кихота
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История создания самого долгостройного проекта Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота» привлекает внимание не меньше, чем сам фильм, если даже не больше. Известный визионер, сказочник и бывший член команды «Монти Пайтон» потратил на этот крестовый поход практически 30 лет: то финансирования не хватало, то на съёмках случались несчастья, то актеры просто-напросто умирали. Невзгоды Гиллиама, к величайшему сожалению, не кончились и к моменту окончания работы…
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