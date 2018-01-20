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Генезис 2.0 Генезис 2.0
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Genesis 2.0

Генезис 2.0, 2018

2018 / Китай / Россия / США / Швейцария / Корея
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13 голосов
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Документальный фильм о мамонтах и попытке их воссоздания
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Причины посмотреть Факты О фильме

Документальный фильм Кристиана Фрая и Максима Арбугаева о происхождении человечества, съемки которого проходили сразу в пяти странах Швейцария, Китай, Россия, Корея Южная, США. 

Фильм рассказывает историю происождения человечества, новым толчком к познанию которого стало нахождение древнего зверя, который прекрасно сохранился. Эта находка поднимает шум в научных кругах и запускает новый виток в исследованиях истории нашей планы. Фрагменты зверя получают ученые из Южной Кореи и загораются идеей возродить мамонтов. 

- Тело зверя нашли на Новосибирских островах в Северном Ледовитом Океане.

- Фильм получил специальный приз жюри за лучшую операторскую работу в международном конкурсе документального кино на МКФ в Санденсе (США).

 

На далеких островах северных широт, в условиях вечной мерзлоты охотники за трофеями заняты поисками бесценных сокровищ «черного» рынка – бивней доисторических мамонтов. Одна из таких экспедиций обнаруживает прекрасно сохранившиеся останки древнего зверя. Поразительная находка вызвала интерес в биотехнологическом мире. Фрагменты животного с живыми клетками доставляют в лабораторию по клонированию в Южной Корее. Ее честолюбивый глава Хван У Сок берется возродить мамонтов к жизни и совершить революцию в науке и судьбах человечества…

7.4 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 12 июля 2018
Премьера в мире 20 января 2018
Возраст 12+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Кристиан Фрай
Кристиан Фрай
В ролях
Петр Григорьев
Семен Григорьев
Спира Слепцов
Хван У Сок
Хван У Сок
Джордж Черч
Джордж Черч
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Генезис 2.0 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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Месяц назад мир увидел очередную серию приключений клонированных динозавров в современном мире. И вроде бестолковое кино получилось, абсолютно вторичное. Но когда рядом с такой большой голливудской премьерой появляется документальный аналог международного производства, хочешь - не хочешь, а задумаешься: может, тема клонирования древнейших существ витает где-то в воздухе? Причём в самых близких к земле слоях. Кадр из фильма «Генезис 2.0» Слава за фильмом «Генезис…
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3 июля 2018 04:16
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