Генезис 2.0, 2018

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Отзывы о фильме Обсудить в чате Наша рецензия Месяц назад мир увидел очередную серию приключений клонированных динозавров в современном мире. И вроде бестолковое кино получилось, абсолютно вторичное. Но когда рядом с такой большой голливудской премьерой появляется документальный аналог международного производства, хочешь - не хочешь, а задумаешься: может, тема клонирования древнейших существ витает где-то в воздухе? Причём в самых близких к земле слоях. Кадр из фильма «Генезис 2.0» Слава за фильмом «Генезис… Читать