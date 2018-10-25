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Только не они, 2018

2018 / Россия
3.2 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 2
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Фильм про неудачников и тусовщиков, которые неожиданно стали надеждой человечества на спасение
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодой режиссер Александр Бойков решил развить супергеройскую тему в отечественном кинематографе, правда, с нестандартным подходом. Ему помогали актеры Дарья Храмцова («Стиляги», «Закрытая школа»), Полина Максимова («Деффчонки», «8 новых свиданий»), Юлия Хлынина («Легенда о Коловрате», «Купи меня»), Данил Стеклов («Безопасность», «Жги!»), Денис Бузин («Физрук», «Метод Лавровой»). 

В последнее время пошла мода на нестандартных супер-героев, и перед нами именно такая история. Обычно мир спасают высокодуховные, подготовленные, моральные или хотя бы очень богатые герои в железных костюмах, укушенные пауками или хотя бы подвергшиеся генетическим экспериментам. Но в данном случае после тематической вечеринки «Конец света» миссия по спасения человечества легла на собрание разгильдяев и пофигистов: Математик, Неудачница, Мажор, Стерва, Рокер, Псих и Блондинка теперь отвечают за благосостояние мира. На них уже открыта охота, они уже прохлопали все шансы, и апокалипсис стремительно приближается.

- Съемки демо-версии фильма прошли летом 2012 года в Тольятти, под руководством режиссера Александра Бойкова. В съемках приняли участие как команда из Москвы, так и жители города Тольятти

- Изначально фильм должен был выйти осенью 2016 года

- Принять участие в съемках мог любой желающий, кастинг проводился по фото в группе фильма в Вконтакте 
 

Когда мир в опасности, обычно на помощь приходят супергерои. Все знают, что они храбрее, умнее и сильнее нас. Но что, если вселенная решит развлечься, и миссия по спасению человечества ляжет на слабенькие плечи двадцатилетних тусовщиков и пофигистов? Математик, Мажор, Рокер, Стерва, Псих, Блондинка и Неудачница просыпаются после бурной вечеринки с интригующим названием «Конец света» и обнаруживают опустевший полуразрушенный город. На них открыта охота, а на горизонте маячит уже самый настоящий апокалипсис. И остановить его мог бы кто угодно… но только не они!

3.2 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 25 октября 2018
Премьера в мире 25 октября 2018
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Александр Бойков
Александр Бойков
В ролях
Полина Максимова
Полина Максимова
Дарья Храмцова
Дарья Храмцова
Юлия Хлынина
Юлия Хлынина
Евгения Туркова
Евгения Туркова
Данил Стеклов
Данил Стеклов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Только не они 8 постеров
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Только не они
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Оторвавшись по полной на вечеринке «Конец света», ботаник, мажор, стерва и рокер обнаруживают, что их город в руинах. Чтобы разобраться, в чем дело, они вместе с блондинкой, психом и бунтаркой едут туда, где все началось. Оказывается, что на город упал метеорит и теперь он захвачен зеками.  По нему перемещается монстр с топором, а чтобы все вернуть на свои места, героям нужно отыскать сумку ботаника. В ней есть записи его деда, которые должны им помочь. Для ускорения нахождения…
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Дмитрий Громов 25 октября 2018, 22:25
Отстойный бредовый фильм
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