Только не они, 2018

Молодой режиссер Александр Бойков решил развить супергеройскую тему в отечественном кинематографе, правда, с нестандартным подходом. Ему помогали актеры Дарья Храмцова («Стиляги», «Закрытая школа»), Полина Максимова («Деффчонки», «8 новых свиданий»), Юлия Хлынина («Легенда о Коловрате», «Купи меня»), Данил Стеклов («Безопасность», «Жги!»), Денис Бузин («Физрук», «Метод Лавровой»).



В последнее время пошла мода на нестандартных супер-героев, и перед нами именно такая история. Обычно мир спасают высокодуховные, подготовленные, моральные или хотя бы очень богатые герои в железных костюмах, укушенные пауками или хотя бы подвергшиеся генетическим экспериментам. Но в данном случае после тематической вечеринки «Конец света» миссия по спасения человечества легла на собрание разгильдяев и пофигистов: Математик, Неудачница, Мажор, Стерва, Рокер, Псих и Блондинка теперь отвечают за благосостояние мира. На них уже открыта охота, они уже прохлопали все шансы, и апокалипсис стремительно приближается.