Только не они, 2018

Молодой режиссер Александр Бойков решил развить супергеройскую тему в отечественном кинематографе, правда, с нестандартным подходом. Ему помогали актеры Дарья Храмцова («Стиляги», «Закрытая школа»), Полина Максимова («Деффчонки», «8 новых свиданий»), Юлия Хлынина («Легенда о Коловрате», «Купи меня»), Данил Стеклов («Безопасность», «Жги!»), Денис Бузин («Физрук», «Метод Лавровой»).
В последнее время пошла мода на нестандартных супер-героев, и перед нами именно такая история. Обычно мир спасают высокодуховные, подготовленные, моральные или хотя бы очень богатые герои в железных костюмах, укушенные пауками или хотя бы подвергшиеся генетическим экспериментам. Но в данном случае после тематической вечеринки «Конец света» миссия по спасения человечества легла на собрание разгильдяев и пофигистов: Математик, Неудачница, Мажор, Стерва, Рокер, Псих и Блондинка теперь отвечают за благосостояние мира. На них уже открыта охота, они уже прохлопали все шансы, и апокалипсис стремительно приближается.
- Съемки демо-версии фильма прошли летом 2012 года в Тольятти, под руководством режиссера Александра Бойкова. В съемках приняли участие как команда из Москвы, так и жители города Тольятти
- Изначально фильм должен был выйти осенью 2016 года
- Принять участие в съемках мог любой желающий, кастинг проводился по фото в группе фильма в Вконтакте
Когда мир в опасности, обычно на помощь приходят супергерои. Все знают, что они храбрее, умнее и сильнее нас. Но что, если вселенная решит развлечься, и миссия по спасению человечества ляжет на слабенькие плечи двадцатилетних тусовщиков и пофигистов? Математик, Мажор, Рокер, Стерва, Псих, Блондинка и Неудачница просыпаются после бурной вечеринки с интригующим названием «Конец света» и обнаруживают опустевший полуразрушенный город. На них открыта охота, а на горизонте маячит уже самый настоящий апокалипсис. И остановить его мог бы кто угодно… но только не они!