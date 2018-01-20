Генезис 2.0, 2018

Документальный фильм Кристиана Фрая и Максима Арбугаева о происхождении человечества, съемки которого проходили сразу в пяти странах Швейцария, Китай, Россия, Корея Южная, США.
Фильм рассказывает историю происождения человечества, новым толчком к познанию которого стало нахождение древнего зверя, который прекрасно сохранился. Эта находка поднимает шум в научных кругах и запускает новый виток в исследованиях истории нашей планы. Фрагменты зверя получают ученые из Южной Кореи и загораются идеей возродить мамонтов.
- Тело зверя нашли на Новосибирских островах в Северном Ледовитом Океане.
- Фильм получил специальный приз жюри за лучшую операторскую работу в международном конкурсе документального кино на МКФ в Санденсе (США).
На далеких островах северных широт, в условиях вечной мерзлоты охотники за трофеями заняты поисками бесценных сокровищ «черного» рынка – бивней доисторических мамонтов. Одна из таких экспедиций обнаруживает прекрасно сохранившиеся останки древнего зверя. Поразительная находка вызвала интерес в биотехнологическом мире. Фрагменты животного с живыми клетками доставляют в лабораторию по клонированию в Южной Корее. Ее честолюбивый глава Хван У Сок берется возродить мамонтов к жизни и совершить революцию в науке и судьбах человечества…